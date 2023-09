Candidíase e sua Relação com Emoções: Entenda e Previna

Muitas vezes, doenças ginecológicas têm uma relação mais profunda com nossas emoções do que podemos imaginar. A candidíase, uma infecção vaginal comum, é um exemplo disso.

Vamos explorar como as emoções podem influenciar essa condição e o que você pode fazer para prevenir e tratar a candidíase.

As Emoções e as Doenças Ginecológicas

Nossa saúde física e emocional estão intrinsecamente ligadas, e isso se reflete na saúde ginecológica das mulheres.

Quando não realizamos uma limpeza energética em nosso útero e vagina, esses órgãos podem acumular memórias prejudiciais, que gradualmente esvaziam nossa qualidade de vida. Aqui você pode ler sobre e conhecer uma destas técnicas.

O processo de transformação das emoções em doenças ginecológicas pode ser complexo e afetar diferentes aspectos da vida de uma pessoa. Aqui está como ele geralmente se desenrola:

1. Perda do Ânimo: O primeiro estágio envolve uma sensação de apatia e perda de ânimo. As emoções reprimidas começam a pesar sobre a mente e o corpo.

2. Perda dos Amores: À medida que as emoções continuam a ser suprimidas, relacionamentos pessoais podem ser afetados. Pode-se atrair pessoas prejudiciais ou vivenciar crises constantes nas relações.

3. Perda do Prazer: O prazer na vida, seja em atividades diárias ou na intimidade, começa a desaparecer à medida que as memórias negativas se acumulam.

4. Perda da Saúde: Por fim, o corpo começa a refletir o peso emocional das memórias reprimidas. Tensões musculares, desequilíbrios hormonais, problemas de flora vaginal e problemas de energia podem surgir, levando a doenças ginecológicas como a candidíase.

Candidíase: Um Sintoma Emocional

A candidíase, assim como a cistite, pode ser um sinal de que emoções estão sendo contidas e que a pessoa se sente forçada a fazer coisas sem vontade própria. Outras doenças como bartolinite ou anorgasmia também. Você pode entender melhor aqui.

Os sintomas incluem coceira, corrimento espesso e mau cheiro, refletindo situações em que alguém se “coça de raiva” por não conseguir se libertar.

Exemplos incluem a prática de sexo sem vontade, devido a obrigações, ou permanecer em um trabalho estressante por necessidade, reprimindo raivas e emoções.

Dicas para Prevenir a Candidíase

A prevenção da candidíase envolve tanto aspectos emocionais quanto físicos:

1. Escute a Si Mesma: Aprenda a dizer não, ouça sua voz interior e respeite seus próprios desejos. Não se submeta a situações que não fazem parte de você. Respeitar a si mesma é essencial.

2. Cuidado Fisiológico: Use sabonetes íntimos com pH vaginal adequado para manter a acidez vaginal, que protege contra fungos e bactérias. Evite produtos que contenham glicose, pois isso pode desequilibrar o pH vaginal.

3. Reflexão após o Sexo: Reflita sobre como se sente após a intimidade. Sinta-se valorizada na relação? Seu prazer e bem-estar são considerados? Não se submeta a situações que não te fazem bem.

4. Candidíase sem Relações Sexuais: Se você enfrenta a candidíase sem relação direta com o sexo, examine sua relação com sua própria sexualidade e feminilidade. Lide com eventuais frustrações, culpas e sentimentos de merecimento.

Em resumo, a candidíase e outras doenças ginecológicas podem ser manifestações físicas de emoções reprimidas. Cuidar da saúde emocional é tão crucial quanto a saúde física quando se trata da saúde ginecológica.

Ouça a si mesma, respeite seus desejos e pratique o autocuidado para manter o equilíbrio entre corpo e mente.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

fisioterapia.roberta@gmail.com

O post Candidíase e sua Relação com Emoções: Entenda e Previna apareceu primeiro em Personare.