A energia negativa pode afetar a atmosfera da sua casa, tornando-a um lugar desconfortável para se viver e, inclusive, impactando no seu bem-estar e na sua saúde. Segundo o Feng Shui, algumas coisas que atraem energia negativa para sua casa são bem simples de resolver.

Então, se você está sentindo cansaço e muita preguiça ou se alguns equipamentos estão quebrando ou queimando e os nervos estão à flor da pele, experimente colocar em prática as dicas a seguir da consultora em Feng Shui Cris Ventura.

E caso sinta necessidade, veja aqui sugestões de limpeza energética para purificar e proteger sua casa.

Cuidar do ambiente em que vivemos pode ajudar a promover uma vida mais positiva e equilibrada, com mais sorte, prosperidade e boas energias.

5 coisas que atraem energia negativa para sua casa

1. Acúmulo de objetos

O acúmulo de objetos em sua casa pode ser um grande atrativo de energia negativa. Quando você guarda objetos não utilizados, presentes indesejados, papéis antigos, roupas que não usa e até alimentos vencidos, bloqueia a circulação de energia.

Além disso, objetos quebrados ou danificados podem emitir uma energia desfavorável. É importante fazer uma faxina regularmente para que a energia circule com leveza.

2. Espelhos quebrados ou em locais inapropriados

Os espelhos podem ser uma fonte de energia positiva ou negativa, dependendo de como são usados. Os espelhos funcionam como remédios, promovendo curas nos ambientes. Podem ampliar, elevar, acelerar, duplicar, afastar um determinado tipo de energia.

Mas espelhos quebrados, que dividem a imagem ou pequenos, podem atrair energia negativa. Veja aqui dicas de Feng Shui pro banheiro.

3. Cores escuras ou pesadas

As cores que escolhemos para decorar nossa casa podem ter um grande impacto em nossa energia. Cores escuras ou pesadas, como o preto, se forem usadas em excesso, podem tornar as pessoas sombrias, deprimidas e pessimistas.

É importante equilibrar essas cores com tons neutros ou com o clássico branco nos móveis, para manter uma atmosfera positiva em sua casa. Saiba tudo sobre cores no Feng Shui.

4. Eletrônicos em excesso

Os eletrônicos em excesso podem afetar negativamente a energia em sua casa. Os dispositivos eletrônicos emitem ondas eletromagnéticas que podem perturbar a harmonia do ambiente.

Além disso, o excesso de telas pode causar estresse e ansiedade. É importante limitar o número de eletrônicos em sua casa e desligá-los quando não estiverem em uso e principalmente no seu quarto, pois podem causar insônia. Confira mais dicas para o quarto aqui.

5. Locais obstruídos

Uma porta não deve ser obstruída e janelas não podem estar emperradas. A energia vital (chi) deve fluir em todos os cômodos, em toda a casa.

É por isso que ter um “quarto da bagunça” ou um armário bagunçado pode afetar a energia de toda a casa.

A dica de ouro do Feng Shui para manter boas energias é consertar vazamentos e itens de cada um dos cômodos, e manter todos os cômodos bem organizados e limpos.

Plus: atente-se ao que você pensa

Se você vive pensando de forma negativa, é isso que vai se materializar na sua vida. Afinal, o que vivemos é reflexo das nossas mentalizações. Por isso, escolha usar seus pensamentos (que são energia) a seu favor – e não contra você.

