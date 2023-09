Faça o teste: sua energia está boa ou negativa?

Este teste ajudará você a avaliar se a sua energia está boa ou negativa e o estado geral dela.

Portanto, responda às perguntas com sinceridade para obter uma ideia melhor de como está se sentindo energeticamente. Conheça aqui mais outras maneiras de compreender melhor seu estado energético.

Instruções:

Para cada pergunta, escolha a opção que melhor descreve a sua situação atual. Siga a pontuação conforme os seguintes valores:

Vamos começar:

Pontuação Total: Some os pontos de todas as perguntas para obter sua pontuação total.

Interpretação da Pontuação:

Lembre-se de que a energia é uma parte essencial do nosso bem-estar, e cuidar dela pode ter um impacto significativo em sua vida cotidiana.

