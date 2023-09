Experimentamos a Yoga Massagem. Saiba tudo sobre essa terapia corporal

Experimentei a Yoga Massagem, e o spoiler é: é bom demais. Une o melhor do Yoga e o melhor da massagem em uma sessão intensa. Eu vou contar tudo o que senti.

Um fator que diferencia a Yoga Massagem de outras é que o trabalho nos músculos e articulações é bem mais intenso. Por isso, é uma massagem feita no colchão e não na maca.

Além de usar as mãos para massagear todo o corpo, a terapeuta usa também os pés, o que é incrível! A massagem com os pés garante pressão mais forte nos pontos de tensão, resultando em um relaxamento também bem mais forte.

Como é a sessão de Yoga Massagem

Primeiramente, a sessão de Yoga Massagem que experimentei começa com o processo de massagem tradicional. Assim, vamos iniciando a soltura dos músculos e membros.

Só que, com o auxílio da terapeuta, conseguimos fazer posições de Yoga que talvez fossem necessários meses para alcançar.

Por exemplo: a posição do arco, que ajuda a liberar os braços e as pernas, mas também é fazemos uma soltura completa da vértebra e da região peitoral.

Além de ajudar a realinhar toda essa estrutura ósseo-muscular, esse movimento alivia tensões.

Conforme a terapeuta que me atendeu, isso pode fortalecer o sistema imunológico, desintoxicar o organismo, rejuvenescer a pele e reduzir o estresse e a depressão.

Yoga Massagem é muito interessante, intuitivo e orgânico

A terapeuta se posicionou para conseguir puxar meus braços. Então, me pediu para expirar e inspirar bem forte na contagem dela. Assim, eu consegui abrir o peito, alinhando toda a coluna e liberando várias tensões ao longo do meu corpo e costas, principalmente na lombar.

Particularmente, um fato curioso é que em alguns momentos no começo da massagem a terapeuta pediu para eu relaxar os ombros e isso foi difícil. No entanto, já no final da sessão estava super tranquilo.

Ao longo de toda a massagem, fazemos vários intervalos trabalhando bem a respiração, o que de fato alinhou meu ritmo e fluxo interno, atuando diretamente na sensação de ansiedade.

Através dos movimentos que alongam, estendem e esticam nosso corpo ao ponto máximo, a Yoga Massagem melhora toda nossa circulação sanguínea e é possível sentir nossa energia vital circulando melhor em todo corpo.

É possível notar seus benefícios físicos instantaneamente, mas há outros níveis de relaxamento: mental, pois a concentração necessária funcionou como um detox e alívio do estresse, mas também ao nível energético.

É possível sentir mais disposição e motivação quando saímos da sessão. Se você deseja se soltar e se tornar uma pessoa mais ativa, essa é a massagem para você!

Onde eu experimentei Yoga Massagem

Fui convidada a experimentar a incrível Yoga Massagem pelo Hotel Ponto de Luz, um verdadeiro refúgio de tranquilidade e paz em meio ao frenesi de São Paulo.

Situado na deslumbrante Serra da Mantiqueira, este hotel é cercado por uma exuberante natureza.

As acomodações são cuidadosamente projetadas para proporcionar uma atmosfera de spa e relaxamento. Da mesma forma, as salas de massagem são decoradas de maneira acolhedora, criando um ambiente propício para o descanso.

Um dos pontos mais destacados é a equipe de terapeutas e massagistas. Com sua expertise e experiência, esses profissionais transmitem uma sensação de tranquilidade e segurança que realmente faz a diferença na experiência como um todo.

