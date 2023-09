Yoga na gestação pode ajudar bebê e mãe

O Yoga torna o corpo flexível e forte, o que ajuda muito na sustentação do sobrepeso do feto que está se desenvolvendo, no parto e no pós-parto. Ou seja, a prática de Yoga na gestação é um super aliado para a mãe que vai ajudá-la até mesmo no pós-parto.

Isso porque praticar Yoga ajuda a melhorar sintomas da hiperatividade hormonal, auxilia a mulher a sentir melhor o seu corpo e a se conectar com seu bebê. O objetivo do Yoga para gestantes é criar espaço para o bebê em seu corpo e em sua mente.

Yoga na gestação é diferente a cada trimestre

Antes de tudo, vá ao obstetra. É este profissional quem vai lhe dizer se você pode ou não começar qualquer atividade física. Se você já teve uma gravidez interrompida, não comece a praticar Yoga no primeiro trimestre, por exemplo. Isso não é indicado.

Mulheres sedentárias também precisam ter muito cuidado com qualquer exercício.

Se sua médica ou seu médico recomendou Yoga na Gestação, então você precisa saber que a prática precisa ser diferente para cada trimestre de desenvolvimento do seu bebê:

Primeiro Trimestre

Nesta fase o feto está se acomodando à parede do útero, os hormônios estão em atividade frenética.

Geralmente a mulher têm altos e baixos emocionais, como se estivesse com uma tremenda TPM. Ou seja, os seios ficam doloridos, há contrações abdominais, podem vir enjôos matinais.

Assim como também pode acontecer vontade constante de urinar, e algumas vezes sentir cansaço que faz com que a mulher tenha a necessidade de dormir além do normal.

Assim, o Yoga na gestação nesse trimestre indica:

Flexões para frente com apoio ajudam a melhorar os enjôos .

. Posturas em pé trazem estabilidade e revitalizam o corpo.

e revitalizam o corpo. Posturas que abrem os ombros são importantes para manter essa parte do corpo flexível. Afinal, você vai precisar deles fortalecidos e abertos para amamentar e segurar seu bebê no colo.

Evite torções que comprimam o abdômen, contrações abdominais, deitar de barriga para baixo ou deitar de costas sem apoio.

Segundo Trimestre

É uma fase calma, na qual a maioria das mulheres sentem-se sadias e energizadas. Finalmente, é quando a barriga começa a crescer.

Por isso, ganha-se peso, aumenta-se a produção de fluidos que tornam os ligamentos mais amolecidos e permitem que a placenta seja mais nutrida. Porém, é nessa fase também que costumam aparecer varizes e hemorróidas.

Os movimentos do bebê já podem ser sentidos e até identificados, agora mais do que nunca a mulher sabe que está grávida, não tem mais dúvidas. O bebê também começa a escutar a voz da mãe, a relação mãe e filho começa a amadurecer.

Assim, seu Yoga na gestação no segundo trimestre precisa ter esses passos:

Evite qualquer postura que comprima seu abdômen.

Escolha posturas que abram a parte anterior do corpo, alonguem e fortaleçam sua coluna.

Ao fazer as posturas em pé mantenha seus pés alinhados na largura do seu quadril.

Comece a utilizar os blocos, os almofadões, cintos e a cadeira – estes apoios melhoram o equilíbrio e dão estabilidade durante execução das posturas. Isso porque crescimento da barriga modifica o centro de gravidade da mulher.

Nada impede que sejam feitas as inversões, de preferência com a parede atrás de você, mas só as faça se sentir-se bem e segura.

Terceiro Trimestre

Falta pouco, a barriga está cada vez maior, o bebê está comprimindo seu diafragma com os pés, é difícil respirar ou ficar deitada de costas. De bruços, nem pensar! A vontade de urinar se torna constante, a constipação intestinal é um problema, a digestão é muito lenta. Os seios estão muito mais sensíveis e aumentados. Dormir se torna uma dificuldade.

Isso porque o bebê está maior e a mãe ganhou mais peso. Os cinco sentidos do bebê já estão desenvolvidos, bem como ele já sabe como sugar e engolir porque está prestes a ficar pronto para vir ao mundo.

No terceiro trimestre, portanto, é importante no Yoga para gestação:

Parar com as invertidas.

Fazer flexões para trás bem leves, para manter os ombros e peito abertos.

O momento é de muito relaxamento deitada de lado e com muitos almofadões entre as pernas e apoiando o abdômen (dessa forma a veia cava não é comprimida).

Mais dicas de Yoga que vão melhorar sua experiência de gestação

Comece a praticar os pranayamas (exercícios respiratórios) desde o início da gravidez, a respiração é fundamental na hora do parto. Além disso, praticar Yoga na gestação faz com que a mãe envie prana (energia saudável e acolhedora) para o bebê.

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

rosine.mello@gmail.com

