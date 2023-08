Está de mudança? Saiba o que conferir na energia da casa nova

Uma casa carrega as marcas energéticas de tudo o que foi vivido ali. Isso inclui as experiências das pessoas que viveram lá, de quem participou da obra e dos acontecimentos anteriores no terreno. Por isso, vou te ajudar a lidar com a energia da casa nova.

Isso porque desde memórias de dor, formas de viver diferentes da sua, entidades e marcas de feitiço e até miasmas antigos (miasmas são pensamentos negativos que atuam como parasitas). Ou seja, tudo pode ficar impregnado num ambiente.

Essas energias podem ser nocivas e causar bloqueios e problemas para você e sua família quando chegarem ao endereço novo. Veja aqui quais são os sinais de energia carregada.

Quando é preciso limpar a energia da casa

Uma casa nova sempre carrega a energia de alguém que passou por ali antes. Até mesmo se você comprou na planta, a casa nova tem energias anteriores de quem construiu a obra. Só isso já é um sinal de necessidade de limpar a energia da casa antiga.

Mas se você já entrou na casa nova, e não limpou a energia dela, pode perceber alguns sinais, como, por exemplo:

Eletrodomésticos estragando sem qualquer explicação

Objetos quebrando sem motivo aparente

Animais adoecendo ou com comportamento alterado

Crianças adoecendo

Dificuldade para dormir (saiba mais sobre a relação entre dormir mal e energia negativa )

) Pesadelos

Sensação de que você não consegue descansar em casa

Brigas e atritos constantes

Alimentos estragando muito rápido, mesmo na geladeira

Barulhos, ruídos e passos sem explicação

Sensação de ataque, principalmente no sono

Como começar a limpar a energia da casa antiga

Quando você vai para uma casa nova e construirá as suas memórias por lá, é importante que essa casa esteja limpa e “zerada” dos moradores antigos para receber você e o que você quer nutrir no seu lar.

Por isso, você pode e deve fazer uma limpeza energética que deixe esse lugar pronto para receber você e quem você ama, permitindo que você crie suas próprias memórias e ambiente com a energia do seu jeito.

Você pode começar com passos simples, como, por exemplo:

Fazer preces em voz alta andando pela casa.

Usar vinagre de álcool na faxina. Passe nas paredes, atrás das camas e das portas, dentro dos armários e no chão.

Usar ervas que protegem a energia .

. Abrir as janelas e permitir que a luz entre e o ar seja trocado.

E, no segundo passo, você pode aprofundar a limpeza energética com ajuda terapêutica. Uma limpeza energética potente e personalizada consegue identificar e tratar todos os desequilíbrios da energia da sua casa nova.

Portanto, essa limpeza precisa liberar todo tipo energia da casa que estiver carregada: energias externas, estagnadas do passado e tudo mais que estiver impactando os moradores.

Aline Lang

Aline Lang é especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional® Formada em Liberação Emocional, Curso de Magia, Theta Healing (DNA Básico, DNA Avançado e Aprofundando no Digging); especializações em Manifestação e Abundancia, Alma Gêmea, Ritmo e Peso Perfeito, Reiki nível I, II, III e mestre, Regressão terapêutica e Constelação Familiar.

alinelangterapias@hotmail.com

