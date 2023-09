Descubra qual é a carta do Tarot para setembro de 2023

Chegamos ao mês que marca o início da primavera, e as previsões do Tarot para setembro de 2023 refletem os ventos de mudança que sopram em nossa direção. Isso porque a carta do mês é O Louco, o Arcano Sem Número, símbolo do caos e da desordem.

O Louco sintetiza o espírito da liberdade e da irreverência. Ele carrega a energia da desobediência, da indiferença às regras, da autonomia, da alegria, do desapego e do aventurar-se na busca pelo que a vida tem para nos dar.

Portanto, entramos de vez na nova fase iniciada neste segundo semestre, distantes do padrão que regia a primeira metade do ano. O caos do Arcano Sem Número vem para desestabilizar tudo, abrindo espaço para que as coisas assumam uma nova ordem.

Dessa forma, o Tarot aponta para setembro de 2023 um momento em que experimentamos a turbulência da transição. Depois do fim, mas antes do novo começo. Ou seja, é hora de zerar tudo para recomeçar, de verdade.

A seguir, veremos mais detalhadamente quais são as previsões do Tarot para setembro de 2023 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Se quiser complementar estas previsões com tendências pessoais, faça aqui o Tarot Mensal.

O Louco: os simbolismos do Tarot de setembro

Antes de mergulharmos de cabeça nas previsões do Tarot para setembro de 2023, é importante entendermos os elementos que compõem a carta O Louco. São eles:

A carta retrata um homem que anda distraído, sem prestar atenção no caminho, olhando para o alto. Ele arrasta o cajado que deveria ser usado para lhe dar apoio e proteção. O Louco usa roupas de bobo da corte. Um cão puxa suas calças. O Louco segue sem rumo, com seus pertences numa trouxa que carrega no ombro.

Este panorama mostra um setembro de 2023 bastante agitado, confuso e atrapalhado, dando a sensação da perda de controle. Aliás, o Louco foge de qualquer tipo de controle e responsabilidade.

Há uma tendência ao erro por negligência ou distração, à procrastinação e à irresponsabilidade. Porém, esta confusão não permanecerá, pois estamos falando de um momento de transição.

Apesar das turbulências momentâneas, a tendência é de que as coisas se assentem numa nova configuração ao longo dos próximos meses. É claro que haverá crises, mas é provável que já ao final de setembro poderemos sentir as energias se acalmando.

Os principais temas de setembro, segundo o Tarot

Agora que já vimos quais são os elementos que compõem a carta O Louco, vamos ao que cada um deles sinaliza para o mês que se inicia.

1. O andar distraído do Louco

Negligência, imprudência e imperícia podem custar caro em setembro de 2023, produzindo escândalos, danos e perdas. Ações e falas inadequadas podem produzir impacto na coletividade.

Esse aspecto da carta assinala um momento em que temos de rever tudo o que fizermos, e pensar muito bem antes de falar qualquer coisa.

O meio ambiente e a saúde coletiva podem sofrer graves descasos, ou serem negligenciados significativamente.

2. As roupas do bobo da corte

Nos reinos antigos, os bobos da corte sequer eram considerados cidadãos, e por vezes eram castrados (eunucos). Por isso, o que diziam não era levado a sério, era sempre piada. Experimentavam uma situação de permanente exclusão, mesmo vivendo em castelos.

Olhando o Arcano Sem Número sob essa perspectiva, as pessoas em situações de vulnerabilidade social e os grupos minoritários podem ser protagonistas de acontecimentos e ações de importância social. A pobreza também ganha destaque.

3. Os pertences que o Louco carrega em seu ombro

Esse recorte do Louco corresponde tanto ao desapego quanto ao abandono. Possivelmente veremos alianças sendo desfeitas e pessoas com fortes vínculos e comprometimentos abandonando umas as outras.

Podemos até falar de fugas. Pessoas largando tudo e fugindo das responsabilidades de seus atos, ou de perigos iminentes que levam a medidas urgentes, tendo que deixar tudo para trás.

Questões ligadas à imigração chamarão a atenção e exigirão uma atitude. Mas as ações necessárias podem não ser tomadas, ou serem inadequadas.

O Louco também sintetiza a liberdade de quem não tem mais nada a perder. Aquela sensação de que já se perdeu tudo, ou de que nada mais poderá ser como se gostaria. Ela pode levar as pessoas a chutar o balde, sem pensar nas consequências.

Então, setembro pode marcar a rebelião dos chantageados, dominados e oprimidos, que não mais cederão à pressão e ameaças. Pode se esperar que esses grupos quebrem círculos viciosos e estruturas de opressão.

O vento no rosto, o mundo à frente. Do ponto de vista individual, setembro pode ser um excelente momento para experimentarmos essa liberdade.

Dentro do possível, é uma oportunidade para largar tudo e dar um tempo, qualquer que seja (uma hora, um dia, uma semana…). Uma pausa para arejar a cabeça e fazer o que nos der na telha, sem nos preocuparmos se estamos agradando a alguém ou não.

É hora de se jogar no que é seu, sem assumir grandes responsabilidades. Fuja da rotina e dê um tempo para si.

Amor em setembro

No amor, este é um bom momento para aventuras de todas as naturezas. É hora de sair da rotina, fazer coisas diferentes, de terminar relações que já não têm mais nada para dar e viver uma vida mais solta e independente.

Confira a seguir as previsões do Tarot para o amor em setembro de 2023, conforme o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Se você busca uma relação

Para as pessoas solteiras, é hora de curtição sem compromisso. Mesmo se uma relação casual que comece agora virar um compromisso mais tarde, é importante que não se formem vínculos mais sérios.

Se você está em uma relação

Você pode sentir um descompasso entre o casal, como se cada um estivesse mais voltado para coisas diferentes. Não se preocupe, é só uma fase necessária, daqui a pouco tudo volta ao normal. Viva outras experiências para ter trocas mais ricas.

Se a relação já deu, não insista, pois sem entendimento e afeto ela pode se tornar uma prisão. Então, é hora de seguir adiante, virar a página e começar uma nova fase.

Dinheiro, segundo o Tarot

O momento aponta gastos desnecessários que levam ao desperdício. Portanto, compre com mais cautela do que de costume, avalie as suas necessidades e prioridades antes de investir seu dinheiro no que quer que seja.

É possível que, ao sentir-se sob estresse e pressão, você queira se autogratificar, comprando algo de que gosta. Nesse caso, é aconselhável esperar mais um pouco, para que você consiga realmente se fazer feliz, sem arrependimentos.

Se você precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida, experimente o Tarot Direto.

Trabalho em setembro de 2023

Se você tem um emprego, é preciso ter muita atenção no trabalho, pois a possibilidade de cometer erros significativos por distração sua ou de alguém é grande.

Se você estiver de saco cheio do trabalho, pense bem antes de jogar tudo para o alto. Mas, se após uma boa reflexão você ainda assim entender que essa é a melhor decisão, a hora é agora.

Se você está em busca de um emprego, você pode ter oportunidades de empregos temporários, mas sem grandes chances de efetivação.

As coisas ficam um tanto sem direção em setembro. Mantenha o foco sem expectativas exageradas e tente aproveitar a vida com as coisas simples, até tudo voltar à ordem.

É preciso ressaltar que essa é uma tendência geral, que não leva em conta situações específicas. Por isso, vale muito a pena você ver aqui o seu Tarot Mensal, que analisa as tendências para suas vida nos próximos 30 dias.

Saúde

Em setembro, procure buscar espaços ao ar livre. Se não houver restrições a isso, aposte em exercícios aeróbicos. Procure o que possa distrair você, que ajude você a clarear sua mente.

Esse é um período para cuidar do corpo e da cabeça. Como a tendência é a negligência, redobre os cuidados com a sua saúde para evitar problemas graves no futuro.

Espiritualidade

O Louco representa a experiência mística, o contato direto com o divino, sem intermediários. Cuide da sua espiritualidade, independente de religião.

Esse é um momento de maior livre-arbítrio, ou seja, que a nossa vontade está mais livre dos condicionamentos do destino.

É uma oportunidade que temos para dar o rumo que queremos para a nossa vida. É claro que isso pede sabedoria e autoconhecimento. A melhor e mais plena liberdade acontece quando reconhecemos os nossos limites.

Aqui vai uma dica para você exercitar sua espiritualidade:

Saia para um espaço aberto e procure um dente-de-leão. Aponte as sementes do dente-de-leão para o Sol e peça que ele esteja presente em cada uma delas, fazendo delas sementes de luz, e mentalize que elas representam os seus desejos. Pense nos seus desejos e então assopre as sementes ao vento e entregue seus pedidos à natureza. Se você não encontrar um dente-de-leão, queime um incenso de sua escolha, guarde as cinzas e faça o mesmo procedimento das sementes, fazendo seu pedido e soprando-as ao vento.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com

