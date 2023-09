Número da sorte existe?

Frequentemente recebo mensagens e comentários de pessoas que questionam seu “número da sorte”. Muitas delas compartilham experiências intrigantes, nas quais o mesmo número parece se manifestar em várias situações de suas vidas.

Por exemplo, quando viajam e se deparam com um assento no avião ou ônibus com o mesmo número do quarto do hotel, da mesa do restaurante ou do ingresso do teatro.

Às vezes, o que chamamos de “número da sorte” coincide com um número presente em nosso Mapa Numerológico. Portanto, vale a pena investigar isso em seu próprio caso, calculando gratuitamente os números em seu Mapa aqui.

Se o número que você aprecia tiver dois ou mais dígitos, some-os para ver se correspondem ao seu Mapa Numerológico. Isso pode ser um sinal para viver com mais consciência o que esse número representa em sua vida em um determinado ponto do Mapa.

Quanto mais energia investirmos na compreensão dos atributos e atividades associados a esse número, mais oportunidades podem surgir, pois estaremos em harmonia com nosso destino e com o que viemos aprender e experimentar.

Você já percebeu algum número se repetindo em sua vida?

Em algumas ocasiões, notamos que um número específico está frequentemente presente em uma fase de nossas vidas. Encontramos esse número em várias circunstâncias ao longo de uma semana, mês ou trimestre.

Essa presença constante pode indicar a importância de explorar o significado simbólico desse número. Desse modo, se for o caso, isso sugere que vale a pena dedicar tempo e esforço a comportamentos e hábitos positivos associados a essa simbologia durante esse período específico. É igualmente importante evitar manifestações negativas desse simbolismo.

Quando o número que “persegue” você coincide com um ciclo numerológico, o que comumente podemos chamar de “número da sorte”, isso oferece uma compreensão valiosa de como está aproveitando essa fase em sua vida.

Reflexão: você está aproveitando as orientações numerológicas ao máximo?

Portanto, ao refletir sobre o significado desse número e como ele se manifesta em sua vida, você encontrará a resposta a essa pergunta.

Abaixo, encontre algumas perguntas breves sobre o que cada número que surge com frequência em sua vida pode estar querendo comunicar, sabendo que isto pode ser o que muitas pessoas entendem como o número da sorte.

Mas vale reforçar que, para uma análise mais completa, é importante comparar esses números com seu Mapa Numerológico ou suas Previsões Numerológicas.

Número 1

Você tem vivido sua vida com coragem?

Tem sido você mesmo ou se deixado levar pela opinião dos outros?

Está disposto a se envolver em novos projetos e desafios?

Se seu número for 2

Você tem ouvido as pessoas e procurado se entender com elas?

Está com dificuldades de dizer não?

Tem se sentido muito carente ou dependente do apoio de alguém?

Número 3

Você tem vivido o lazer? Está se divertindo bem ou está com dificuldades de desfrutar os prazeres da vida?

Como você tem se expressado?

Está com dificuldades de encontrar as palavras certas para se comunicar com clareza?

Caso seu número seja 4

Você tem cuidado de seu corpo e de sua saúde?

Tem se alimentado com moderação e feito regularmente atividades físicas?

Tem evitado certas responsabilidades familiares?

Tem cumprido com eficiência as tarefas profissionais?

Está organizando seu dia a dia e tem conseguido seguir seus planos?

Número 5

Você está aberto às mudanças ou está com muito medo de sair de sua zona de conforto?

Está com desejo de viajar, de fazer um curso ou mesmo de compartilhar os seus conhecimentos?

Que tal sociabilizar mais e conhecer gente nova?

Caso seu número seja 6

Você está numa fase de maior romantismo?

Deseja encontrar alguém para se relacionar, noivar, casar ou constituir família?

Tem se deparado com brigas em casa, com familiares, ou tem se envolvido em conflitos e desentendimentos na equipe ou no grupo em que atua?

Considera importante desenvolver maior diplomacia para resolver as divergências

Número 7

Você está numa época de maior introspecção, preferindo ficar mais na sua?

Está sentindo necessidade de estudar mais profundamente determinado assunto ou mesmo ensinar?

Tem se deparado com determinados medos e limitações, com dificuldade para superá-los?

Que tal se envolver em um processo terapêutico?

Se seu número for 8

Está numa época em que seu corpo tem pedido mais dedicação, a fim de reestruturar sua saúde?

Tem se deparado com problemas financeiros e, desse modo, sente a importância de administrar melhor o dinheiro?

As responsabilidades estão pesando sobre as suas costas?

Tem enfrentado alguns embates de poder com figuras de autoridade?

Que tal buscar se afirmar com mais assertividade e, dessa maneira, se respeitar antes de exigir que o outro lhe respeite?

Número 9

Percebe-se pensando bastante no passado?

Está com dificuldades de se desapegar de alguma pessoa ou situação?

Tem sentido um vazio existencial considerável?

Que tal buscar se doar mais aos outros, tal como a uma causa social, visitando hospitais, creches ou orfanatos?

Sente a necessidade de buscar mais inspiração no dia a dia e, portanto, ser norteado por um propósito maior naquilo que faz?

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

