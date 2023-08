Tudo sobre Mercúrio retrógrado em Virgem de agosto de 2023

Vai começar outra edição da mais conhecida retrogradação. Mercúrio retrógrado em Virgem inicia do dia 23 de agosto de 2023. O planeta da comunicação e da mente retoma seu movimento direto em 15 de setembro.

Quando Mercúrio está retrogradando, é comum enfrentarmos desafios nas comunicações e na organização de nossas vidas diárias. Por isso, algumas recomendações são importantes.

Mas nem só de desafios se faz Mercúrio retrógrado em Virgem. Portanto, vamos compartilhar também as oportunidades que podem surgir durante esses 23 dias – e você deveria aproveitar. Entenda aqui tudo sobre Mercúrio retrógrado.

O que Mercúrio retrógrado quer dizer?

Para a Astrologia, Mercúrio retrógrado significa que os temas regidos pelo planeta – como comunicação, informação, dados, sistemas e transportes – podem sofrer atrasos ou confusões.

Por isso, durante esse período, é importante tomar precauções extras ao lidar com contratos, aparelhos e assuntos cotidianos. A atenção aos detalhes é fundamental, pois distrações podem ser mais frequentes, ocasionando erros, informações incompletas e mal-entendidos.

Tudo é ruim? Não!

Toda retrogradação é propícia para revisões, reavaliações ou revisitar algo do passado, especialmente nos assuntos do planeta.

Então, como estamos falando de Mercúrio, é um bom período para revisar projetos e procedimentos e reavaliar planos. Serve também para rever pessoas e assuntos do passado.

Teremos mais uma retrogradação do planeta em 2023 – bem no fim do ano. Veja aqui a data do último Mercúrio retrógrado de 2023 e como se preparar.

O que Mercúrio retrógrado em Virgem tem de diferente?

Além de Mercúrio retrogradar em Virgem, o Sol entra no mesmo signo no dia seguinte, na quinta-feira, dia 24 de agosto. Aqui você entende tudo sobre a temporada de Virgem 2023.

Virgem é um signo responsável, ligado a questões práticas, rotina, alimentação e saúde. Por isso, a combinação de Mercúrio retrógrado e Sol em Virgem dá ênfase a questões de organização, meticulosidade, precisão, correção e atenção aos detalhes.

Veja os pontos favoráveis e os principais desafios que podem surgir:

Oportunidades

Rever e aprimorar planejamentos, processos de trabalho e organizações de rotina .

. Reflexões e processos de tomada de consciência, como voltar a cuidar da alimentação — ótimo momento para se inscrever no curso de Alimentação e Mapa Astral!

— Como Mercúrio estará em bom aspecto com Urano, o planeta da inovação e da originalidade, poderemos contar com inventividade e criatividade para resolver possíveis problemas , principalmente envolvendo tecnologia, internet e comunicação online.

, principalmente envolvendo tecnologia, internet e comunicação online. Aprofundamentos combinam com a retrogradação. Por isso, é um bom para estudos mais sérios.

Também é favorável a reedições e retomadas de assuntos, pessoas e modas do passado.

Terminar de escrever ou ler algo que foi deixado no passado ou revisar/reescrever um artigo já feito.

Desafios

É provável que algumas situações exijam revisões ou retrabalhos , por isso a paciência será essencial para resolver as questões que surgirem. É hora para ter cópias e backups em dia e reler com mais atenção tudo o que for feito.

, por isso a paciência será essencial para resolver as questões que surgirem. É hora para ter cópias e backups em dia e reler com mais atenção tudo o que for feito. Votações e debates que estejam ocorrendo na sociedade ou nas nossas vidas, assim como discussões sobre leis podem ter confusão .

. Mais chance de greves em serviços essenciais , como bancos, correios, transportes.

, como bancos, correios, transportes. Indecisão aumentada , por isso, se não houver necessidade de resolver algo durante a retrogradação, deixe para depois do dia 15 de setembro.

, por isso, se não houver necessidade de resolver algo durante a retrogradação, deixe para depois do dia 15 de setembro. Cuidar com excesso de perfeccionismo (típico de Virgem) também é importante, porque caso contrário qualquer coisa pode irritar ou frustrar.

(típico de Virgem) também é importante, porque caso contrário qualquer coisa pode irritar ou frustrar. Mais ocorrência de remarcações e cancelamentos , por isto mantenha-se flexível.

, por isto mantenha-se flexível. Período mais complicado para cirurgias e procedimentos, como fazer um bloco dentário, com mais chance de reconsultas ou mais demora.

Uma dica bem importante para esse período de Mercúrio retrógrado em Virgem é a meditação! Veja um guia de como meditar.

Assim, acalmando um pouco a mente, adicionando um pouquinho mais de gentileza e de empatia nas nossas atitudes, além de jogo de cintura, podemos ser o antídoto perfeito para esse momento com mais vai e vem e pequenos problemas.

Previsões de Mercúrio retrógrado para a sua vida

Sempre que Mercúrio muda de signo, o planeta vai atuando sobre casas astrológicas do seu Mapa. Lá no começo do ano, o planeta retrogradou no signo de Touro (cabeça em assuntos práticos e financeiros). Agora, ele vai retrogradar em Virgem (cabeça em assuntos práticos e de trabalho).

Por isso, você precisa ver por onde o planeta está passando agora na sua vida – ou melhor, no seu Mapa Astral. É nesta área que você pode ter algumas pendências e questões para resolver ou então para refletir.

Existe uma forma super fácil e gratuita de ver as previsões de Mercúrio e de Mercúrio retrógrado que se chama Horóscopo Personalizado. Siga o passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você poderá entender tanto o planeta direto sobre a sua vida quando retrocedendo!

Veja que no exemplo abaixo a pessoa tem 14 trânsitos ativos (no menu que está à direita, bem no topo), sendo que Mercúrio está passando pela Casa 4 da pessoa neste momento.

Perceba que há um destaque sobre Mercúrio retrógrado à esquerda, com a previsão completa e personalizada — é só clicar nela!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

