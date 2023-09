Horóscopo dos signos para setembro de 2023

As previsões do horóscopo de setembro de 2023 têm como destaque o fim dos ciclos retrógrados de Mercúrio e Vênus, que tiveram reflexos importantes para todos os signos. Por outro lado, no dia 4 é a vez de Júpiter iniciar movimento retrógrado em Touro.

Além disso, teremos no dia 23 o Sol entrando no Signo de Libra, movimento que coincide com o fim do inverno e o início da primavera no Hemisfério Sul.

Para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado, pois ele leva em conta sua hora e cidade de nascimento. Dessa forma, você sabe as tendências pessoais e ainda recebe conselhos de como lidar com cada fase.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de setembro de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

Como se não bastasse Mercúrio retrógrado, setembro de 2023 também será marcado pela oposição de Marte ao Signo de Áries. Esse ciclo ocorre apenas a cada dois anos e meio, e representa um momento de decréscimo de energia para as pessoas arianas.

Trata-se de um período vulnerável para a sua vitalidade, então é importante respeitar os sinais de seu corpo. Garanta as necessárias horas de repouso e evite terminantemente sair da própria rotina alimentar e de autocuidados.

A oposição de Marte a Áries também se traduz na forma de rivalidades e antagonismos. Ou seja, tende a ser um mês de brigas. Elas podem até ser inevitáveis, mas a forma como você as administra está sob seu controle. Portanto, evite piorar as coisas e use a diplomacia.

Anote as datas!

Dias 2, 8, 9, 17 e 24: há risco elevado de conflitos provocados por questões menores. Pense duas vezes antes de reagir a provocações, pois mesmo que você ache que tem razão, sairá perdendo.

TOURO

As pessoas do Signo de Touro tendem a ter um mês favorável para resolver questões familiares, sejam elas burocráticas ou de relacionamento. Vênus também favorece atividades que envolvam reformas e melhorias no âmbito doméstico.

Entretanto, o horóscopo de setembro de 2023 também prevê um mês estressante na esfera profissional. Há uma série de pequenos problemas a resolver, e muitos deles podem ganhar proporções exageradas se você não conseguir conter suas próprias implicâncias.

Atenção para o risco de agir de forma agressiva no trabalho. Lembre-se de que isso não ajuda em nada, pelo contrário, só aumenta o estresse das pessoas ao seu redor. Portanto, é importante respirar, praticar meditação e saber controlar os próprios impulsos.

Anote as datas!

Até o dia 15: Mercúrio retrógrado marca um processo de ressignificação do seu lazer. O que antes era considerado divertido pode perder o sentido agora. É provável que você resgate hábitos que antes eram muito praticados, mas que foram deixados de lado.

GÊMEOS

Mercúrio é o planeta regente do Signo de Gêmeos e está em movimento retrógrado ao longo de toda a primeira quinzena de setembro de 2023. Para as pessoas geminianas, esse ciclo significa uma tendência a discussões familiares infrutíferas.

Sabe aquela conversa que dá voltas e não sai do lugar? Então, a melhor forma de lidar com essa inclinação, até o fim desse ciclo, é não estimular o falatório desnecessário. Se você perceber que um assunto está se prolongando e não está rendendo, dê um tempo.

O mais sábio a se fazer é suspender essas conversas e combinar de retomá-las a partir do dia 16. Da mesma forma, também não é recomendado fazer grandes mudanças domésticas na primeira quinzena, como trocar de residência ou negociar imóveis.

Anote as datas!

A partir do dia 4: viagens rápidas são favorecidas. Além disso, o ciclo de Vênus favorece os estudos e os escritos, ainda que haja, ao longo do mês, alguma tendência ao exagero. Cuidado para que o excesso de otimismo faça você perder a objetividade.

CÂNCER

As pessoas do Signo de Câncer podem experimentar em setembro de 2023, segundo o horóscopo, um mês com tendência a conflitos familiares. Há risco tanto de desentendimentos por motivos bobos quanto de brigas mais significativas.

Se o conflito pode ser inevitável, o segredo está na forma como você administra esse conflito. Afinal, nem toda briga precisa virar baixaria, não é mesmo? Além disso, com Mercúrio retrógrado até o dia 15, há uma grande inclinação a mal-entendidos.

Esse ciclo é terreno fértil para a comunicação truncada: você fala uma coisa, e a pessoa entende outra. A melhor forma de lidar com isso é o silêncio. Você não tem que ter opinião sobre tudo, tampouco precisa despejar nas redes sociais tudo o que vem à mente.

Anote as datas!

A partir do dia 4: com o fim do movimento retrógrado de Vênus, o restante do mês é um bom momento para fazer as pazes com suas finanças. Há boas chances de você amadurecer no modo como usa seus recursos e administra seus bens.

LEÃO

O ciclo de Mercúrio marca dois momentos bastante distintos para as pessoas do Signo de Leão em setembro de 2023. Será um período de revisão e autocrítica no que diz respeito à gestão dos próprios recursos materiais.

Na primeira quinzena, com Mercúrio retrógrado, há uma tendência à frustração, pois ficam evidentes os erros financeiros cometidos nos últimos tempos. Já na segunda metade do mês, a tendência é de uma energia mais construtiva, com planejamentos mais acertados.

A boa notícia é que Vênus encerra o ciclo retrógrado e, a partir do dia 4, retoma o movimento direto no signo de Leão. Esse ciclo favorece a recuperação da autoestima. Você tende a se sentir mais atraente e terá êxito em diversas circunstâncias.

Anote as datas!

Entre os dias 11 e 13: cuidado com a tendência ao exagero e a atitudes espalhafatosas. A quadratura de Vênus com Júpiter amplia o risco de você se colocar como o centro das atenções em circunstâncias em que deveria agir de maneira mais discreta.

cuidado com a tendência ao exagero e a atitudes espalhafatosas. A quadratura de Vênus com Júpiter amplia o risco de você se colocar como o centro das atenções em circunstâncias em que deveria agir de maneira mais discreta. Dias 25 e 26: atenção para não criar conflitos nos seus relacionamentos íntimos por atitudes que possam ser interpretadas como egocêntricas. Exercite a auto-observação para evitar essas situações.

VIRGEM

A maioria das pessoas do Signo de Virgem faz aniversário em setembro, então trata-se de um mês especial. Se esse é o seu caso, é uma ótima oportunidade para fazer a sua Revolução Solar, que permitirá a você verificar as tendências do próximo ano.

Mercúrio, o planeta regente de Virgem, está em movimento retrógrado até o dia 15. Ou seja, a primeira quinzena será delicada para as pessoas virginianas, que já são naturalmente autocríticas, mas estarão mais exigentes do que nunca consigo mesmas.

Já a segunda quinzena retoma o movimento direto de Mercúrio e, com isso, virá uma sensação de alívio. As coisas fluem melhor, e o sentimento de culpa vivido no início do mês se desfaz. Portanto, não leve tão a sério as cobranças que sua mente tentará lhe impor.

Anote as datas!

Dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24: o trânsito de Marte pode ocasionar algumas brigas por questões materiais. Às vezes, a briga pode ser inevitável e até mesmo encorajada, do contrário podem lhe tomar o que é seu.

LIBRA

Setembro de 2023 é um mês bastante significativo para as pessoas do Signo de Libra. Aliás, se você faz aniversário neste mês, não deixe de conferir a sua Revolução Solar, um mapa astral válido por um ano.

Aniversários à parte, há um ponto que torna este setembro ainda mais especial para as pessoas librianas. É que Marte transitará por esse signo, evento que só ocorre a cada dois anos e meio. Isso traz características ótimas, mas também problemas.

Primeiro, vamos aos problemas. A natureza de Marte é antagônica à de Libra. E isso significa que, ao longo desse ciclo, você se verá em situações desconfortáveis. Mas você perceberá que é plenamente capaz de lidar com elas, apenas terá de superar desafios.

Trocando em miúdos, as pessoas librianas perceberão que devem ser mais diretas, agressivas e até competitivas. E aí entra o aspecto positivo desse trânsito: é um momento de energia extra. Aproveite essa vitalidade no trabalho e em práticas saudáveis.

Anote as datas!

Dias 2, 3, 16, 17 e 18 (manhã): cuidado com a tendência a decisões impulsivas, uma vez que a Lua tende a perturbar o emocional.

ESCORPIÃO

Para as pessoas do Signo de Escorpião, setembro é um mês sem grandes eventos. É claro que outros fatores do seu mapa podem indicar o contrário, mas para saber isso é preciso ir além do signo solar. Você pode fazer isso acessando seu Horóscopo Personalizado.

Mas, se levarmos em consideração apenas o signo solar, este será um mês tranquilo. A primeira quinzena é marcada por conversas importantes com amigos. Você pode ter reencontros com pessoas do passado, e alguns diálogos esclarecedores podem surgir.

Setembro também é uma janela de oportunidade para rever projetos de futuro de médio prazo. É a hora certa para fazer ajustes na rota. A partir da segunda quinzena, esses ajustes se materializarão, e você perceberá que estará, sim, no caminho certo.

Anote as datas!

A partir do dia 4: com Vênus de volta a seu movimento direto, você experimentará um bom momento para abrir espaços profissionais pela diplomacia. Os relacionamentos favorecem o êxito e oportunidades que podem surgir no ambiente de trabalho.

SAGITÁRIO

Se você é do Signo de Sagitário, setembro será a hora de colocar em prática revisões profissionais que já deveriam ter sido feitas há algum tempo. Com Mercúrio retrógrado, a primeira quinzena reservará um bom momento para realinhar seus objetivos.

As coisas tenderão a seguir lentamente, e você pode se frustrar por não enxergar avanço. Mas isso, além de necessário, será temporário. O dia 15 marca o fim do ciclo retrógrado de Mercúrio, e daí em diante tudo volta a fluir na sua vida profissional.

Outro planeta que estava em ciclo retrógrado e retoma o movimento direto em setembro é Vênus. Será um mês propício para viagens, sobretudo se forem longas. Se você estiver só, pode ter um bom relacionamento amoroso com pessoas de outras culturas.

Anote as datas!

Ao longo do mês: o trânsito de Marte estimula conflitos envolvendo amizades. Há um risco de você fazer afirmações um tanto ríspidas, com consequências nas suas relações. Exercite a autocontenção para evitar estragos maiores em setembro.

CAPRICÓRNIO

As pessoas do Signo de Capricórnio se perceberão muito mais competitivas no ambiente de trabalho neste mês. Isso vir com a entrada em cena de alguém que começa a medir forças com você, a provocar ou a tentar avançar sobre territórios que você julgava seguros.

Mas isso não é razão para se lamentar. Um pouco de competição permite que você não se acomode. Além disso, essa inquietude é necessária para o seu próprio crescimento, já que isso empurra você para frente. O importante, claro, é manter a competição saudável.

Com Mercúrio retrógrado na primeira quinzena, é importantíssimo tomar cuidado com julgamentos precipitados. Há alto risco de erro de julgamento. Pense muito bem antes de opinar, e evite assinar documentos importantes no período.

Anote as datas!

Dia 14: como a Lua Nova ocorre simultaneamente a um ciclo retrógrado de Mercúrio, será um período propício para você reavaliar suas opiniões, crenças, valores e julgamentos.

AQUÁRIO

Para o Signo de Aquário, setembro de 2023 será um mês especialmente bom para relacionamentos íntimos, sobretudo os amorosos e de sociedade. Com o trânsito de Vênus, você pode notar uma maior disponibilidade amorosa e afetiva por parte dos outros.

Da mesma forma, você também terá uma preocupação maior com o bem-estar alheio, agindo com maior gentileza. Se você estiver só, será um mês muito favorável aos encontros. E, se você já estiver em uma relação, é hora de aproveitar essa união.

Porém, cabe um alerta. Vênus favorece a vida afetiva, mas convém tomar cuidado com gastos exagerados na vida a dois (seja ela conjugal ou societária). Também há tendência a desperdícios pela quadratura entre Vênus e Júpiter. Portanto, tenha moderação.

Anote as datas!

Ao longo do mês: o ciclo de Marte tende a fazer você adotar uma postura mais agressiva do que o necessário ao expressar suas ideias. Muito cuidado para que suas opiniões dogmáticas não sejam vistas como fanatismo, o que pode levar à antipatia.

PEIXES

Setembro de 2023 será um mês marcado pelo trânsito de Mercúrio em oposição ao Signo de Peixes. E esse ciclo se divide em dois momentos, entre a primeira e a segunda quinzena do mês.

Na primeira quinzena, Mercúrio estará não só em oposição a Peixes, mas também retrógrado. É um movimento astrológico muito delicado, porque sugere uma tendência a remoer assuntos e conversas que já deveriam estar superados nas suas relações íntimas.

A segunda quinzena tende a ser muito mais suave. Já em movimento direto, Mercúrio sugere acordos estabelecidos, tanto no amor quanto nas parcerias profissionais. Tudo converge para o bom entendimento entre as pessoas de Peixes e seus interlocutores.

Anote as datas!

Dias 14 e 15: as pessoas que convivem com você tenderão a ficar chateadas com a inclinação pisciana de repetir à exaustão coisas já discutidas. Nessas datas, há risco de desentendimentos sérios, decorrentes de um comportamento emocionalmente instável.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Horóscopo dos signos para setembro de 2023 apareceu primeiro em Personare.