Astrologia e realidade: apagão nacional acontece em meio às quadraturas de Urano

Na manhã desta terça-feira (15), o Brasil foi surpreendido por um apagão que atingiu todas as regiões do país. As causas ainda estão sendo investigadas, mas a gente lembra que as previsões astrológicas da semana apontavam para risco de fenômenos como esse devido a Urano em Quadratura.

No artigo publicado no dia 14/08, a astróloga Vanessa Tuleski alertou: “Rupturas, imprevistos e até mesmo acidentes podem marcar esse período. Aquele momento de esperar o inesperado, sabe?”.

O culpado? Urano! Isso porque o planeta, conhecido como rei da imprevisibilidade, está fazendo uma quadratura (aspecto tenso) com outros três planetas em Leão: Sol, Vênus e Lua.

O aspecto fica exato justamente nesta terça, dia do apagão nacional. Além disso, greves e protestos, como os de diversas categorias que estão vendo por aí, de metroviários a produtores de Hollywood, também são a cara deste aspecto.

Urano ainda está associado a ventos, tanto no sentido literal quanto no metafórico. Assim, vendavais e tempestades podem ser esperados ao redor do mundo.

O que fazer?

A Astrologia nos ensina que tudo isso pode significar momentos de tensão, desafios, rebeldia e agitação. Durante os trânsitos uranianos, nada permanece estável ou calmo, e se preparar para o inesperado, com muito jogo de cintura, é a melhor maneira de lidar.

Embora fique exata nesta terça, a quadratura segue ativa até sábado (19). Por isso, a recomendação astrológica para este período é de cautela.

Em momentos de tensão uraniana, é aconselhável evitar decisões impulsivas e buscar manter-se atento, voltando-se para o próprio centro a fim de encontrar o próprio ponto de equilíbrio.

Afinal, tensões vêm e vão, mas não podemos ficar tensionados ao extremo, trazendo estresse excessivo para o nosso corpo, porque não aprendemos como despressurizar.

E a sua vida, como fica?

Para entender o que os trânsitos astrológicos podem repercutir na sua vida, a sugestão é ver onde Sol e Vênus estão passando no seu Horóscopo Personalizado, pois muitas mudanças podem ocorrer ligadas a estes setores da sua vida.

Para ver, basta seguir o passo a passo simples:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito aqui. Nos seus trânsitos ativos, procure por Sol e Vênus na Casa… Clique no trânsito e leia atentamente o que pode significar para você. No exemplo abaixo, a pessoa está com Sol e Vênus na Casa 4. Ao clicar, sobre os trânsitos, é possível ler as previsões personalizadas para sua vida. Inclusive, para Vênus retrógrado.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

