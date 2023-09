É hora de Júpiter Retrógrado 2023; saiba quais signos se dão bem

Júpiter Retrógrado 2023 chega marcando o fim do ano: começa no dia 04 de setembro e vai até 30 de dezembro. O planeta rege expansão, generosidade e oportunidades na nossa vida. Mas tire da cabeça a ideia de que retrogradação é algo ruim: é tempo de segundas chances. Porém, sim, há questões que você vai precisar tomar cuidado. Eu te explico.

A principal característica de Júpiter Retrógrado 2023 é que o trânsito ocorre no signo de Touro, especificamente entre os graus 5 e 15.

Como Júpiter rege oportunidades e toda retrogradação significa retornar a algo que passou ou a volta de algo do passado, esse movimento pode significa segundas chances. Ou seja, algo do passado por voltar com a possibilidade de trazer benefícios.

Vou te ajudar a entender o que isso significa para todas as pessoas e, além disso, mostrarei quais signos podem ter mais vantagens durante Júpiter Retrógrado 2023.

Atenção Touro, Virgem e Capricórnio

Se você tem Sol, Lua ou planetas pessoais entre os graus 5 e 15 de Touro, Virgem ou Capricórnio, atenção! Você pode esperar benefícios dessa retrogradação. Mas eles não caem do céu. Você precisa, sim, dar atenção a isso e trabalhar por esta vantagem.

Como você vê se tem Planetas nesses graus e signos específicos? É fácil e simples. Siga o passo a passo abaixo:

Abra seu Mapa Astral grátis Personare. Se você não tem ainda, basta clicar em Amostra grátis e incluir seus dados de nascimento. Veja no seu Perfils Astrológico, que está abaixo da sua Mandala, os Planetas. Procure por Planetas em Touro, Virgem e/ou Capricórnio e confira nos graus se eles estão entre 5 e 15.

Quem tem Sol, Lua ou planetas pessoais em Touro, Virgem ou Capricórnio podem esperar se beneficiar dessa retrogradação de Júpiter. Planetas pessoais são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.

Para essas pessoas, este período pode trazer oportunidades relacionadas a empreendimentos iniciados no passado, mas que não foram levados adiante por diferentes razões.

É como uma segunda chance de revisitar projetos ou ideias que podem ter sido deixados de lado e avaliar sua viabilidade.

E os outros signos durante Júpiter Retrógrado 2023?

Júpiter Retrógrado 2023 tem o tom taurino. Ou seja, some todos os significados de uma retrogradação de Júpiter a tudo sobre o signo de Touro. Isso significa que, seja qual for seu signo, você pode se envolver momentos de reestruturação. Inclusive, há a possibilidade de abandonar projetos que se mostraram inviáveis.

É também uma oportunidade de olhar para o que você ganhou desde que Júpiter entrou em Touro (em 16 de maio de 2023) e avaliar como você vai aplicar esses recursos financeiros a médio e longo prazo.

Porém, não é hora de investimentos grandes ou de risco. Isso é totalmente contraindicado durante retrogradação de Júpiter.

Em vez disso, concentre-se em refletir, consolidar e planejar para o futuro, preparando-se para aproveitar ao máximo as oportunidades que Júpiter trará quando voltar ao movimento direto.

O tom taurino do momento jupiteriano

Durante este período de Júpiter retrógrado em Touro, todos nós, independentemente do nosso signo solar, somos chamados a internalizar a energia de crescimento que Júpiter representa. Não se trata apenas de ganhos financeiros, mas também de avaliar as aquisições que fizemos e a segurança que elas proporcionaram.

Perguntas importantes podem surgir:

os ganhos que você vem tendo a tornaram mais segura?

Você se sente mais sólida (o) e confiante em relação ao seu futuro financeiro?

Essas reflexões são uma parte fundamental da retrogradação de Júpiter em Touro, que nos convida a considerar como estamos administrando nossos recursos e quais passos devemos dar a seguir.

Isso tudo porque Touro trata de segurança e estabilidade. Ou seja, é esse tom que Touro traz ao trânsito de Júpiter.

A segunda oportunidade do passado

Uma característica comum das retrogradações planetárias, incluindo a de Júpiter, é a tendência de trazer pessoas ou circunstâncias do passado que não foram totalmente resolvidas.

Essas situações nos dão uma segunda chance de analisar, decidir e determinar se há algo que podemos aproveitar ou concluir. Portanto, durante este período, é possível que situações ou oportunidades do passado ressurjam, oferecendo uma nova perspectiva ou chance de avançar.

Acaba Vênus Retrógrado, mas começa Júpiter Retrógrado

Júpiter entrou em Touro em 16 de maio deste ano. Logo depois, em 22 de julho, Vênus iniciou sua retrogradação. Ou seja, nem deu pra sentir direito ainda toda a potência de Júpiter em Touro 2023 (como você pode ler aqui, esse trânsito significa expansão e consolidação).

Júpiter busca expansão e crescimento e Vênus, que rege relacionamentos e finanças, estava em uma posição mais conservadora durante sua retrogradação.

Ou seja, Júpiter em Touro estava, até agora, querendo abrir frentes, tentando ganhar mais, poder mais, mas Vênus retrógrado estava com o freio de mão puxado.

A dinâmica agora muda: Vênus termina a retrogradação no domingo, dia 03/09, e no dia seguinte, é Júpiter que retrograda.

Quando finalmente estariamos prontos para tomar decisões importantes em nossos relacionamentos e finanças, Júpiter nos pede prudência e cautela em relação a grandes projetos e investimentos de longo prazo.

E quando Júpiter Retrógrado 2023 acabar?

A boa notícia é que Júpiter voltar ao movimento direto, em 30 de dezembro de 2023, marcará o início de 2024 com sua energia expansiva e benevolente.

Nesse momento, portanto, teremos a oportunidade de refletir sobre as oportunidades que talvez tenhamos perdido anteriormente e como podemos fortalecer as bases de nossas vidas.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com

O post É hora de Júpiter Retrógrado 2023; saiba quais signos se dão bem apareceu primeiro em Personare.