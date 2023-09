Por que Vênus é o planeta do amor?

Para explicar o porquê de considerar que Vênus é o planeta do amor é preciso que você saiba que quando procura pela relação entre um signo e relacionamentos que é importante indentificar o signo de Vênus no Mapa Astral.

Vênus, para a Astrologia, representa a função afetiva. Mais diretamente, é a forma como expressamos nossos afetos, mas também nossos gostos e apreços. Ou seja, é a forma como vivemos e entendemos o amor.

Por exemplo, se você é do signo solar de Libra não necessariamente se jeito de amar será libriano. O seu jeito de amar pode ter características de Leão, Sagitário ou outro signo.

Se você for de Escorpião com Vênus em Libra ou Sagitário, por exemplo, você provavelmente será do tipo que dá bem mais liberdade para a pessoa com a qual você se relaciona.

Em contrapartida, se for de Sagitário, que é um signo em geral bem “relax”, nada garante que você será uma pessoa igualmente relaxada nas questões afetivas. Isso porque se você tiver Vênus em Escorpião, possivelmente você é um tipo muito ciumento.

A análise da Vênus “pura” no signo já é bem melhor do que avaliar apenas o signo solar, mas a análise completa só se dá quando observamos também os ângulos existentes entre os planetas, os chamados aspectos.

Portanto, Vênus é o planeta do amor porque a partir da análise deste astro em um Mapa é possível entender como uma pessoa se relaciona afetivamente com outras pessoas.

Elementos de Vênus

Basicamente, para entender os motivos pelos quais Vênus é o planeta do amor precisamos analisar os elementos deste astro no seu Mapa. As quatro formas elementais de signos em Vênus são o Fogo, a Terra, o Ar e a Água.

Vênus de Fogo

Ter Vênus em Áries, Leão e Sagitário significa que a pessoa tende a ser um tipo que sente a profunda necessidade de estar sempre apaixonada (o).

O amor é uma aventura que demanda sempre novos projetos, viagens, atividades, e o tédio e a rotina são sentidos como uma morte.

Para quem tem Vênus em Fogo, portanto, amar é viver, e o amor é sentido como algo leve, alegre, em que as liberdades individuais são respeitadas.

O perigo, para este tipo, está na dificuldade em aceitar que nem sempre as coisas são tão “animadas” assim. A rotina lhe dói mais do que em outros tipos.

Vênus em Terra

Ter Vênus em Touro, Virgem e Capricórnio significa que a pessoa provavelmente prima pela sensualidade, pelo apreço de demonstrações físicas de amor. É uma das posições mais sensuais (e sexuais) de Vênus.

A Vênus terrestre aprecia todas as coisas boas e carnais que a vida tem a oferecer, e não apenas bom sexo ? boa comida, conforto, etc.

As pessoas terrestres no amor correm o risco de eventualmente serem acusados de “mudos”, pois seus afetos são mais internalizados, mas o fato de um afeto tender ao introvertido não significa afeto inexistente.

Vênus de Ar

Ter Vênus em Gêmeos, Libra e Aquário indica que a pessoa provavelmente aprecia muito a comunicação nos relacionamentos. Amar, para este tipo, não implica apenas em demonstrações físicas de afeto e carinho.

É preciso dizer, ouvir. Sendo um tipo social, a Vênus de Ar aprecia situações nas quais possa interagir com tipos variados de pessoas.

Tipos assim costumam não ser muito seguros nas relações, demandando sempre demonstrações de segurança.

Vênus em Água

Por fim, ter Vênus em Câncer, Escorpião e Peixes mostra que a pessoa faz o tipo carinhoso, dedicado, geralmente ciumento e extremamente apegado. O amor é sentido no contexto das relações íntimas, sem interações sociais extremas, ou seja, é o mundo do “eu e você numa ilha deserta”.

O lado negativo deste tipo envolve possessividade, ciúme e a ilusão de que um casal se torna a fusão de um ser único.

Ritmos de Vênus

Vênus tem um ritmo. O ritmo do signo da sua Vênus no Mapa também vai trazer nuances importantes para seu jeito de amar. Esses são os ritmos que sua Vênus pode ter:

Vênus em signos mutáveis

As pessoas com Vênus em signos mutáveis, ou seja, Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes são afetivamente mais instáveis e oscilantes.

Têm como qualidade a capacidade de viver relacionamentos com uma boa dose de flexibilidade. Como defeito, oscilam do quente ao frio às vezes no mesmo dia!

Vênus em signos fixos

Quem tem Vênus em signos fixos, ou seja, em Touro, Escorpião, Leão ou Aquário, costumam ser mais estáveis, firmes, constantes em seus afetos, mas também muito dominadores em seus relacionamentos.

Vênus em signos cardinais

E, por fim, as pessoas com Vênus em signos cardinais, ou seja, Áries, Câncer, Libra ou Capricórnio tendem a ser mais voluntariosos – quando identificam o que querem, vão na direção do objeto amado, com muita tenacidade.

Estude sua Vênus

O amor está no Mapa Astral, mas não necessariamente como o signo do Sol, e sim nos relacionamentos que Vênus fazia quando você nasceu. Alias, o nome Vênus vem da deusa romana do amor.

Estude o signo de Vênus em seu Mapa e tenha mais conhecimento dos seus processos afetivos. Fará uma grande diferença em seu entendimento da sua própria forma de viver as relações.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Alexey Dodsworth

Astrólogo e autor de análises de Astrologia, Tarot e Runas do Personare. Sua afinidade com temas esotéricos se alinha com sua defesa à liberdade de saberes, sejam eles oficialmente científicos ou não.

alexey-revista@personare.com.br

O post Por que Vênus é o planeta do amor? apareceu primeiro em Personare.