Entenda relação entre a candidíase e as emoções

A candidíase é uma infecção fúngica que costuma causar incômodo para muitas mulheres, especialmente quando chega o verão. Mas você sabia que há uma ligação entre a candidíase e as emoções?

Esta infecção, causada pelo fungo Candida, pode se manifestar de forma persistente e, muitas vezes, está ligada não apenas a fatores físicos, mas também emocionais. Você entender mais sobre isso também aqui.

Neste artigo, exploraremos os sintomas, causas e tratamento da candidíase, além de analisar o que essa condição pode revelar sobre nossas emoções e bem-estar mental.

Candidíase de Repetição: Uma Visão Geral

A candidíase é uma infecção ginecológica causada pelo fungo Candida, sendo a Candida albicans a espécie mais comum.

No entanto, outras espécies, como a glabrata, tropicalis, krusei, parapsilosis e saccharomyces cerevisae, também podem estar envolvidas.

Os sintomas mais comuns da candidíase incluem coceira, dor na região, vermelhidão e um corrimento vaginal branco e espesso, semelhante à nata.

Embora a candidíase seja frequentemente associada a desequilíbrios físicos, é importante reconhecer que nossas emoções desempenham um papel crucial em nossa saúde geral.

Às vezes, a recorrência da candidíase pode estar diretamente relacionada ao nosso estado emocional e mental.

A Influência das Emoções na Candidíase

É intrigante observar como nossas emoções podem afetar nosso bem-estar físico.

No caso da candidíase, algumas emoções específicas podem contribuir para o desenvolvimento da infecção.

Aqui estão algumas emoções e situações que podem estar ligadas à candidíase de repetição:

1. Sensação de Dispersão, Frustração e/ou Raiva

Sentimentos de dispersão e frustração podem afetar negativamente nosso sistema imunológico, tornando-nos mais suscetíveis a infecções como a candidíase.

A raiva reprimida também pode desempenhar um papel no enfraquecimento do sistema imunológico.

2. Insatisfação em Relacionamentos

Relações insatisfatórias, especialmente aquelas em que nos sentimos na obrigação de desempenhar papéis que não desejamos, podem criar estresse emocional. Isso, por sua vez, pode aumentar o risco de candidíase.

3. Exigências Abusivas nas Relações

Relações marcadas por exigências excessivas e abusivas podem gerar estresse crônico, afetando negativamente nossa saúde física e emocional. Essa tensão constante pode contribuir para o desenvolvimento da candidíase.

4. Falta de Adaptabilidade Sexual

Quando não nos sentimos à vontade com o tipo de relação sexual ou a dinâmica da pessoa parceira, isso pode levar a uma desconexão emocional e física. Essa desconexão pode criar um ambiente propício para o crescimento do fungo Candida.

5. Pressão para o Sexo

Sentir que há pressão para ter relações sexuais ou quando não desejamos ou estamos disponíveis pode causar estresse e ansiedade. Essas emoções negativas podem enfraquecer nosso sistema imunológico, tornando-nos mais propensos à candidíase.

Fatores Físicos e Externos

Além das emoções, diversos fatores físicos e externos podem contribuir para o desenvolvimento da candidíase de repetição:

1. Imunidade Comprometida

Um sistema imunológico enfraquecido torna mais difícil para o corpo combater infecções, incluindo a candidíase. Fortalecer o sistema imunológico por meio de uma dieta equilibrada e estilo de vida saudável pode ser benéfico. Entenda aqui como fazer isso.

2. Relações Sexuais

Embora a candidíase não seja uma IST, ela pode ser transmitida por meio de relações sexuais. O uso de preservativos é recomendado para prevenir a disseminação do fungo.

3. Excesso de Umidade

O fungo Candida prospera em ambientes úmidos e quentes. Usar roupas de banho úmidas por longos períodos ou permanecer com um biquíni molhado por muito tempo pode criar condições ideais para o crescimento do fungo.

4. Gravidez

As mudanças hormonais durante a gravidez podem aumentar a probabilidade de candidíase. A circulação sanguínea local aumentada e as mudanças no pH vaginal podem favorecer o crescimento do fungo.

5. Estrogênio

Aumentos nos níveis de estrogênio podem tornar a vagina mais quente e úmida, criando um ambiente propício para a candidíase. Mulheres com tendência à infecção podem ser mais afetadas por essas mudanças hormonais.

6. Consumo de Açúcares e Carboidratos

A Candida se alimenta de glicose, um açúcar. O consumo excessivo de açúcares e carboidratos pode promover o crescimento do fungo, tornando a candidíase mais possível. É importante buscar uma alimentação saudável e equilibrada.

7. Cuidados com a Roupa Íntima

A escolha de calcinhas de materiais adequados, lavagem cuidadosa e secagem apropriada da roupa íntima podem ajudar a prevenir infecções como a candidíase.

Candidíase e Emoções: Uma Conexão Profunda

A candidíase de repetição pode ser uma manifestação de desequilíbrios emocionais profundos. A compreensão dessas conexões entre nossas emoções, pensamentos e saúde física é essencial para abordar a candidíase de maneira holística.

Ao cuidar de nossos aspectos emocionais, podemos não apenas aliviar os sintomas físicos, mas também prevenir futuras recorrências.

Se você está enfrentando candidíase de repetição, considere consultar um profissional de saúde que leve em consideração tanto os aspectos físicos quanto os emocionais de sua condição.

O tratamento pode envolver não apenas medicamentos, mas também terapias e práticas que visam equilibrar seu bem-estar emocional.

A candidíase pode ser um alerta de que algo está desequilibrado em sua vida, e reconhecer e abordar essas questões emocionais pode ser o primeiro passo em direção a uma saúde melhor e mais equilibrada.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

fisioterapia.roberta@gmail.com

