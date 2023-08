Astrologia significa estudo dos Astros. Ao longo dos séculos, tem sido uma ferramenta usadas por diferentes povos e culturas para compreender a relação entre o Céu e o que acontece na Terra. Mas como a Astrologia começou a analisar os planetas?

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral Personare, registros históricos indicam que 3 mil anos antes de Cristo já existiam várias tentativas de estudos sobre a relação entre o céu e a vida humana em diversas culturas – indiana, grega, babilônica, entre outras.

Essas civilizações observavam o Céu não apenas para fins de navegação ou agricultura, mas também para buscar significados mais profundos e conexões entre os movimentos celestes e os eventos terrestres.

Foi então que perceberam padrões nos movimentos dos planetas e começaram a associá-los a certos fenômenos na Terra. Por exemplo, Marte, frequentemente visível a olho nu, foi associado à guerra e ao conflito.

Com o tempo, os estudiosos foram associando cada planeta a diferentes características e eventos, formando a base da interpretação astrológica que conhecemos hoje.

Quais planetas são analisados?

Muitas pessoas acreditam que a Astrologia se resume apenas ao seu signo solar, ou seja, o signo onde o Sol estava no momento do seu nascimento. No entanto, a Astrologia é muito mais complexa e abrangente.

A Astrologia leva em conta 10 planetas nos seus mapas:

os 8 Astros do sistema solar (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão)

mais o Sol e a Lua, que também são chamados de “planetas” pela Astrologia, embora não sejam considerados assim pela Astronomia.

Cada um desses Astros ocupa uma posição no Mapa, dando “tom” para uma área da vida. Veja aqui o significado de cada planeta no Mapa Astral.

Quer aprender a analisar os planetas?

A análise dos planetas na Astrologia é fruto de milênios de observação, interpretação e tradição. Se você curte o tema, quer aprender mais sobre os planetas e inclusive saber ler um Mapa Astral, acesse aqui no Curso Básico de Astrologia.

