Significado e previsões da Superlua em Peixes, chamada de Lua Azul

Faltando pouco para o longo mês acabar, agosto nos presenteará com outra belíssima Lua Cheia, maior e mais brilhante do que normalmente é. Nesta quarta-feira (30), teremos a rara ocorrência de uma Superlua Azul.

No entanto, a Superlua de 30 de agosto não trará apenas um espetáculo visual impressionante. Analisando os movimentos astrológicos que acontecem junto a ela, podemos dizer que ela vai marcar um período bem desafiador.

A seguir, te conto tudo sobre a Superlua Azul no signo de Peixes, por que é chamada de Lua Azul e quais são as previsões.

Quando será a Superlua Azul?

A Superlua Azul começa às 22h36 desta quarta-feira, 30 de agosto. Você pode ver em alguns lugares como ocorrendo no dia 31 de agosto devido a diferenças de fuso horário. No horário de Brasília, a Lua Cheia atinge seu ápice às 22h36 da quarta-feira, dia 30.

Será a segunda Lua Cheia de agosto, desta vez no signo de Peixes, e última Superlua de 2023.

Há pouco mais de quatro semanas, no dia 1º de agosto, tivemos outra Superlua , só que havia sido no signo de Aquário.

, só que havia sido no signo de Aquário. Tivemos outras duas Superluas, mas em Luas Novas (portanto, não são visíveis), nos meses de janeiro e fevereiro.

Pode ser a última Superlua do ano, mas não é o fim dos eventos lunares. Teremos dois Eclipses ainda em 2023 (veja aqui as datas e os significados), no mês de outubro.

Quando será a próxima Superlua?

De acordo com a tabela do astrólogo e “criador” do termo Superlua, Richard Nolle, a próxima Superlua será somente em 2024. No dia 9 de fevereiro de 2024,às 11h, teremos uma Lua Nova maior e mais brilhante pela proximidade com a Terra.

A Nasa só considera Superlua quando ela é visível, ou seja, em Lua Cheia. Por isso, seguindo esse critério, a próxima será somente no dia 18 de setembro de 2024.

O que a Superlua significa?

Chamamos de Superlua quando a Lua está em seu ponto mais próximo da Terra (chamado de Perigeu), o que a faz parecer maior e mais brilhante no céu.

Embora seja muito bonita, visível a olho nu e importante para muitas culturas, a Superlua não tem um grande significado astrológico. Para a Astrologia, ela deve ser entendida como uma fase lunar cheia. Entenda melhor aqui todas as fases da Lua.

A Lua Cheia reverbera os movimentos planetários que estão ocorrendo no momento, podendo ampliar o significado (seja positivo ou desafiador) de cada trânsito. Siga lendo o texto para entender as previsões na sua vida para esta Superlua Azul de agosto.

Por que será uma Superlua Azul?

Lua Azul é um termo usado para descrever a segunda Lua Cheia em um único mês do calendário. É um evento raro que ocorre apenas a cada dois ou três anos.

O fenômeno gerou até uma frase popular na língua inglesa: “once in a blue moon“, que é usada para se referir a algo raro.

Portanto, não tem nada a ver com a cor da Lua — diferentemente da Lua de Sangue (entenda aqui).

A Lua Azul de agosto de 2023 também coincide com o período em que o nosso satélite está mais próximo da Terra, por isso temos uma Superlua Azul.

Previsões para a Superlua Azul de 30 de agosto

Estamos vindo de uma semana com trânsitos tensos (veja as previsões aqui). Lembra que eu mencionei que a Lua Cheia reverbera o que estiver ocorrendo no Céu?

Portanto, podemos ter um aumento no nível de estresse a partir desta Superlua, além de exageros com compras e alimentação.

Saúde e trabalho são temas muito fortes nessa Superlua Azul de agosto, porque ela vai ocorrer enquanto estamos com o Sol em Virgem e a Lua Cheia em Peixes, ambos signos ligados a esses assuntos.

Por isso, podemos esperar um período de maior vulnerabilidade na saúde, com mais chance de problemas como viroses.

Também podemos sentir mais o peso da rotina, sobrecarga de trabalho e uma sensação de que “não vou dar conta de tudo”. As (auto)cobranças podem ser maiores em diversos aspectos de nossas vidas, especialmente nas esferas pessoal, familiar e profissional.

Portanto, a dica é ter mais atenção ao autocuidado e bem-estar, mantendo um equilíbrio em relação ao trabalho e ao descanso, fazendo o possível para não se cobrar o impossível.

É crucial lembrar que todos os momentos desafiadores também são oportunidades de crescimento e superação.

O lado positivo da Superlua

Esta Superlua Azul acontece ainda com Vênus ainda retrógrado e com o Sol em Virgem, ambos muito ligados à auto-observação e aperfeiçoamento.

Neste mapa da Lua Cheia, o ponto forte é Júpiter conjunto ao Ascendente em Touro. Este planeta rege a capacidade de manter o otimismo e humor mesmo em meio a uma fase mais conturbada.

A ótima notícia é que a semana após a Lua Cheia — coincidindo com o feriadão da Independência (07/09) – trará um alívio para as tensões anteriores, com trânsitos bem mais leves. Aproveite para fazer uma pausa e descansar!

Além disso, Júpiter começa a retrogradar a partir de 04/09, nos convidando a ver o que realmente está nos trazendo crescimento. É hora de inspiração.

A Superlua Azul na sua vida

Além das previsões gerais mencionadas, esta Superlua em Aquário pode se destacar em uma parte específica da sua vida, onde estará o seu foco, brilho e desejo de realização.

Para saber que área é essa, é só conferir que parte do seu Mapa Astral estará sendo ativada pela Lua nesta terça-feira, no ápice da Superlua.

E como ver isso? Siga o passo a passo:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito aqui. Nos seus trânsitos ativos, veja em qual Casa astrológica a Lua está. Anote a Casa que aparece no seu Horóscopo e, então, volte aqui para ver quais temas podem ser destacados na sua vida.

Significado da Superlua para você

Agora, veja quais assuntos estarão em evidência com a Superlua de 30/08 para você. E não esqueça de ler suas previsões completas no Horóscopo Personare gratuito.

Lua passando na Casa 1: novos rumos e mudanças pessoais. Um grande foco em si mesmo!

novos rumos e mudanças pessoais. Um grande foco em si mesmo! Lua passando na Casa 2: destaque para assuntos financeiros, valores pessoais e autoestima.

destaque para assuntos financeiros, valores pessoais e autoestima. Lua passando na Casa 3: momento de novas ideias, contatos e novidades, aprendizados. Além disso, sua comunicação ganha destaque.

momento de novas ideias, contatos e novidades, aprendizados. Além disso, sua comunicação ganha destaque. Lua caindo na Casa 4: ênfase para lar, família, raízes, intimidade e, ademais, para vida pessoal.

ênfase para lar, família, raízes, intimidade e, ademais, para vida pessoal. Lua caindo na Casa 5: temáticas de amores, filhos, lazer, criatividade e identidade.

temáticas de amores, filhos, lazer, criatividade e identidade. Lua caindo na Casa 6: ter mais clareza e melhoras no trabalho, rotina e saúde.

ter mais clareza e melhoras no trabalho, rotina e saúde. Lua caindo na Casa 7: momento importante para relacionamentos e parcerias.

momento importante para relacionamentos e parcerias. Lua caindo na Casa 8: assuntos financeiros em conjunto com outras pessoas é um tema evidente para você neste momento. Assim como partilhas, transformações e sexo.

assuntos financeiros em conjunto com outras pessoas é um tema evidente para você neste momento. Assim como partilhas, transformações e sexo. Lua caindo na Casa 9: mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão.

mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Lua caindo na Casa 10: novidades e alterações na carreira, imagens e objetivos.

novidades e alterações na carreira, imagens e objetivos. Lua caindo na Casa 11: podem ocorrer ativações envolvendo amigos, grupos e, além disso, questões ligadas ao seu futuro.

podem ocorrer ativações envolvendo amigos, grupos e, além disso, questões ligadas ao seu futuro. Lua caindo na Casa 12: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos pode ocorrer. Ou seja, é uma boa hora para terapia.

