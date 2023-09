Como praticar a saudação ao Sol do Yoga

Fazer uma saudação ao Sol significa lembrar de saudar a energia criativa que gera movimento, expansão e pulsação em todo o planeta. Vida nova é o que a maioria das pessoas deseja quando se inicia um novo ciclo em suas vidas.

Em um país tropical como o Brasil, nada melhor do que reverenciar este astro sagrado, fonte natural de energia, que ilumina nossas vidas. Mas, antes disso, é importante mostrar a essência desta prática.

Antigamente, o Sol era tão admirado e respeitado que o chamavam de Deus Sol, a estrela central que ilumina a todos e proporciona a vida na Terra. Ao amanhecer e ao entardecer, meditar e orar se tornou sagrado para os povos antigos.

Eles descobriram que os primeiros e os últimos raios de sol emanam uma poderosa energia que penetra na pele e na aura como um bálsamo que cura, revitaliza e ilumina.

Mesmo com o tempo nublado podemos nos conectar com este momento. Afinal, as nuvens apenas nos impedem de ver o sol, mas sua energia vital continua lá.

Energia que faz bem

É importante entender que a energia que vem do sol traz consigo uma reserva de forças vitais, de energia curativa. A aurora oferece uma energia que nenhum outro poder é capaz.

Hoje, as pessoas vão à praia com o intuito de ficar bronzeadas, mas esquecem que o bronzeamento é só uma consequência da nutrição e captação dos raios solares.

Precisamos nos encher de proteção contra os raios UVA e UVB, pois a camada de proteção da Terra está enfraquecida.

No entanto, o Sol matinal ou do final da tarde contribui para tornar o corpo saudável e imune aos raios prejudiciais à pele.

Alimentos crus e desenvolvidos sob a luz solar, como vegetais, e o chá-verde nutrem o organismo, principalmente quando a pessoa também incorpora em sua rotina a sequência diária de saudação ao sol,

Compreender os benefícios do sol é compreender o poder das coisas, a força vital que habita em nós, nos alimentos e no universo.

É exatamente quando entendemos o significado do Sol que despertamos a atitude de reverenciá-lo, pois lembramos que em tudo e em todos existe luz vibrante e pulsante. É isso que gera a capacidade de transformar, amar e procriar.

Os efeitos do Surya Namaskar

Podemos praticar a Saudação e o Yoga como uma forma de agradecer pelo dia, purificando o corpo, acalmando a mente e iluminando o espírito. Existem muitos tipos de Yoga ao redor do mundo, você pode entender mais sobre eles aqui.

O Surya Namaskarse torna uma dança quando os movimentos corporais são feitos de forma fluida e harmônica.

Além de aquecer o corpo, também ajuda a preparar a pessoa para permanecer nas posturas que o exercício exige, atuando nos níveis físico, mental, emocional e espiritual.

Fisicamente, o Surya Namaskar desenvolve a musculatura do corpo e promove o alongamento dos músculos, desintoxica os órgãos internos e as articulações, aquece a musculatura e trabalha todo o corpo proporcionando energia.

Além disso, também permite manter a coluna vertebral saudável e estimula o sistema respiratório e circulatório.

Nos níveis mental e emocional, trabalha no reequilíbrio dos centros de energia (chakras), ou seja, equilibra e atua nos hormônios das glândulas do corpo, acalmando assim os pensamentos.

No nível espiritual, o despertar da energia interna ativa a intuição e expande a percepção de si mesmo e do mundo.

Saudando o Sol

O Surya Namaskar pode ser praticado de forma lenta e pausada, assim como fluida ou mais rápida, sempre respeitando a respiração que, de preferência, deve ser feita pelo nariz.

A sincronicidade no exercício flui naturalmente, assim que o praticante começa assimilar as posturas e os movimentos.

A saudação ao sol clássica compõe-se de doze posturas que se conectam com as quatro fases da respiração: inspirar, reter ou suspender, expirar e manter vazios os pulmões.

Como já foi dito anteriormente, dependendo da capacidade de cada pessoa (biótipo) e do momento do praticante, poderá fazer de forma fluida ou procurar permanecer por um determinado período (3, 6 ou 12 respirações) em cada postura, mantendo sempre a concentração na respiração e a atenção no aqui agora.

Caso você deseje começar a praticar Yoga e não sabe por onde começar, pode conferir o nosso artigo com algumas sugestões em vídeo.

Confira o passo a passo de algumas posturas usadas na saudação ao sol:

1 – Faça três respirações profundas e conscientes. Deixe os polegares tocarem o centro do peito para ativar a energia do amor.

2 – Inspirando, eleve os braços pela lateral do corpo, unindo as mãos no alto da cabeça. Se possível, olhe os seus polegares.

3 – Expirando, incline o tronco para a frente, desça os braços pela lateral do corpo, até que as mãos toquem ou se aproximem do chão.

4 – Inspirando, leve a perna esquerda para trás.

5 – Em seguida, leve também a perna direita para trás, fazendo uma pausa.

6 – Expirando, leve os joelhos, o peito (entre as mãos) e o queixo no chão, até conseguir levar o tronco ao chão. Coloque as mãos no chão – na linha do peito – e os cotovelos apontando para trás.

7 – Inspirando, aperte as mãos no chão e eleve o tronco. Depois gire os ombros para trás, colocando a intenção de projetar o peito para frente.

8 – Expirando, leve os glúteos até os calcanhares, mantendo os braços estendidos e alongando a coluna.

9 – Inspirando, entre em quatro apoios.

10 – Expirando, coloque as mãos de maneira firme no chão e espreguice o corpo, distribuindo o peso nos pés e nas mãos.

11 – Inspirando, leve o pé esquerdo entre as mãos. Depois faça o mesmo com o pé direito.

12 – Expirando, solte completamente o tronco.

13 – Inspirando, eleve os braços pela lateral do corpo, até que as mãos se unam no alto da cabeça.

14 – Expirando, traga as mãos em frente ao peito.

*Repita a série começando com o pé direito e voltando para o final da posição, com o mesmo pé.

Esta sequência de Saudação ao Sol pode ser feita duas vezes por dia ou mais, dependendo da disponibilidade de tempo de cada um.

Entenda melhor

O ideal é que a sequência sempre seja feita em número par, ou seja, a pessoa começa o exercício com a perna esquerda e em seguida com a perna direita.

Isso ajuda a alcançar a harmonia entre os dois hemisférios do cérebro e das laterais do corpo. Com o tempo de prática, o número de repetições das posições pode aumentar.

No início, a pessoa pode começar fazendo duas posições, depois quatro e progredir até conseguir fazer as 12 repetições. Você pode saber mais sobre como começar a praticar Yoga aqui.

É importante ressaltar que, logo no início, talvez não seja fácil sincronizar o movimento com a respiração.

Porém, a prática e a fluidez do corpo ajudarão a sincronizar o movimento com a respiração. Quando o praticante evolui, pode pular algumas posturas (9-10) e avançar, passando da postura 8 para a 11.

Contraindicação: No caso de hérnias de disco, problemas nas articulações graves ou intervenções cirúrgicas diversas, a pessoa deve consultar o professor antes de começar a praticar.

E o mais importante: quando você for fazer a saudação ao Sol, se conecte com o seu real significado. Afinal, o sol que habita em mim, saúda o Sol que habita em você!

