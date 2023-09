Técnicas de Pompoarismo para fazer em 15 minutos

O Pompoarismo trabalha de forma eficiente a musculatura vaginal, melhorando a saúde íntima, prevenindo e até mesmo tratando doenças genitais e uterinas e, de quebra, ainda aumenta a libido e a satisfação sexual. Neste artigo, você encontra cinco exercícios que podem ser realizado em apenas 15 minutos.

Faça e você poderá comprovar os muitos benefícios do Pompoarismo. Em um dos cursos práticos que realizei, por exemplo, uma das alunas relatou que há quatro meses estava com uma das glândulas de Bartholin (localizada na vagina e responsável pela lubrificação da região) inchada e do tamanho de uma azeitona.

Esta mulher já tinha passado por vários médicos, sem sucesso, que enxergavam na cirurgia a única forma de resolver o problema. Vinte minutos após realizar uma única manobra de Pompoarismo a glândula desinchou completamente.

Nesse mesmo dia, outra mulher chegou com cólicas muito fortes e, após a prática de Pompoarismo, suas dores cessaram completamente. Já uma terceira, que estava com seu ciclo atrasado, menstruou durante a aula.

Isso acontece por conta das contrações que os exercícios de Pompoarismo estimulam, que também impactam no útero e isso pode diminuir as cólicas e até acelerar a menstruação atrasada, normalizando os ciclos menstruais.

Pompoarismo fácil e para qualquer mulher

A melhor forma para você praticar o Pompoarismo é buscando ajuda especializada para ter orientação sobre seu tipo de musculatura e descobrir qual o melhor treino para você obter resultados.

A seguir, veja cinco exercícios que podem ser realizado por qualquer mulher, independente de seu tipo de musculatura. A orientação é que o treino seja feito exatamente na ordem listada, para evitar tensões musculares e fadiga.

Evite realizar os exercícios se você tiver uma gestação de risco, infecção urinária ou prolapso genital (mais comumente conhecido como “queda da bexiga”). Fora isso, não existe contraindicação.

Como o treino é feito sem os instrumentos que costumam ser utilizados no Pompoarismo, pode ser inclusive praticado por mulheres que ainda iniciaram a vida sexual. O treino tem o intuito de melhorar sua saúde intima, amenizar cólicas, regularizar o ciclo menstrual e até mesmo diminuir a incidência de infecções de urina (cistite).

Exercite a sua musculatura vaginal

Todos os exercícios citados podem ser realizados em qualquer posição ou lugar, seja no chuveiro durante o banho, no carro ou no ônibus durante o trânsito, na fila do banco, durante uma reunião, quando se deitar para dormir ou ao acordar, ou até mesmo enquanto está sentada na frente do computador.

A minha dica é que sempre reserve um horário específico para praticar, assim vira um hábito e você nunca mais esquece, além de garantir que sempre terá os benefícios que a técnica oferece.

Exercício de pompoarismo 1: relaxamento da musculatura vaginal

Antes de mais nada, esvazie a bexiga. Urine até que, mesmo fazendo força, não saia mais nenhuma gota de xixi. Após isso, contraia bem de leve a musculatura vaginal (também chamada de MAP): basta realizar o mesmo movimento vaginal como se estivesse segurando a urina, só que levemente.

Então, após leve contração, force o relaxamento de forma bem intensa, como se estivesse fazendo força para eliminar a urina. Faça esse movimento de leve contração, seguido de intenso relaxamento, por 10 vezes seguidas. Descanse por 20 segundos e realize mais uma série de 10, totalizando duas séries com 10 repetições cada uma.

Exercício de pompoarismo 2: fortalecimento da musculatura vaginal

Realize, em qualquer lugar e momento, quatro séries de 25 contrações da MAP da seguinte forma: faça um leve movimento de expulsão da urina seguido de uma forte contração.

No exercício anterior você realizou uma forte expulsão e uma leve contração, aqui é o oposto: a expulsão (ou relaxamento, como preferir chamar) deve ser bem fraca e a contração mais forte.

Realize, quatro vezes seguidas, 25 repetições dessas contrações. Entre as quatro séries, descanse num intervalo que achar necessário, desde que não passe de 30 segundos.

Exercício de pompoarismo 3: sustentando a contração

Neste exercício você terá que manter a contração pelo maior número de tempo que conseguir. Contraia a MAP, como se estivesse com muita vontade de urinar e precisasse “apertar” a vagina para não deixar a urina escapar.

Segure esta contração e comece a contar ou cronometrar durante quanto tempo consegue mantê-la. Anote e a cada dia tente superar a si mesma, aumentando cada vez mais o tempo de sustentação da contração.

Com esse exercício você perceberá o quanto a resposta de ganho é rápida e isso será uma boa motivação para que você mantenha o treino.

Exercício de pompoarismo 4: coordenação motora da MAP

Este exercício, a princípio, é um pouco mais difícil, mas basta pegar a sincronia que conseguirá realizá-lo sem problemas. Você deverá utilizar também a respiração.

Inspire profundamente e, ao soltar o ar, juntamente e no mesmo ritmo, contraia a MAP, ao inspirar novamente relaxe a MAP, novamente no mesmo ritmo.

Conforme for pegando o jeito, vá acelerando a respiração com as contrações e relaxamentos da MAP. Este exercício não tem tempo específico, faça conforme tiver disponibilidade para realizá-lo, mas lembre-se que quanto mais exercitar, maior e mais rápido serão os resultados.

Exercício de pompoarismo 5: consciência corporal

Realize este exercício preferencialmente sentada. Se não der, pode fazer em pé ou deitada, mas é mais difícil. Movimente o quadril para frente, para trás, para os lados, o máximo que conseguir.

Conforme estiver se sentindo mais a vontade com os movimentos do quadril, inicie contrações da MAP enquanto realiza os movimentos e procure sentir diferentes partes da vagina se contraindo conforme contrai em posições diferentes do quadril. Realize as contrações quantas vezes quiser.

Após três meses de treino…

Você deve realizar estes cinco exercícios todos os dias, durante três meses. Após este tempo ou se já tiver adquirido o efeito que almejava, você poderá fazer apenas um dos exercícios, uma única vez por dia, para manter o que já ganhou.

Também é importante que inclua as duas dicas abaixo na sua rotina para que mantenha os ganhos que conquistou no período.

Dica do farol de trânsito

Toda vez que parar num farol, seja como pedestre, motorista ou em um ônibus, sua meta será contrair a MAP durante todo o tempo que o farol estiver fechado, podendo relaxar apenas quando o sinal ficar verde.

Uma alternativa da mesma técnica é, ao invés de sustentar a contração enquanto o farol estiver fechado, você realizará seguidas contrações e relaxamentos até que o farol fique verde novamente.

Dica dos adesivos

Compre uma cartela de adesivos e cole-os em objetos para os quais costuma olhar com frequência. Pode ser em lugares como TV, espelho do banheiro, geladeira, carteira, celular, guarda-roupa, mesa do escritório, retrovisor do carro e onde mais sua criatividade mandar.

Toda vez que olhar para um desses adesivos deverá contrair a MAP dez vezes. No fim do dia você terá feito mais de cem contrações sem nem perceber.

O interessante desse exercício é que você nem percebe que está treinando e ainda consegue colocá-lo em prática enquanto realiza outras tarefas.

Além disso, ainda fará com que o seu cérebro assimile cada vez mais o movimento, tornando mais eficiente o recrutamento de fibras musculares. Isto tornará sua MAP ainda mais forte e sensível, aumentando sua capacidade de ter prazer.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

