Se você já viu o horóscopo de setembro, viu que esse mês pode ser tenso por conta de Mercúrio retrógrado, ao menos até metade dele. Então, para dar aquela forcinha e te empurrar em direção às metas, a gente compartilha um Mantra para cada signo em setembro de 2023.

Mas lembre-se que os mantras têm o poder de materializar situações positivas, mas devem ser repetidos com intenção!

Mantra para cada signo em setembro

Áries: “Eu acolho a mudança com calma e diplomacia. Minha energia é direcionada para o autocuidado. Com paciência, evito conflitos e encontro harmonia.”

Touro: “Eu fortaleço laços familiares e resolvo questões burocráticas. Minha mente está tranquila, e eu foco no presente. Com equilíbrio, alcanço o sucesso.”

Gêmeos: “Minhas palavras são cuidadosas e claras. A comunicação flui sem obstáculos na segunda metade do mês. Minha curiosidade me guia para novos aprendizados.”

Câncer: “Eu cultivo harmonia nas relações familiares. Minha comunicação é amorosa e assertiva. No trabalho, eu mantenho a serenidade e a produtividade.”

Leão: “Minhas finanças são administradas com sabedoria. Minha autoestima é nutrida com moderação. No trabalho, eu equilibro assertividade com empatia.”

Virgem: “Setembro é um mês de clareza e autodescoberta. Minhas ações são decididas e bem pensadas. Eu me destaco no trabalho com humildade e determinação.”

Libra: “Minha competição é saudável e construtiva. Eu valorizo relacionamentos verdadeiros. Eu equilibro gastos e prazeres com sabedoria.”

Escorpião: “Minha introspecção guia minhas escolhas profissionais. Eu me abro para reencontros e amizades. Minha abordagem é flexível e compassiva.”

Sagitário: “Setembro é um mês de revisão e crescimento profissional. Eu expresso minhas opiniões com tato. Em minhas relações, eu escolho palavras de carinho e respeito.”

Capricórnio: “Eu evito julgamentos precipitados e aprofundo minha compreensão. Minhas ações em família são baseadas em entendimento. No trabalho, eu promovo harmonia.”

Aquário: “Minha comunicação é clara e pacífica. Eu busco equilíbrio nas relações íntimas e evito gastos impulsivos. Minhas opiniões são expressas com serenidade.”

Peixes: “Minha comunicação é suave e esclarecedora. Eu mantenho relacionamentos saudáveis com cautela. Eu encontro equilíbrio emocional e paz.”

