A cistite é uma condição que afeta muitas pessoas, mas o que você talvez não saiba é que essa infecção urinária pode estar relacionada a muito mais do que apenas fatores físicos.

Aqui estão 10 coisas que você precisa saber sobre cistite, incluindo suas conexões emocionais e dicas para lidar com ela.

1. Sinal de Emoções Inflamadas

A cistite pode ser um sinal de que suas emoções estão inflamadas. Isso ocorre quando não permitimos que as situações da vida sigam seu curso natural e reprimimos nossas emoções, da mesma forma que seguramos o fluxo de urina ao adiar uma ida ao banheiro.

Essa repressão emocional pode levar a infecções urinárias. A candidíase, por exemplo, também está ligada a questões emocionais. É possível entender mais aqui.

2. Controle Emocional e Cistite

Quando seguramos o choro, também estamos segurando nossas mágoas, impedindo que as lágrimas fluam naturalmente em nosso corpo. É importante lembrar que a água é um símbolo das emoções. Portanto, a cistite pode estar relacionada ao controle excessivo das emoções.

3. Significado Metafórico

Fisicamente, a bexiga é responsável por reter e filtrar a água do corpo, eliminando o que não é útil e mantendo o que pode ser aproveitado. Metaforicamente, isso se relaciona com nossa capacidade de aprender lições emocionais da vida, filtrando, eliminando ou aproveitando cada experiência.

4. Liberação Emocional para Prevenir Cistite

Para prevenir a cistite, é importante liberar o que não nos pertence mais, soltar emoções reprimidas, deixar de lado mágoas e permitir que as emoções fluam.

Portanto, não segure a urina, coloque sua saúde em primeiro lugar, priorizando-se antes de qualquer outra responsabilidade.

5. Dor Física e Emoções

A dor ao urinar, um sintoma comum da cistite, pode ser comparada à dor de deixar partir algo que tememos perder ou ao medo de seguir em frente na vida.

6. Relaxamento Durante a Micção

Quando enfrentando cistite, é aconselhável sentar-se e relaxar durante a micção. Preste atenção à região do períneo, que também deve permanecer relaxada. Após urinar, conte até três e faça um esforço extra para eliminar o restante da urina. Evitar essa tensão muscular pode ajudar a prevenir a cistite.

7. Pompoarismo e Saúde Urinária

O pompoarismo, um exercício que visa melhorar a saúde íntima, pode beneficiar o trato urinário, especialmente em mulheres propensas a cistites. No entanto, durante episódios de infecção, é aconselhável evitar a prática desses exercícios. Você pode entender melhor aqui o que é o pompoarismo.

8. Óleo Essencial de Eucalipto

O óleo essencial de eucalipto é conhecido por suas propriedades relaxantes e sedativas, podendo ajudar em processos inflamatórios, dores musculares e cistite.

No entanto, lembre-se que é importante buscar o auxílio de um aromaterapeuta antes de começar qualquer tipo de tratamento com óleos essenciais.

9. Conexão com o Útero Represso

Cistite pode estar ligada a problemas físicos relacionados ao útero reprimido. Mulheres que frequentemente reprimem suas necessidades em prol dos outros podem experimentar cistite e até mesmo dificuldades sexuais, como o vaginismo.

10. Auto-Cuidado e Prevenção

Priorizar o autocuidado e dar atenção às próprias necessidades emocionais e físicas é essencial! Esta é uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre a cistite.

Desse modo, aprender a liberar emoções, evitar a repressão e praticar o relaxamento pode contribuir para uma vida mais saudável e equilibrada, tanto emocional quanto fisicamente.

