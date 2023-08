Faltam 10 dias: como se preparar para Mercúrio retrógrado

Faltam 10 dias para o início de Mercúrio retrógrado, como se preparar? Se você nem sabia que era possível se programar para esse famoso evento astrológico, a gente te conta o que dá tempo ainda de fazer e o que é melhor segurar até o planeta ficar direto de novo.

Temos quatro eventos de Mercúrio retrógrado em 2023 (veja aqui as datas). Esse que está prestes a começar é o terceiro do ano e vai ocorrer no signo de Virgem, a partir do dia 23 de agosto, seguindo até 15 de setembro.

Como durante qualquer planeta retrógrado, os assuntos regidos por Mercúrio podem dar uma retrocedida ou até ficar estacionados. Às vezes, pode acontecer de você ter de resolver (ou reviver) algo que parecia ter ficado no passado.

Diante disso, é fundamental saber como lidar com esse trânsito. Visto que ainda temos 10 dias, te contamos como se preparar para Mercúrio Retrógrado.

Como se preparar para Mercúrio Retrógrado?

A astróloga Naiara Tomayno reuniu 8 dicas para que você possa aproveitar os 10 dias para Mercúrio Retrógrado. Então, veja a lista do que é bom fazer antes do próximo Mercúrio retrógrado de 2022 começar:

Adiantar assinatura de contratos: se deixar para durante o fenômeno, pode ser que o contrato não saia exatamente como você previa. Trocar ou comprar eletrônicos e compras online mais importantes: a chance de dar problema durante a retrogradação é maior. Produtos cuja entrega precisa ser em uma data específica: com Mercúrio retrogradando, pode atrasar ou se perder pelo caminho. Mudança de casa: já não é fácil com Mercúrio direto, imagina retrógrado! Adiantar conversas ou situações nas quais você precisa cobrar algo de alguém: a comunicação pode ficar bem confusa durante esse período. DRs nos relacionamentos amorosos: pode ser mais difícil chegar num denominador comum entre colocar o que você quer e agradar a outra pessoa. Negociação de valores: todo tipo de combinado ou contrato que envolve negociações de valores e condições que precisa de um bom julgamento, como, por exemplo, fiscalizações no comércio, precisam que a comunicação seja clara e direta, podendo não funcionar na retrogradação de Mercúrio. Faça backup de seus dados: você não quer perder tudo por um esquecimento né?

Para que Mercúrio retrógrado é bom?

É importante lembrar que para além de problemas, o período da retrogradação é um momento de revisão. Então, você pode (e deveria) aproveitar o momento para repensar projetos, revisar textos, rever acordos, reavaliar relacionamentos, etc.

Trata-se de um momento bom para refletir, não para tomar iniciativas — esse é o segredo. Aqui você entende de fato o que é Mercúrio retrógrado.

Além disso, Mercúrio retrógrado pode ser muito benéfico em relação a vários aspectos da vida. Por exemplo:

Se você escreve e deseja revisar coisas que já fez, o momento é esse.

Se você souber usar o período como uma autoavaliação, para se planejar melhor e precaver erros, pode ser incrível.

É ideal para reflexão.

O pensamento pode ficar mais devagar. Não se cobre! Aproveite e vá com calma!

Pense: como você quer melhorar seu dia a dia?

Cuidar da rotina.

Testar sua flexibilidade para quando as coisas não saem como previsto.

Rever hábitos que não te fazem bem — e tirá-los da sua rotina.

Mas especificamente na minha vida?

Mercúrio retrógrado pode “se comunicar” com o seu Mapa Astral e isso gera previsões para além das gerais, como você leu acima. E como saber o que especificamente você pode viver durante esse trânsito astrológico?

Só no Personare você acessa gratuitamente conteúdo personalizado e exclusivo sobre Mercúrio Retrógrado. Para isso você precisa:

Acessar aqui o Horóscopo Personalizado . Essa é uma análise profunda sobre a comunicação do céu de hoje com o seu Mapa, ou seja, uma análise traz previsões e dicas bem mais assertivas para você, que vai muito além do signo.

. Essa é uma análise profunda sobre a comunicação do céu de hoje com o seu Mapa, ou seja, uma análise traz previsões e dicas bem mais assertivas para você, que vai muito além do signo. Então, no menu de trânsitos, você vai procurar por Mercúrio. Vai mostrar Mercúrio em uma casa astrológica.

No seu Mapa Astral, Mercúrio está em uma casa e em um signo. Isso nunca muda. Porque o seu Mapa é uma “fotografia” do céu do momento em que você nasceu. Mas hoje, Mercúrio e os outros planetas podem “conversar” com diferentes áreas da sua vida e isso está no Horóscopo Personalizado.

Ao acessar seu trânsito de Mercúrio, perceba que há uma previsão específica para Mercúrio Retrógrado. Essa previsão personalizada você só encontra no Personare.

Veja no exemplo abaixo como vai aparecer para você. Nesta imagem, perceba que a pessoa vai viver Mercúrio Retrógrado na casa 12, ou seja, todos os significados da retrogradação mercuriana se projetam sobre os assuntos dessa casa. Para você entender os assuntos e significados das casas astrológicas, veja este guia aqui.

Quando Mercúrio está retrógrado os assuntos da casa por onde o planeta está passando podem estar mais sujeitos a atrasos e confusões, requerendo muito mais atenção da sua parte. É aí que entra a preparação — que você pode fazer nesses próximos dias.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Faltam 10 dias: como se preparar para Mercúrio retrógrado apareceu primeiro em Personare.