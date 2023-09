Energia do banheiro merece atenção! Veja 8 dicas simples

O banheiro muitas vezes é citado como o vilão da energia dentro de casa. Porém é bom lembrar que quando o Feng Shui foi criado os banheiros não existiam. As configurações das casas naquela época eram bem diferentes das atuais. Nesse artigo, você vai entender o quanto esse espaço pequeno dentro de casa tem um enorme valor para a sua saúde, além de conferir dicas para aplicar Feng Shui no banheiro.

O que é Feng Shui?

Você sabe o que é Feng Shui? O Feng Shui é um conjunto de técnicas de harmonização de espaços criada na China séculos atrás. Uma das questões pregadas é a importância do centro da casa.

Nesse caso, um banheiro nessa posição pode não ser benéfico, tanto pela circulação constante de energia pela água ou pelo descuido que geralmente as pessoas têm com esse ambiente, às vezes deixando-o sujo e bagunçado, causando desequilíbrio das energias que pode reverberar no ambiente.

Descuido com banheiro

Quando faço um trabalho de harmonização de espaços em lojas e pequenas empresas, é comum verificar o desprezo com os banheiros.

Normalmente, o banheiro acumula a função de mini depósito, lotado de tralhas e material de limpeza. Então, a impressão positiva do cliente ao adentrar o espaço se perde.

Em casa o cuidado é mínimo também. Muitas pessoas não se dão conta que o excesso de umidade pode estragar e alterar a validade de perfumes e remédios. Se você realmente gosta dos seus perfumes não guarde no banheiro.

Energia do Feng Shui banheiro

O banheiro possui um lado que pode nos ajudar a florescer melhor. É um local de se auto-observar. É no banheiro que constatamos o quanto estamos saudáveis ou não. E não se trata apenas de olhar no espelho.

Observar as unhas, não apenas se estão bem cortadas ou limpas, mas se estão quebradiças ou com manchas. Observar os dentes, quantas vezes escovamos. Em que outro local se faz isso, senão no banheiro?

Dicas para harmonizar a energia com Feng Shui no banheiro

Que tal, então, ressignificar esse local?

1. Limpeza: deixe-o limpo e sem excessos. Mantenha apenas o que é preciso no dia a dia.

2. Não faça o banheiro de depósito: tenha em mente que esse cômodo não é um bom local para depósitos. Organize um outro espaço na casa para isso. Principalmente se seu banheiro é pequeno e tem pouca circulação de ar.

3. Medicamentos: coloque os remédios em uma caixa identificada que fique fora do alcance de crianças. Pode guardá-los no seu quarto ou cozinha, já que muitas vezes é preciso tomar junto com água ou algum alimento.

Lembre-se que o descarte de medicamentos deve ser numa farmácia ou local apropriado indicado para esse fim. O líquido não deve ser jogado na pia. É um perigo para a natureza devido aos elementos químicos presentes.

4. Lugar certo para os perfumes: guarde os perfumes no seu quarto longe da umidade e mudanças de temperatura.

Ponha em um local apropriado dentro do seu armário ou criado -mudo. Seu aroma e propriedades ficarão mais intactos e preservados.

Decoração para o banheiro

Uma decoração apropriada para banheiro também contribui para o melhor fluxo das energias. Vamos seguir as dicas de feng shui no banheiro com foco agora em decoração:

5. Feng Shui com flores e plantas: você pode colocar plantas no banheiro que vão deixá-lo mais bonito e agradável.

Tenha apenas o cuidado de posicionar de forma que pegue sol. A Espada de São Jorge ficaria linda num banheiro grande. Já num pequeno pode causar desconto por causa das pontas. Uma violeta em cima da pia, desde que haja espaço, também pode dar um toque especial.

Assim como um lírio da paz no chão ficaria lindo. Já a zameoculca, que resiste bem em lugares mais escuros, pode ser colocada num lavabo que não tenha janelas.

Ao adquirir uma planta para o seu banheiro, certifique-se com o vendedor se ela suporta o ambiente que você pretende colocar, levando em consideração: luminosidade, umidade e ventilação.

6. Invista em imagens: na parede, você pode colocar um quadrinho ou, dependendo do tamanho, fazer uma composição com imagens de flores ou desenhos feitos pelos membros da família, dando um toque todo especial.

Apenas avalie o tipo de material das molduras, se resistem a umidade, quando for o banheiro com chuveiro. Já no lavabo não tem restrição.

7. Cor e luminosidade para banheiro: um detalhe muito importante no banheiro na hora de escolher a cor é a quantidade de luz.

Quanto menor a luminosidade, mais clara tem que ser a cor, senão o ambiente pode ficar com aspecto lúgubre.

Mas você pode escolher um tom neutro e deixar os detalhes para algum azulejo especial na bancada ou no box.

Mosaicos ficam lindos no banheiro. Principalmente os que lembram praia. Dando aquele clima de relaxamento que esse ambiente nos traz.

8. Espelhos: um espelho grande, além de ampliar o espaço, ajuda na hora de se auto- observar. Não necessita molduras especiais.

A presença dele por si já é significante. Evite que fique numa posição que corte cabeças de quem vai olhar. Isso pode gerar uma sensação ruim em quem se auto-observa. Coloque lâmpadas que iluminam bem.

Mas será preciso se atentar para não ficar horas no banheiro diariamente. Principalmente se resolver colocar uma banheira para relaxar.

Porta do banheiro sempre fechada

Deixar a porta do banheiro fechada é uma questão de higiene. Estudos mostram que ao dar descarga com a tampa do vaso aberta espalham-se germes e outras sujeiras indesejadas no ambiente.

O Feng Shui se traduz como vento e água e seu uso no ambiente é justamente como a manifestação dessa energia se conduz.

O banheiro não pode ter o vento e a água estagnados. Precisa que o ar circule e os encanamentos estejam funcionando adequadamente.

Se você tem um lavabo e não tem janela para fora é importante de vez em quando abrir essa porta para não ter acúmulo de umidade e ligar um ventilador para que o ar circule nesse pequeno espaço.

De agora em diante, olhe com carinho para o seu banheiro, um local para verificar a saúde e contribuir para o seu bem-estar. Tenha sempre isso em mente ao construir e decorar esse espaço.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

andrelis.2@gmail.com

O post Energia do banheiro merece atenção! Veja 8 dicas simples apareceu primeiro em Personare.