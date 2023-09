Veja data e hora da Superlua Azul 2023 e os significados para os signos

Você chegou ao lugar certo para saber tudo sobre a data e a hora da Superlua Azul 2023: às 22h36 (horário de Brasília) de 30 de agosto.

Mas eu sei que você quer mais do que isso e eu vou te contar tudo. É importante que você saiba que essa Superlua é a segunda deste mês e isso é extremamente raro. Muito raro mesmo.

Neste caso, a Superlua de 30 de agosto acontecerá no signo de Peixes. E fique de olho no céu porque teremos um espetáculo visual impressionante. Astrologicamente, tenha atenção porque a partir da data e da hora desta Superlua de 30 de agosto de 2023 teremos um período bem desafiador.

Por que prestar atenção na data e hora da Superlua Azul 2023?

A Superlua Azul começa às 22h36 desta quarta-feira, 30 de agosto. Você pode ver em alguns lugares como ocorrendo no dia 31 de agosto devido a diferenças de fuso horário. No horário de Brasília, a Lua Cheia atinge seu ápice às 22h36 da quarta-feira, dia 30.

Esta é a última Superlua de 2023. Tivemos duas que aconteceram bem no início do ano, em janeiro e fevereiro, mas na fase Nova. Em agosto, a raridade é que as duas aconteceram no mesmo mês e na fase Cheia.

Pode ser a última Superlua do ano, mas não é o fim dos eventos lunares. Teremos dois Eclipses ainda em 2023 (veja aqui as datas e os significados), no mês de outubro.

Previsões para a Superlua Azul de 30 de agosto de 2023

O movimento que outros planetas estão fazendo junto com a Superlua de 30 de agosto de 2023 indicam possibilidade de aumento do estresse assim como exageros com compras e alimentação.

Portanto, se você já sabe disso, aproveite para pensar bem antes de comprar algo, afinal estamos em pleno Mercúrio Retrógrado, o que é péssimo para compras. E, claro, também preste mais atenção na sua alimentação. Que tal aproveitar para entender melhor como Alimentação e seu Mapa Astral estão relacionados?

Saúde e trabalho também são temas muito fortes na análise da Superlua Azul de agosto, porque ela vai ocorrer enquanto estamos com o Sol em Virgem e a Lua Cheia em Peixes, ambos signos ligados a esses assuntos.

Por isso, é possível que nesse período a saúde esteja mais vulnerável, inclusive viroses podem aumentar muito. Se proteja!

A rotina também pode ficar mais pesada a partir da data e hora da Supelua de 30 de agosto de 2023. Ou seja, pode haver sobrecarga de trabalho e aumentar aquela sensação de “não estou dando conta”.

Cuidado com para não se sobrecarregar em todas as áreas da sua vida, seja pessoal, familiar e profissional.

É fundamental lembrar que todos os momentos difíceis também são oportunidades de crescimento e superação.

A Superlua Azul para os signos

A Superlua em Peixes, que é a de 30 de agosto, pode fazer com que uma parte da sua vida fique mais em evidência. Ou seja, você pode sentir as dificuldades que eu citei antes mais nessa área da vida.

Para você saber a previsão exata e personalizada para você, veja seu Horóscopo Personare gratuito aqui.

De toda forma, eu vou te ajudar abaixo a saber quais temas da sua vida podem ficar mais em destaque a partir da data e hora da Superlua Azul de 2023. Você só precisa saber seu signo Ascendente (se você não sabe, confira no Mapa Astral Personare aqui).

Ascendente em Peixes : novos rumos e mudanças pessoais. Um grande foco em si mesmo!

novos rumos e mudanças pessoais. Um grande foco em si mesmo! Ascendente em Aquário : destaque para assuntos financeiros, valores pessoais e autoestima.

destaque para assuntos financeiros, valores pessoais e autoestima. Ascendente em Capricórnio : momento de novas ideias, contatos e novidades, aprendizados. Além disso, sua comunicação ganha destaque.

momento de novas ideias, contatos e novidades, aprendizados. Além disso, sua comunicação ganha destaque. Ascendente em Sagitário : ênfase para lar, família, raízes, intimidade e, ademais, para vida pessoal.

ênfase para lar, família, raízes, intimidade e, ademais, para vida pessoal. Ascendente em Escorpião : temáticas de amores, filhos, lazer, criatividade e identidade.

temáticas de amores, filhos, lazer, criatividade e identidade. Ascendente em Libra : ter mais clareza e melhoras no trabalho, rotina e saúde.

ter mais clareza e melhoras no trabalho, rotina e saúde. Ascendente em Virgem : momento importante para relacionamentos e parcerias.

momento importante para relacionamentos e parcerias. Ascendente em Leão : assuntos financeiros em conjunto com outras pessoas é um tema evidente para você neste momento. Assim como partilhas, transformações e sexo.

assuntos financeiros em conjunto com outras pessoas é um tema evidente para você neste momento. Assim como partilhas, transformações e sexo. Ascendente em Câncer : mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão.

mobilização de questões acadêmicas, jurídicas ou ligadas a algum projeto de expansão. Ascendente em Gêmeos : novidades e alterações na carreira, imagens e objetivos.

novidades e alterações na carreira, imagens e objetivos. Ascendente em Touro : podem ocorrer ativações envolvendo amigos, grupos e, além disso, questões ligadas ao seu futuro.

podem ocorrer ativações envolvendo amigos, grupos e, além disso, questões ligadas ao seu futuro. Ascendente em Áries: mexidas no inconsciente e em assuntos que estavam ocultos pode ocorrer. Ou seja, é uma boa hora para terapia.

Entenda o que é Superlua Azul

A Superlua é um fenômeno que ocorre quando a Lua está no ponto mais próximo do planeta Terra. Isso faz com que ela pareça maior e mais brilhante no céu.

Já a Lua Azul é um termo usado para explicar quando a Lua Cheia acontece duas vezes no mesmo mês. É um evento raro que ocorre apenas a cada dois ou três anos.

Portanto, não tem nada a ver com a cor da Lua — diferentemente da Lua de Sangue (entenda aqui).

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Veja data e hora da Superlua Azul 2023 e os significados para os signos apareceu primeiro em Personare.