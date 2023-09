Previsões para o The Town marcadas por Superlua, Vênus e Mercúrio retrógrados

Em setembro de 2023, São Paulo se prepara para sediar um dos festivais mais grandiosos da história do país, trazendo não apenas grandes estrelas, mas também grandes promessas e propósitos. E as previsões astrológicas para o The Town confirmam o potencial do evento.

Trânsitos astrológicos importantes marcam o período do festival, de 2 a 10 de setembro, além da grande coincidência entre o mapa do festival e o de São Paulo. Veja a análise completa a seguir.

The Town começa sob o brilho da Superlua em Peixes

O festival começa no dia 2 de setembro, ainda iluminado pela Superlua Azul (saiba tudo sobre o fenômeno aqui) do dia 30 de agosto.

Para além da beleza e do brilho intenso, a Lua Cheia é a melhor fase para promover popularidade, reconhecimento e animação, para os artistas, mas, principalmente, para o público.

Como vai ocorrer no sonhador e espiritual signo de Peixes, a Superlua Cheia pode reforçar a atmosfera mágica e onírica. Um convite a todos para se entregarem à arte, à união, à comunhão e à fantasia.

Isso equilibra a forte presença de planetas no Elemento Terra (Júpiter e Urano em Touro, Sol e Mercúrio em Virgem, e Plutão em Capricórnio), que traz funcionalidade, estrutura e uma produção impecável ao evento.

Além disso, a Lua Cheia estará fazendo uma conjunção (aspecto favorável) com Saturno. Assim, criando um ambiente de responsabilidade e compromisso por parte das pessoas, para garantir que tudo flua bem.

Vênus e Mercúrio retrógrados nas previsões astrológicas para o The Town

O The Town começa ainda sob a energia de Vênus e Mercúrio retrógrados – duas das retrogradações mais importantes, pois são planetas pessoais (próximos da Terra).

Vênus, conhecido como o planeta do amor, também está associado a finanças e beleza. A retrogradação de Vênus no signo de Leão, associado à autoestima, encerra no segundo dia de evento, dia 3 de setembro.

Já Mercúrio retrógrado (saiba tudo aqui), segue até dia 15 de setembro, ou seja, permeia todo o evento, que acaba dia 13. Como o planeta das comunicações e dos transportes está no detalhista e responsável signo de Virgem, temos ainda mais foco na organização, precisão e atenção aos detalhes.

Para o festival, Mercúrio e Vênus retrógrados indicam um nível elevado de perfeccionismo, artistas que capricham nos detalhes e muita criatividade e originalidade em cada show.

Reencontros entre pessoas e a reconexão com o que há de bom também são marcas desses astros; por isso, podemos realmente esperar um festival único, histórico, peculiar e do qual ninguém sairá o mesmo.

Só vale o alerta, dadas as retrogradações, para possíveis imprevistos. Portanto, se organize bem, cheque os meios de transporte, de preferência, saia com bastante antecedência, e confira os ingressos.

Sincronicidade dos mapas do festival e de São Paulo

Fizemos, ainda, com base na data e horário de início dos shows, o Mapa Astral do The Town 2023 — sim, qualquer coisa pode ter um mapa, sejam pessoas e animais, sejam empresas ou eventos.

No mapa astrológico do festival, a Lua encontra-se no signo de Áries, injetando entusiasmo e energia no público. Isso fará com que os participantes se sintam acolhidos e à vontade nos seis palcos do evento, espalhando espontaneidade por todos os cantos.

Curiosamente, o mapa do evento tem semelhanças com o mapa astrológico da própria cidade de São Paulo. Entre elas, a presença de Plutão na Casa 1, um indicador de grandiosidade, intensidade e poder.

Ou seja, a força de Plutão presente no mapa de São Paulo deve ser incorporada pelo festival, e sua principal característica, a transformação, provavelmente será amplamente percebida. Há uma clara sincronicidade entre ambos.

Além disso, Plutão significa renovação, reconstrução, renascimento, reciclagem e conscientização da necessidade de mudanças. Especialmente para a sustentabilidade, mas também questões como inclusão, incentivo à educação e outros valores urgentes.

Provocar mudanças pela música, inspirando o desenvolvimento e uma nova postura na coletividade — isso é Plutão. Isso é The Town!

