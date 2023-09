Como Fazer um Mapa Astral: Guia com Passo a Passo

O Mapa Astral é uma ferramenta poderosa da Astrologia que revela informações sobre sua personalidade, características, desafios e potenciais. Inclusive, fazer um Mapa Astral pode ser super fácil!

Ou seja, para ser feito, precisa do dia, da hora e da cidade em que você nasceu. O resultado desse cálculo gera um Mapa mostrando a posição exata de cada planeta (leia mais sobre cada um aqui), de todos os signos e das casas astrológicas no momento em que você chegou ao mundo.

Uma análise desses posicionamentos astrológicos ajuda você a entender aspectos profundos sobre quem você é, como são seus padrões de comportamento, como você pode ter sucesso e até onde você pode encontrar dificuldades. Ou seja, ela ajuda você a compreender esses pontos e buscar ser uma pessoa melhor.

O que tem no Mapa Astral?

Ao analisar todos os planetas, signos e casas astrológicas, bem como os aspectos entre eles, você tem uma visão profunda sobre quem você é. Isso tudo, portanto, vai trazer informações de você sobre:

Sua identidade: é revelada pelo seu Sol no Mapa Astral , ou seja, a casa astrológica e os aspectos que o Sol faz com outros planetas. Assim, você descobre a verdade quem você é e o que você veio fazer no mundo.

é revelada pelo seu , ou seja, a casa astrológica e os aspectos que o Sol faz com outros planetas. Assim, você descobre a verdade quem você é e o que você veio fazer no mundo. Seu temperamento: cada signo pertence a um Elemento astrológico . Assim, seu Mapa revela se você tem muitos ou poucos de Terra, Água, Ar ou Fogo no seu Mapa. Isso vai mostrar como é seu temperamento e quais são as funções psicológicas mais e menos ativas em você.

cada signo pertence a um . Assim, seu Mapa revela se você tem muitos ou poucos de Terra, Água, Ar ou Fogo no seu Mapa. Isso vai mostrar como é seu temperamento e quais são as funções psicológicas mais e menos ativas em você. Seu emocional: a posição da Lua quando você nasceu, desde a casa e o signo em que ela estava, até os contrapontos ou lugações com outros planetas vai trazer um panorama completo sobre emocional. Ou seja, a Lua no Mapa Astral é sobre sua forma de se expressar e viver do que você sente.

a posição da Lua quando você nasceu, desde a casa e o signo em que ela estava, até os contrapontos ou lugações com outros planetas vai trazer um panorama completo sobre emocional. Ou seja, a é sobre sua forma de se expressar e viver do que você sente. Seu intelecto: todos os relacionamentos que Mercúrio teve quando você veio ao mundo vão trazer informações sobre como é sua comunicação e sua criatividade. Com Mercúrio no Mapa Astral você descobre como funciona seu raciocínio, das potências às dificuldades.

todos os relacionamentos que Mercúrio teve quando você veio ao mundo vão trazer informações sobre como é sua comunicação e sua criatividade. Com você descobre como funciona seu raciocínio, das potências às dificuldades. Sua vida afetiva: eis que a análise de Vênus no Mapa Astral mostra como você ama e seduz segundo o signoe a casa em que estava o planeta quando você nasceu. Além disso, Vênus revela como você enxerga a beleza da vida.

eis que a análise de mostra como você ama e seduz segundo o signoe a casa em que estava o planeta quando você nasceu. Além disso, Vênus revela como você enxerga a beleza da vida. Sua força interior: todas as conexões que Marte fazia quando você nasceu vão revelar informações profundas sobre sua força, seu guerreiro interior e sobre a forma como você batalha pelo que quer. Marte no Mapa Astral , portanto, é seu próprio espírito de luta.

todas as conexões que Marte fazia quando você nasceu vão revelar informações profundas sobre sua força, seu guerreiro interior e sobre a forma como você batalha pelo que quer. , portanto, é seu próprio espírito de luta. Suas oportunidades: todo mundo tem potenciais e oportunidades para explorar na vida. Algumas pessoas exploram isso, outras não. Júpiter no Mapa Astral ajuda você a entender, refletir e trabalhar terapeuticamente sobre onde você encontra felicidade e significado maior para sua vida.

todo mundo tem potenciais e oportunidades para explorar na vida. Algumas pessoas exploram isso, outras não. ajuda você a entender, refletir e trabalhar terapeuticamente sobre onde você encontra felicidade e significado maior para sua vida. Seus desafios: há quem aceite os desafios como limitações e não faça nada sobre isso. E há quem veja os problemas como lições de vida. Saturno no Mapa Astral revela, sim, seus desafios, mas também quem é seu mestre interior e tudo aquilo que você tem de aprender para depois ensinar.

há quem aceite os desafios como limitações e não faça nada sobre isso. E há quem veja os problemas como lições de vida. revela, sim, seus desafios, mas também quem é seu mestre interior e tudo aquilo que você tem de aprender para depois ensinar. Sua evolução pessoal: a análise de Urano, Netuno e Plutão juntos revela como sua oportunidade de crescimento interior. Nem sempre é algo sobre você fácil de compreender. Quase sempre é algo que você não gosta.

a análise de Urano, Netuno e Plutão juntos revela como sua oportunidade de crescimento interior. Nem sempre é algo sobre você fácil de compreender. Quase sempre é algo que você não gosta. Lilith: o lado obscuro da Lua é conhecido como Lilith, que revela seus bloqueios ou desafios no sexo, mas também seus processos inconscientes e os desejos que você sufoca

o lado obscuro da Lua é conhecido como Lilith, que revela seus bloqueios ou desafios no sexo, mas também seus processos inconscientes e os desejos que você sufoca Vocação e Carreira: o signo que estava no ponto mais alto do céu na hora que você nasceu, vai revelar o ponto máximo que você quer alcançar na vida. Ou seja, sua vocação e seu propósito de vida.

Como fazer um Mapa Astral?

Siga os passos abaixo e descubra como fazer um Mapa Astral e ver todos os pontos descritos acima sobre você:

Acesse o Mapa Astral do Personare. Inclua as informações do seu nascimento, ou seja, dia, mês, ano, horário e cidade. Certifique-se de inserir esses dados corretamente, pois eles impactam na precisão das interpretações. Após inserir seus dados, o Personare irá gerar automaticamente seu Mapa Astral. Esse mapa é uma representação gráfica das posições dos planetas e dos signos no momento do seu nascimento. Uma das vantagens de usar o Personare é que ele oferece interpretações personalizadas para cada elemento do seu Mapa Astral:

Mandala

O desenho do céu do momento do seu nascimento é representado por uma mandala, que mostra todos os signos, todos os planetas e aspectos. A mandala é dividida em 12 partes, que são as casas astrológicas.

Planetas

No seu Perfil Astrológico, você vê os signos e as casas de cada um dos planetas. À medida que você entende as interpretações do seu Mapa Astral, você pode refletir sobre como os diferentes planetas ressoam na sua vida, no seu cotidiano, nos seu relacionamentos, seja com seus amores seja com sua família e amigos, na sua saúde física e mental e muito mais.

Signos

Todo mundo tem todos os signos. E isso fica mais fácil de ser visto no seu Perfil Astrológico do Mapa Astral do Personare, porque ao invés de você ter de interpretar, você pode ver uma lista revelando onde os signos estavam quando você nasceu por casa astrológica, que são as áreas da sua vida, e não apenas por planetas.

Aspectos planetários

A interpretação astrológica da posição dos planetas mostra se entre eles havia equilíbrios, conexões e bons contatos, que são as conjunções, trígonos e sextis. Mas também revela se havia tensões e conflitos, que são as quadraturas e as oposições.

Casas Astrológicas

Você descobre pela lista das suas casas astrológicas todas as conexões de signos e planetas em cada área da sua vida e aprende como você lida com os assuntos de cada casa.

Interpretação e análise

Se você recebesse seu Mapa em formato de livro, por exemplo, você leria algo como 40 a 50 páginas sobre quem é você, como são seus relacionamentos, como é sua vida e muito mais.

Isso porque o objetivo de fazer um Mapa Astral é usar as informações como uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento pessoal. Integre as informações do seu Mapa Astral na sua jornada de desenvolvimento, buscando entender seus pontos fortes, desafios e potenciais.

