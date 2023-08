Qual é o seu jeito de amar? Astrologia responde

Qual é o seu jeito de amar? Apaixonado, carinhoso ou desapegado? A Astrologia te ajuda a responder e, assim, a se conhecer melhor.

Mas para isso não adianta conhecer apenas seu signo solar ou seu Ascendente. Quando falamos de amor, é o signo de Vênus que mostra como você ama, se relaciona, o que lhe traz prazer e até como você lida com o dinheiro.

Ou seja, dependendo de onde Vênus está em seu Mapa Astral, você pode aprender muito sobre sua vida amorosa e seu lado romântico.

Além do signo ativado pelo planeta Vênus, é importante também verificar quais os aspectos que este planeta faz com outros astros para entender todas as suas características no amor.

No entanto, saber sobre seu signo de Vênus já é bem melhor do que olhar só seu signo solar para questões amorosas.

Se você quiser conhecer a fundo esse e os demais planetas, signos e Casas astrológicas para conseguir você mesmo ler um Mapa Astral, conheça aqui o curso básico de Astrologia.

Descubra sua Vênus

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, existem quatro tipos de pessoas no amor. Cada um está ligado a um dos quatro Elementos: Fogo, a Terra, o Ar e a Água.

Mas antes você precisa descobrir seu signo de Vênus. É simples e gratuito:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare. Inclua seus dados de nascimento. Assim, que seu Mapa gratuito for gerado, veja o seu Perfil Astrológico, que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa. Selecione a opção Planetas. Veja, na lista, que signo aparece ao lado de Vênus. No exemplo abaixo, a pessoa tem Vênus em Leão

Qual é o seu jeito de amar

Agora que você já sabe seu signo de Vênus, veja a seguir qual é o seu jeito de amar:

Tipo apaixonado

Se você tem Vênus em um signo de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) provavelmente sente uma necessidade profunda de estar sempre apaixonado.

Para você, o amor é uma aventura que exige constantemente novos projetos, viagens e atividades. A monotonia e a rotina são percebidas como entraves à vitalidade.

Tipo afetuoso

Se você tem Vênus em um signo Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) prioriza a sensualidade e valoriza as demonstrações físicas de afeto. Nesse sentido, são as pessoas mais sensuais (e sexuais) para Vênus.

Aprecia todas as coisas prazerosas e mundanas que a vida tem para oferecer, indo além do simplesmente bom sexo: boa comida, conforto e mais.

Tipo conversador

Se você tem Vênus em um signo Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) valoriza a comunicação nas relações. Para você, o amor transcende as demonstrações físicas de afeto.

Com uma natureza social, encontra prazer em interações com diversos tipos de pessoas. No entanto, pode ser tão bem relacionado que pode causar insegurança no par.

Tipo dedicado

Se você tem Vênus em um signo Água (Câncer, Escorpião e Peixes) costuma ser uma pessoa carinhosa, dedicada e afetiva.

Além disso, demonstrações sólidas são importantes, mas palavras apenas não seduzem. Os desafios podem incluir ciúmes e a tendência de enxergar um relacionamento como uma fusão de duas almas em uma única.

