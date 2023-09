Me diga o que você come que te direi como é sua TPM

A sabedoria popular muitas vezes brinca com o humor oscilante das mulheres durante a fase pré-menstrual, mas há uma base científica por trás disso. A relação entre a alimentação e a TPM é mais importante do que imaginamos.

Embora nossas escolhas alimentares possam não ser sempre perfeitas, a fase da TPM é um momento em que a atenção ao que se come se torna ainda mais crucial.

Isso se deve ao fato de que certos alimentos podem não ser os melhores para o nosso corpo durante esse período sensível, agravando os sintomas e aumentando a produção de hormônios prejudiciais.

Portanto, entender quais alimentos substituir, quais evitar e quais adicionar à dieta pode fazer uma grande diferença na forma como enfrentamos a TPM.

Pensando nisso, te conto a seguir como é sua TPM com base no que você come – para, quem sabe, você repensar os seus hábitos a partir de agora, para evitar transtornos. Se quiser entender mais sobre as alterações da TPM, veja este artigo.

Como é sua TPM quando você consome…

Cafeína: alterações de humor e inchaço

Bebidas ricas em cafeína, como café e chá-mate, podem contribuir para o aumento da agitação e alterações de humor. Além disso, a cafeína pode promover a retenção de líquidos, o que já é um sintoma comum nessa fase.

Para minimizar esses efeitos, considerar a redução ou eliminação do consumo de cafeína dias antes da menstruação pode ser benéfico.

Refrigerantes: irritação e inchaço

Refrigerantes, assim como bebidas cafeinadas, também contribuem para a retenção de líquidos. Uma vez que o inchaço pode estar ligado à irritabilidade, evitá-los pode ajudar a minimizar os sintomas desagradáveis da TPM.

Frituras: mal-estar e intestino prejudicado

Frituras, além de provocarem mal-estar, também estão associadas à retenção de líquidos e prejudicam o funcionamento intestinal.

Dado que o intestino desempenha um papel fundamental no humor, evitá-las pode ser um passo importante para melhorar o bem-estar emocional durante esse período.

7 alimentos indicados na TPM

Energéticos em pó sem cafeína: são boas opções para dar aquele up na energia, mas sem causar agitação e alterações de humor, substituindo o café. Banana: alimento ricos em magnésio e complexo B, como bananas, podem auxiliar na regulação do organismo, proporcionando mais prazer e disposição. Chocolate: em particular o amargo, é um verdadeiro tesouro durante a TPM, porque o cacau pode proporcionar alívio imediato e liberar serotonina, um neurotransmissor associado ao prazer. No entanto, é essencial não exagerar, mantendo o consumo diário de chocolate abaixo de 50g. Veja aqui uma receita de brownie de chocolate para aliviar a TPM. Pão integral e aveia: ricos em fibras, ajudam a limpar o organismo. Couve: também é uma grande aliada da TPM, pois acalma o sistema nervoso e normaliza o humor. Dica: use no suco verde, pela manhã – veja receita aqui. Castanhas: por serem ricas em Ômega 3, têm o potencial de combater a irritabilidade, eliminar radicais livres e reduzir a retenção de líquidos. Chá-verde, de gengibre e cavalinha: por serem diuréticos, esses chás ajudam não só a reduzir o inchaço físico, como também melhoram o bem-estar, reduzindo a irritabilidade. Veja aqui a receita de um chá com camila e orégano para a TPM. Suco da casca do abacaxi: além de diminuir a retenção hídrica, é calmante, diminui o estresse e a TPM no geral. Basta deixar a casca do abacaxi em repouso na água por algumas horas e depois ingerir a água resultante ou bater a casca com água, coar e beber pode ser uma maneira simples de incorporar esse benefício à dieta.

Há outras técnicas naturais que ajudam nesta fase. Conheça aqui os benefícios dos óleos essenciais para a TPM.

Busque ajuda profissional

Deu para perceber que a frase “Me diga o que você come que te direi como é sua TPM” carrega uma verdade essencial, não é? Nossas escolhas alimentares podem desfazer a aura negativa que essa fase carrega.

Ao adotar uma abordagem consciente em relação à alimentação, podemos amenizar os sintomas, melhorar nosso humor e aumentar nosso bem-estar geral durante a TPM.

Mas, embora as dicas acima possam ser muito úteis, é fundamental lembrar que cada indivíduo é único. Para obter um acompanhamento nutricional mais personalizado e eficaz, é recomendável buscar a orientação de um nutricionista de confiança, alimentação e TPM.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

fisioterapia.roberta@gmail.com

