O que nunca te contaram sobre signos que não combinam

Uma das grandes questões que fascinam quem gosta de Astrologia é entender se existem signos que combinam e signos que não combinam no amor.

No entanto, saber apenas se “Touro combina com qual signo” ou “Virgem combina com Áries” não é suficiente. A verdadeira chave está em determinar se o seu Mapa Astral se harmoniza com o da pessoa que você ama. Você pode fazer o seu gratuitamente aqui.

Em uma abordagem simplificada, é possível identificar as potenciais combinações de signos no amor analisando o signo e o elemento da Vênus presente no Mapa Astral de cada indivíduo.

A Dança dos Planetas do Amor

Para a Astrologia, a posição da Vênus é de extrema relevância, pois Vênus é considerado o planeta do amor, governando os gostos e desejos de prazer e satisfação de uma pessoa.

Uma maneira eficaz de compreender as diferentes nuances da Vênus é traçar um contraste entre os elementos astrológicos.

A Astrologia divide os temperamentos em quatro categorias de elementos: Fogo, Terra, Ar e Água.

De forma geral, os elementos Fogo e Ar compartilham semelhanças, com maior facilidade de comunicação entre si, enquanto os elementos Terra e Água tendem a criar relações mais confortáveis.

É importante destacar que, apesar das tendências, nada impede que um elemento do Fogo se relacione com um do Água. Embora possa haver atritos, essas diferenças podem ser incrivelmente enriquecedoras para o crescimento de ambos na relação. Aqui você pode entender melhor sobre os elementos.

Os Conflitos e Seu Valor nas Combinações de Signos

Embora seja comum que indivíduos com elementos de Fogo sintam atração por aqueles com elementos de Ar, e que os elementos de Água se harmonizem com os de Terra, relacionamentos extraordinários podem surgir de interações entre elementos conflitantes.

Quando elementos divergentes se encontram, é possível que surjam atritos, mas esses conflitos podem ser uma fonte valiosa de crescimento mútuo. Afinal:

Sem a Água, o Fogo nunca cessaria sua busca infindável por novas aventuras.

Sem o Fogo, a Água poderia estagnar em uma letargia inerte.

Sem a Terra, o Ar não aprenderia a ser mais prático.

Sem o Ar, a Terra se manteria presa a padrões monótonos.

Sem o Fogo, a Terra poderia cair na melancolia.

Sem a Terra, o Fogo não construiria absolutamente nada.

Sem o Ar, a Água se perderia em atividades sociais superficiais.

Sem a Água, o Ar seria consumido por uma busca constante pelo passado.

É evidente que a jornada da evolução interior é mais eficaz quando trilhada a dois. Além de ser mais intensa, essa jornada se revela imensamente prazerosa quando compartilhada com alguém que complementa nossas energias e diferenças.

Portanto, desvendar os mistérios das combinações e entender que a Astrologia vai muito além de “signos que não combinam no amor” pode ser não apenas esclarecedor, mas também gratificante e transformador.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O que nunca te contaram sobre signos que não combinam apareceu primeiro em Personare.