Como vai ser o amor em setembro de 2023

Chegamos a um novo mês, e logo vem a pergunta que não quer calar: setembro será um mês bom para o amor? Na busca de respostas para questões do coração, podemos apelar à Numerologia e suas previsões para o amor em setembro de 2023.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que tanto o Ano Universal quanto o Mês Universal têm soma 7. Setembro de 2023 será, portanto, um mês bem investigativo no amor.

Muitos segredos virão à tona. Situações estranhas, mistérios, informações sigilosas… enfim, tudo o que estava guardado, reprimido ou ocultado tende a ser revelado. Da mesma forma, tramas e traições podem tanto ser vividas quanto descobertas.

É um mês em que a influência do estrangeiro estará ativa, especialmente para viagens. Também é um período ótimo para estudar, pesquisar, aprender e compartilhar seus conhecimentos.

Previsões para o amor em setembro de 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para setembro de 2023. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

Se não sabe, calcule aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas e depois retorne aqui para ler as tendências e dicas para sua vida.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está se relacionando, pode preferir manter-se assim. Porque tanto o 1 quanto o 5 são números que amam a liberdade e a independência.

Portanto, fica difícil o compromisso afetivo. A não ser que o anseio por uma experiência nova e um novo ciclo mais estimulante sejam vividos justamente através do começo de um relacionamento.

Caso você esteja numa relação, pode ser um mês de muita impaciência com o seu par. Você terá vontade tanto de mais liberdade neste vínculo quanto de renovação da maneira de darem e receberem amor. Você anseia novos estímulos, inclusive sexuais.

Em vez de chutar o balde de um modo imprudente e impulsivo, procure implementar mudanças e propor novidades na vida a dois. Se não for possível ou um de vocês não estiver com a disposição de reciclar o relacionamento, o rompimento pode ser uma saída.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 2

Se você está em busca de uma relação, este mês apresenta um potencial muito favorável para se envolver num vínculo a dois. Portanto, com paciência e muito diálogo, é possível aproveitar o momento e construir as bases desse relacionamento.

Caso você esteja se relacionando, este é um período que pode apresentar alguma divergência entre você e seu par, especialmente em relação ao dinheiro. Será preciso ter muita diplomacia na hora de lidar com as questões financeiras.

Do mesmo modo, é importante que ninguém aja de forma tirana sobre o outro, sem jogos de controle nem manipulação emocional ou financeira. Se essas diferenças não forem resolvidas, pode ser motivo para o término do relacionamento.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está se relacionando, este é um mês bastante favorável. Além de você sentir um romantismo maior, há também uma predisposição em estabelecer uma parceria afetiva repleta de companheirismo e prazer.

Caso você esteja numa relação, você sentirá em setembro um desejo romântico maior. Você almeja mais prazer, inclusive sexual, mas não apenas isso.

Conversar mais com a pessoa parceira também será importante, assim como estreitar o laço e viver uma união mais intensa. Pequenos gestos de carinho e presentes poderão gerar muita satisfação na vida a dois.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 4

Se você não está num relacionamento, pode viver o conflito entre comprometer-se ou manter sua liberdade. Provavelmente o lado desejoso de um vínculo sério e duradouro vença. E você poderá viver a mudança do 5 com a alteração do seu status afetivo.

Caso você esteja numa relação, você pode precisar do apoio e do suporte da pessoa parceira. Isso pode ser necessário para lidar com certas responsabilidades familiares, em razão da necessidade de viajar a trabalho, por exemplo.

Além disso, mudanças na maneira de lidarem com a rotina da casa e as questões financeiras precisam ser bem planejadas. É bom ter um plano B para colocar em ação. Se você ainda não formalizou o laço com seu par, esta é a mudança que pode ocorrer.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está em um relacionamento, pode viver neste mês a dúvida entre manter a liberdade ou assumir um compromisso. Como o 5 se repete em dois ciclos, pode ser que a independência prevaleça.

De todo modo, existe a possibilidade de mudar algo na sua vida em setembro. E essa mudança pode – por que não? – ser o seu status afetivo. Caso comece a construir as bases desta relação, ainda precisará manter bastante de sua autonomia.

Caso esteja num relacionamento, será importante você e seu par implementarem mudanças, especialmente na maneira como estão administrando as finanças. O importante é buscarem uma renovação nas bases deste vínculo, com mais estímulo.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, tem neste mês a combinação numerológica do romantismo. Há uma predisposição maior a se envolver afetivamente. Uma carência maior, inclusive.

Porém, é importante ter atenção para não se relacionar apenas para não ficar só. Da mesma forma, não desperdice uma oportunidade de vincular-se por conta de expectativas exageradas de um amor perfeito. Ninguém é. Viva o amor real, com diálogo e afeto.

Caso você esteja num relacionamento, pode ser um mês de detalhes que incomodam. Divergências constantes exigirão muito diálogo, e o acordo virá com cada um cedendo um pouco. Mas, se não houver esse entendimento, as chances são de separação.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 7

Caso você não esteja se relacionando, é um mês muito apropriado para refletir sobre o que quer de novo nesta área de sua vida. Será que o medo da traição ou de uma mudança súbita ainda lhe assombra?

Terapia, retiro espiritual ou livros e cursos que lhe ajudem a identificar e superar padrões sabotadores do amor poderão ser muito úteis em setembro. Você pode conhecer alguém numa viagem ou num curso.

Se você está se relacionando, pode sentir uma necessidade maior de renovação íntima com o seu par, no sentido de viverem uma vida sexual mais estimulante. Talvez uma viagem de lua de mel seja uma ótima oportunidade para essa mudança na vida a dois.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 8

Caso você não esteja se relacionando, pode se deparar com lembranças de um relacionamento passado ou até mesmo a volta de uma pessoa com a qual já se envolveu. Uma segunda chance é possível.

Bom momento para refletir sobre questões financeiras ou de abuso da vontade, seja da sua parte ou do seu par em alguma relação passada. E amadurecer com a experiência, a fim de fazer escolhas melhores no futuro.

Se você está num relacionamento, cuidado para não se deixar humilhar nem controlar de forma ditatorial a vida da pessoa parceira. Há muito o que reestruturar na expressão do seu poder pessoal, não criando nem ficando na dependência financeira de seu par.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 9

Se você não está se relacionando, pode ser necessário encerrar um ciclo com alguém antes de poder de fato se entregar inteiramente a uma nova história de amor. Pode haver, inclusive, a volta de alguém. Ou você simplesmente refletir sobre seu passado afetivo.

Vale a pena extrair lições sobre os hábitos que não merecem mais ser mantidos para uma vida a dois mais satisfatória.

Caso você esteja num relacionamento, é importante você e a pessoa parceira encerrarem um ciclo e iniciarem outro mais justo e satisfatório. Para isso, precisarão de diálogo e desapego.

Mudem os comportamentos nocivos, especialmente na forma de dar e receber afeto. Assim, poderão colocar a união de vocês num novo nível de companheirismo e romantismo. Se não se entenderem, pode ser o momento do término.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

