Qual é a relação entre doenças ginecológicas e emoções

Não estamos muito acostumadas a ouvir isso, porque aprendemos que as doenças têm apenas uma causa biológica. Mas existe uma relação entre doenças ginecológicas e emoções.

Qualquer problema localizado no útero, na vagina e nas mamas pode ser provocado por um desequilíbrio emocional. O nosso corpo é muito sábio em identificar o que está “machucado”, para podermos tratar.

É por isso que muitas vezes ele manifesta em forma de doença física as feridas emocionais que estão em nosso interior. Veja aqui 8 problemas íntimos com origem das emoções.

Útero é a caixinha de memórias da mulher

Segundo a metafísica, é no útero e no canal vaginal onde ficam guardadas todas as emoções da mulher. A cada experiência significativa que vive, uma memória é instalada ali, seja positiva ou negativa.

Primeiro beijo, primeira transa, relação com mãe e pai, relacionamentos amorosos, questões pessoais relacionadas ao seu desenvolvimento no trabalho, etc. Tudo isso está guardado, em forma de memória celular, no seu útero e vagina.

Como se dá a relação entre doenças ginecológicas e emoções

Entenda como funciona o processo de transformações das emoções em doenças ginecológicas:

Quando você não limpa energeticamente o seu útero e a sua vagina, eles ficam lotados de memórias nocivas, que vão esvaziando sua vida. Primeiro, você perde seu ânimo, ficando apática. Depois, perde seus amores, atraindo pessoas nocivas ou vivendo muitas crises na relação. Perde também o prazer — seja pela vida ou na cama. Por último, perde sua saúde, já que as memórias instaladas no útero causam tensão muscular e desequilibram a flora vaginal, as questões hormonais e até sua energia. E é justamente isso que dá origem a doenças ginecológicas, como candidíase, vaginismo, corrimentos, miomas, endometriose, ovários policísticos, ciclo menstrual desregulado entre muitos outros problemas.

Tratamento começa pelo “coração de baixo”

Algumas tribos chamam o útero de “coração de baixo”. Quando este coração é fechado por conta de abuso, violência, maus tratos, vergonha, opressão, decepções, etc., o útero adoece.

Então, a mulher pode ter problemas como: cólicas, menstruação desregulada, atraso menstrual, menstruação de dias mais longos, fluxo mais intenso ou até mesmo mais coágulo, assim como patologias do útero, como miomas, endometriose, etc.

O coração/útero e a vagina precisam estar em harmonia e abertos para que sua saúde física esteja equilibrada, pois há uma comunicação energética muito grande entre ambos.

A melhor forma de fazer isso é limpando as memórias celulares que você vêm acumulando há anos nestes órgãos ou até mesmo as memórias de nossas ancestrais que também ficam acumuladas em nós.

Como limpar as memórias do útero

Em um documentário de Deepak Chopra, ele relata sua experiência ao tentar compreender por que algumas pessoas se curavam “magicamente” do câncer.

Durante sua investigação, ele descobriu algo surpreendente: mesmo após a remoção de um órgão, os elétrons que anteriormente ocupavam aquele local ainda permaneciam, mantendo a mesma estrutura do órgão. Esses elétrons, segundo Chopra, correspondem à memória celular.

Por exemplo, após uma histerectomia (remoção do útero), o “útero energético” permanece presente, carregando as mesmas memórias celulares.

Além disso, ele observou que as pessoas que experimentavam curas a partir de mudanças mentais influenciavam diretamente os movimentos desses elétrons.

Essa descoberta levou-o a perceber a importância das mudanças mentais e da reprogramação celular para alcançar a cura.

É exatamente isso realizado na prática da Reconsagração do Ventre, onde são enviados impulsos neurais para promover uma reprogramação mental capaz de transformar essas memórias celulares.

Assim, a Reconsagração do Ventre visa atuar no nível energético e mental, auxiliando as pessoas a acessarem e transformarem as memórias celulares que podem estar contribuindo para questões de saúde e bem-estar.

Outras técnicas que podem começar a lhe preparar para esta mudança e você pode fazer sozinha são as vaporizações uterinas.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

fisioterapia.roberta@gmail.com

