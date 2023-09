Geobiologia pode ajudar a curar sua casa

Os ambientes, sejam naturais ou construídos, podem impactar as pessoas e influenciar sua qualidade de vida. Desde as culturas mais antigas até as mais modernas, reconhecem-se essas influências e busca-se lidar com elas de maneira específica.

No mundo ocidental contemporâneo, contamos com a Geobiologia, uma ciência que estuda como o ambiente afeta a saúde humana e animal.

Os geobiólogos analisam locais em busca de desequilíbrios e, assim, reequilibram as energias entre as pessoas e as estruturas.

O que causa desequilíbrio energético nos ambientes?

A Geobiologia analisa fatores como radiações de torres de celular, rádio, cabos de alta tensão, e emissões de dispositivos eletrônicos, como wi-fi, TVs e computadores, prejudiciais à saúde.

Elementos subterrâneos, como falhas geológicas, veios de água e lençóis freáticos, também alteram as energias telúricas da Terra, afetando a saúde em diversos ambientes.

Para um ambiente saudável, iluminação, ventilação e temperatura devem estar equilibradas.

Outras fontes de problemas incluem materiais de construção e móveis que emitem gases tóxicos (COVs) e materiais radioativos, como granito e ardósia.

Apenas um profissional pode avaliar essas ocorrências e propor correções para um ambiente saudável, incluindo posicionamento adequado de móveis e instalações.

Dicas para melhorar a saúde da casa:

Ventile o ambiente pela manhã para purificar o ar.

Reduza aparelhos eletrônicos no quarto de dormir, usando um filtro de linha com interruptor.

Evite colocar o wi-fi nos quartos e desligue-o à noite.

Opte por materiais naturais na decoração e móveis de madeira.

Mantenha o quarto escuro durante o sono para promover a produção de melatonina.

Essas são dicas gerais, e se suspeitar que seu ambiente afeta sua saúde, contrate um geobiólogo para avaliar e fazer recomendações específicas.

Geobiologia em ambientes comerciais

Em 1982, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a Síndrome do Edifício Enfermo, prevalente em edifícios comerciais. Esses locais muitas vezes apresentam características prejudiciais, como pisos sintéticos, falta de ventilação, má manutenção do ar condicionado, iluminação inadequada, ruído excessivo, entre outros.

Isso pode causar problemas de saúde desde rinite até doenças graves, mas quando esses fatores são corrigidos, há uma melhora imediata nas condições de saúde dos ocupantes.

Outras técnicas que podem ajudar bastante na harmonização de ambientes incluem a Geometria Sagrada (você pode entender mais sobre esta técnica aqui) e o Feng Shui (você pode entender mais sobre este conhecimento milenar aqui).

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

contato@alinemendes.com.br

O post Geobiologia pode ajudar a curar sua casa apareceu primeiro em Personare.