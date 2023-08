Relacionamento em foco nas previsões de 27 de agosto a 02 de setembro

As previsões da semana de 27 de agosto a 02 de setembro trazem consigo uma dinâmica astral que favorece tanto os relacionamentos quanto a busca por soluções inteligentes. O que é importante, já que estamos vivendo dois trânsitos desafiadores que é Vênus e Mercúrio retrógrados. Além disso, seremos brindados pela segunda Superlua do mês!

E aí, quer saber mais? Confira o resumo astrológico da semana:

Marte entra em Libra no domingo (27)

Mercúrio faz trígono com Urano até terça-feira (29)

Marte em oposição a Netuno até quarta (30)

Sol em oposição a Saturno até quinta (31)

Mercúrio faz trígono com Júpiter a partir de quinta (31)

Vênus mantém quadratura com Júpiter

Continue a leitura para compreender o significado de cada trânsito e como aproveitar suas energias da melhor maneira. E se quiser percepções mais personalizadas, consulte o seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral para previsões específicas para sua vida.

Domingo: Marte entra em Libra

De 10 de julho a 27 de agosto, Marte esteve em Virgem, muito relacionado a questões da vida prática, saúde, trabalho e de tarefas cotidianas. Você deve ter sentido que se voltou mais para estes temas, concorda?

A partir de domingo (27) e até 12 de outubro, Marte passa a transitar por Libra. Com isso, nosso foco muda para os nossos relacionamentos, parcerias e contatos.

A energia disponível pode ser direcionada para resolver diferenças e conflitos, enquanto a diplomacia libriana nos ajuda a lidar com situações delicadas.

Podem surgir perguntas como:

Estou sabendo me relacionar?

Será que preciso fazer algumas mudanças na forma de me relacionar, seja com chefe, seja com pessoa parceira ou algum familiar?

Até terça-feira: Mercúrio faz trígono com Urano

Até terça-feira (29), Mercúrio em Virgem faz trígono com Urano em Touro. Este bom aspecto pode auxiliar a termos boas ideias para lidar com os eventuais desafios desta semana pesada (com quatro planetas retrógrados + Superlua).

Podemos sentir que estamos com a mente, já que Mercúrio é o planeta do intelecto, mais aberta para solucionar questões que nos afligem e que chegam de forma inesperada.

Sabe aquela sensação de ver um problema antigo por um novo prisma e então encontrar uma solução? É o que este trânsito favorece, trazendo mais agilidade e bons insights.

Até quarta-feira: Marte em oposição a Netuno

Até quarta-feira (30), temos Marte em Virgem em oposição com Netuno em Peixes. Este aspecto desafiador vem desde semana passada e explica os momentos de desânimo, oscilação energética e falta de foco que você pode ter passado.

É um momento em que nossa vitalidade pode estar comprometida, demandando cuidados extras com a saúde, por haver mais chance maior de viroses, alergias e baixa imunidade.

Vale ressaltar que Mercúrio está retrógrado em Virgem (saiba tudo aqui), desde a semana passada, aumentando os imprevistos. Além disso, temos em evidência o eixo Virgem-Peixes, muito relacionado a questões de saúde e trabalho.

Este aspecto também indica que as coisas podem não sair como planejado, porque nem tudo está sob nosso controle, mas a aceitação e o cuidado consigo mesmo são essenciais.

Meditação, reiki e terapias energéticas podem nos ajudar muito por estes dias!

Até quinta-feira: Sol em oposição a Saturno

O Sol em Virgem em oposição a Saturno em Peixes até quinta-feira (31) traz a possibilidade de sentirmos mais exigências, cobranças e preocupações. Por isso, podemos nos sentir um pouco mais pesados.

Esta oposição (e seus desafios) fica marcada no mapa da Lua Cheia do dia 30 de agosto, que vai ser uma Superlua Azul (entenda tudo sobre o fenômeno aqui!), trazendo reflexos até 14 de setembro.

Algumas pessoas podem ficar mais sujeitas ao surgimento de dores crônicas neste período, exigindo paciência e autocuidado.

Além disso, é um momento de encarar a realidade, encontrando maneiras de lidar com responsabilidades sem perder a leveza.

Quinta-feira: Mercúrio faz trígono com Júpiter

A partir de quinta-feira (31), Mercúrio em Virgem faz trígono com Júpiter em Touro. Este bom aspecto nos ajuda a manter a esperança e o otimismo em meio às puxadas previsões da semana de 27 de agosto a 02 de setembro.

O trígono Mercúrio/Júpiter incentiva a explorar novas possibilidades e receber boas notícias, trazendo um toque de humor em meio às adversidades.

Domingo: Fim de Vênus retrógrado

Ufa! Depois de um mês e meio retrógrado, o planeta do amor e das finanças retoma seu movimento direto a partir de domingo (3). Assim, Vênus segue no signo de Leão por mais um mês — veja aqui o calendário astrológico 2023 completo.

Durante o trânsito de Vênus em Leão, o amor tende a ser alegre, exuberante e brilhante, exigindo nossa melhor atuação. Esta é uma das melhores épocas do ano para a conquista!

É o momento de ser uma pessoa mais extrovertida e expressiva, além de caprichar no seu visual.

Vênus quadra Júpiter

Vênus em Leão segue mais uma semana em quadratura Júpiter em Touro — na verdade, até o dia 22 de setembro. Nesse período, vale o alerta para possíveis excessos, tanto emocionais quanto materiais.

Nesse sentido, sabendo desta inclinação, você pode ficar atento a expectativas inflacionadas. Encontrar um equilíbrio entre indulgências e responsabilidades é fundamental.

No geral, as previsões astrológicas para a semana de 27 de agosto a 02 de setembro indicam a necessidade de enfrentar desafios com inteligência e resiliência, enquanto também cuidamos das nossas relações e conexões.

Embora a semana possa trazer momentos mais pesados, a perspectiva de superação e a busca por oportunidades podem trazer um alívio bem-vindo.

