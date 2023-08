Guia com 22 tipos de chás para diferentes problemas

As plantas medicinais são usadas há milhares de anos para diversos fins, desde problemas físicos, quanto mentais e espirituais. No entanto, muitas vezes, ficamos com dúvidas de quais ervas usar para cada momento. Listamos aqui 22 tipos de chás para diferentes problemas e objetivos.

Afinal, manter nosso organismo equilibrado é a chave para combatermos muitas questões, desde insônia e ansiedade, até uma boa conversão e digestão.

Mas vale lembrar que, além das propriedades terapêuticas de cada erva, o hábito de parar para preparar um chá, sentar e apreciar a bebida nos retira a pessoa do looping mental de pensamentos acelerados. Ou seja, já ajuda a trazer calma e bem-estar.

Se você quiser saber quais ervas ajudam a proteger sua energia, veja esse artigo.

Guia com tipos de chás

Veja, a seguir, 22 tipos de chás para você experimentar:

1. Chá para ansiedade

As plantas medicinais são importantes aliadas para amenizar o estado ansioso. Mas atente para que algumas também induzem a um estado de sonolência.

Portanto, na parte da manhã e da tarde, prefira camomila, erva-doce e melissa. Assim, deixe para o período noturno o capim-cidreira e o maracujá. Veja aqui como preparar chá para ansiedade.

2. Chá para perda de peso

Fácil e rápido de fazer, o chá de hibisco pode ajudar na perda de peso, porque ajuda na eliminação da gordura do abdômen e na prevenção do “fígado gorduroso”. Veja como fazer o chá de hibisco aqui!

3. Chá para TPM

Podemos contar com muitas ervas e suplementos para minimizar os sintomas dessa fase do ciclo menstrual, incluindo uma receita de orégano com camomila (veja aqui).

Essa é uma combinação com efeito calmante e leve sedativo, aliviando cólicas e estresse. A dica é tomar quentinho antes de dormir.

4. Chá digestivo

O Banchá é o “chá japonês”. O mesmo que o chá verde, mas as folhas são envelhecidas por pelo menos três anos. Além disso, por ser altamente alcalinizante, também é indicado contra azia.

5. Chá relaxante

O efeito calmante é sem dúvida o mais conhecido da camomila — e não é à toa. A planta tem um efeito relaxante incrível, por isso, é muito usada na forma chá. Tome uma xícara sempre que quiser relaxar, não só hora de dormir, como ao longo do dia também.

6. Chá para dormir bem

O chá de cidreira possui vários compostos fenólicos em sua composição, servindo como um calmante suave, bem como atenuar quadros leves de ansiedade e insônia.

Além disso, por ter um sabor suave e adocicado, é muito indicado para as crianças também.

7. Chá para começar o dia

O chá verde é um bom substituto do café, pois também contém cafeína. Além disso, também é um bom desintoxicante. Então, experimente fazer uma infusão de 1 pitada de chá verde com algumas folhas de erva-cidreira.

8. Chá para uma boa conversa

O chá de maçã é muito saboroso, combina bem com biscoitos ou bolos simples. Além disso, use maçã seca, canela em pau, cravo-da-índia e um bom pedaço de casca de laranja.

9. Chá Ayurvédico para ativar digestão

Se você tem digestão lenta, gases ou mau-hálito, use esse chá para ativar o “fogo” da digestão. Para isso, é só ferver paus de canela, alguns cravos-da-índia, vagens de cardamomo e 1 dedinho de gengibre. Então, você pode tomar várias xícaras ao longo do dia.

10. Tchai

É o típico chá indiano — o povo toma tanto tchai como os outros povos tomam café. Para fazê-lo, ferva no leite por 3 minutos: canela, cravo-da-índia, vagens de cardamomo, gengibre (pouco), anis estrelado, zimbro e açúcar mascavo a gosto.

Depois, adicione chá preto ou chá de jasmim e abafe por 5 minutos. Então, se delicie com esse chá incrível!

11. Chá para angústia

A melissa pode ser usada em chás para ajudar em quadros de angústia. A melhor forma seria preparando uma infusão.

Para isso, utilize cerca de 1 a 3 gramas da planta fresca para cada 150ml a 200ml de água. Então, abafe por cerca de 10 minutos e tome a bebida ainda morna, 3 vezes ao dia.

12. Chá calmante

Principalmente as folhas e flores do maracujá podem ser usadas como calmantes, sedativas e indutoras de sono. Experimente fazer uma infusão de folhas secas de maracujá.

Para cada xícara de chá, use uma colher de sopa da folha seca bem picada, abafe por 10 minutos e tome 2 vezes ao dia, de preferência uma vez antes de dormir.

13. Chá para desinchar

A ingestão de chá verde potencializa internamente o efeito da drenagem linfática. A bebida ativa o sistema imunológico, atuando na ativação do metabolismo e também na eliminação de toxinas e inchaço.

Três xícaras de chá verde por dia são excelentes para contribuir com a hidratação diária — sem esquecer da água pura, claro.

14. Chá para ter energia física

O chá de dente de leão pode ser utilizado para equilibrar o chakra raiz ou básico, o responsável por manter nossa energia saudável.

Neste caso, faça uma infusão desta planta em água quente, por pelo menos 5 minutos. Depois, basta consumir o preparo, de preferência morno.

15. Chá para sensualidade

Se você perceber que o chakra sacral, da criatividade, sensualidade e expressão sexual, está bloqueado, utilize o chá de calêndula. Deixe a Calêndula em infusão na água morna por 5 minutos. Outra possibilidade é comprar o chá em lojas de produtos naturais.

16. Chá para autoestima

O Plexo Solar é o centro do controle das emoções e autocontrole. Quando está em desequilíbrio, pode gerar sensação de baixa autoestima.

Para reestabelecer o fluxo energético deste chakra, use o chá de alecrim. Basta deixar a erva fazendo infusão em água morna por 5 minutos.

17. Chá para amor-próprio

Quando o chakra cardíaco está em desalinho energético, podemos nos sentir desconectados e com dificuldades para amar a nós mesmos.

Ingerir um chá de espinheira santa aumenta a confiança no processo da vida e incentiva você a se sentir seguro ao seguir seu coração. Deixe esta planta em infusão na água quente, por pelo menos 5 minutos.

Depois, basta coar e consumir a bebida, de preferência morna.

18. Chá para melhorar a comunicação

O chakra laríngeo trabalha a capacidade de expressão e comunicação. Para equilibrá-lo, use o chá de erva-cidreira. Para isso, coloque a planta em infusão na água quente, durante 5 minutos. Depois, coe e consuma a bebida.

19. Chá para intuição

Quando o chakra frontal ou terceiro olho está bloqueado, tendemos falta de imaginação e intuição. Os chás de alecrim e artemísia são muito benéficos para essas questões. São preparados através de infusão por 5 minutos

20. Chá termogênico:

O chá preto, junto com o cá verde, a canela, a pimenta, o gengibre e o café são termogênicos. Porém, evite tomar em excesso qualquer um deles, pois podemos começar a não perceber os efeitos no organismo.

21. Chá para paz interior

A alfazema ou lavanda tem propriedades relaxantes, calmantes, antiespasmódicas, analgésicas e antidepressivas. Na forma de chá, traz paz interior e elevação da energia. Uma pequena pitada da planta já carrega a potência energética do vegetal.

Aqueça a água em fonte não elétrica, como micro-ondas. Coloque as ervas em uma xícara e despeje a água aquecida. Faça a ativação e tome o chá. Faça esse ritual por sete dias seguidos.

22. Chá contra gripe e resfriado

O gengibre é uma planta anti-inflamatória, pois auxilia no aumento da temperatura corporal e pode ser utilizada no combate de resfriados e gripes. Veja aqui uma receita de chá antigripal.

