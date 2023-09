Cinco significados de doenças íntimas que são emocionais

Você pode se surpreender com os significados de doenças íntimas que são emocionais, como os da endometriose, da bartolinite, da infecção urinária, e da candidíase.

Há uma linha holística da Saúde Ginecológica que entende que todas as experiências vividas por uma mulher, sejam elas positivas e negativas, ficam registradas no útero e no canal vaginal.

Ou seja, quando você vive algum medo, mágoa, trauma ou dificuldade, tudo isso vai se acumulando em forma de memória celular em órgãos como útero, trompas, bexiga. Você pode entender melhor aqui.

Com isso, o desequilíbrio fisiológico do corpo vai sendo favorecido por emoções. Portanto, aumenta a possibilidade de surgir problemas ginecológicos.

Por isso é tão importante entender os significados de doenças íntimas para que você possa tratar não apenas a dor que está sentindo no corpo, mas também a dor emocional que pode ser a causa.

Aprenda os significados de doenças íntimas para tratar a causa emocional

Nosso corpo funciona na totalidade e não de forma separada. Ou seja, emoção e físico estão sempre interligados.

Então, um dos passos essenciais para a reabilitação de uma doença íntima é entender e cuidar da raiz desse problema – que geralmente vem de uma insatisfação ou desarmonia na vida e nas emoções.

Confira, abaixo, alguns significados de doenças íntimas e comece agora a cuidar melhor do seu corpo:

Bartolinite: culpas no amor e no sexo

O que é: é uma doença dolorosa causada pela obstrução das glândulas de Bartholin, que ficam localizadas na vulva. Sua função é expelir secreção vaginal, ajudando a lubrificar a vagina.

Essa doença é causada por bactérias como, por exemplo, a E. coli e a Chlamydia trachomatis. A doença causa inchaço na vulva, vermelhidão e formação de pus.

Significados emocionais: a Bartolinite surge quando você se sente culpada ou errada em relação à sua sexualidade, ou vida amorosa.

Ou seja, quando a mulher tem problemas, tabus e crenças limitantes com a sexualidade e se pune por isso, a Bartolinite surge, no intuito de alertá-la em relação a essas questões.

Exemplos:

Quando a mulher teve uma educação castradora e acaba reprimindo sua sexualidade ao longo da vida, por sentir que o sexo é algo errado, pecaminoso ou proibido. Quando você está numa relação monogâmica e acaba sentindo atração por outra pessoa e isso faz com que se sinta culpada e “suja”. Também pode ocorrer com mulheres que tendem a nutrir sentimentos de autopunição e culpa por outros traumas. É comum ainda em pessoas com muito medo de engravidar porque, nesse caso, o corpo também entende que o ato sexual representa algum tipo de perigo e pode manifestar a Bartolinite como forma de proteger a mulher daquilo que ela mesma teme.

Candidíase: mentiras que te machucam

O que é: é uma infecção causada pelo crescimento excessivo do fungo Candida, que afeta principalmente áreas úmidas do corpo, como a boca, a vagina e a pele. Pode causar sintomas como coceira, vermelhidão e secreção anormal.

Significados emocionais: a candidíase sinaliza que você pode estar mentindo para si mesma. O fungo da cândida já existe em quantidade normal na nossa flora vaginal. Sua função é nos proteger de agentes externos.

No entanto, quando a mulher se protege demais, esse fungo, em sinergia com suas emoções, também se prolifera exageradamente, gerando a infecção: a candidíase.

Exemplos:

Quando você tenta se proteger do medo de ficar sozinha, se mantendo em uma relação que não traz felicidade. Quando se protege da insegurança em se arriscar e continua no emprego que não traz felicidade, etc. Quando você vem se machucando com alguma situação. Ou seja, que está mantendo em sua vida relações ou situações que, no fundo, te sufocam ou não a satisfazem mais. Como a vagina é o símbolo do autorrespeito das mulheres, este órgão começa a apresentar sintomas físicos, como as dores e ardência da candidíase, para mostrar esse sufocamento das emoções.

Endometriose: cuidar de outras pessoas e esquecer de si mesma

O que é: é uma condição em que o tecido semelhante ao revestimento uterino cresce fora do útero, muitas vezes nos ovários, tubas uterinas e outras áreas da pelve.

Isso pode causar dor intensa, ciclos menstruais irregulares e problemas de fertilidade em algumas mulheres.

Significados emocionais: a endometriose sinaliza que você pode estar cuidando mais de outra pessoa do que de si mesma. Então, quando o organismo entende que não há autocuidado, ele tenta fazer isso por si só.

Assim, o tecido endometrial cresce para fora da cavidade uterina, revestindo o próprio útero e outras partes que não deveria. Isso é uma tentativa do corpo abraçar a si próprio, se automaternar, se autocuidar.

O quanto estou em paz com meu feminino, meu ciclo menstrual e o fato de ser mulher?

Estou bem comigo mesma, com minha aparência?

Reconheço minhas virtudes, trabalho e melhoro meus potenciais, tenho amor-próprio?

Respeito minhas vontades, não me menospreza perante os outros, ou me deixa ser usada?

Sou capaz de abrir meu coração e transbordar amor sem medo?

Infecção urinária: emoções retidas e dor em desapegar

O que é: uma condição médica em que bactérias entram no trato urinário, causando irritação e infecção na bexiga, uretra, ureteres ou rins. Os sintomas comuns incluem dor ao urinar, frequência urinária aumentada e sensação de urgência.

Significados emocionais: a infecção urinária aparece quando a pessoa reprime suas emoções. Isso porque a urina, assim como os líquidos de nosso corpo (lágrimas, lubrificação vaginal, etc.) simbolizam nossos sentimentos. Quando reprimimos aquilo que sentimos, essas emoções ficam retidas no corpo, dando origem às infecções.

Exemplos:

Quando você retém mágoas em si. Quando você posterga a resolução dos problemas. Quando você simplesmente finge que alguma situação não é tão ruim. Quando você tem dificuldade de desapegar daquilo que não você quer perder, ou ao medo de apostar no novo e seguir em frente.

Síndrome dos Ovários Policísticos: dificuldade em realizar

O que é: é uma condição hormonal que se caracteriza pelo desequilíbrio hormonal que leva ao desenvolvimento de pequenos cistos nos ovários. Além disso, pode estar associada a sintomas como irregularidades menstruais, aumento de pelos no corpo, acne, ganho de peso e dificuldade em engravidar.

Significados emocionais: a mulher com Ovário Policístico geralmente não se permite ser fértil na vida ou viver momentos de prazer e diversão. Ela vive num mundo racional, ou de muito trabalho. São tantos afazeres e tarefas, que não tem tempo de olhar para dentro.

Então, os cistos aparecem no lugar de projetos que ela queria realizar, orgasmos que ela queria sentir e amores que ela queria ter vivido. Muitas também costumam ter tido problema com a figura masculina (ou a ausência de uma).

Como tratar os significados de doenças íntimas

Essas são três maneiras de tratar as emoções envolvidas em doenças íntimas. Lembre-se de que sempre é preciso ter avaliação e acompanhamento da sua ginecologista e que os métodos listados abaixo são complementares e vão ajudar você a chegar na raiz emocional do problema:

Reconsagração do Ventre, uma vivência terapêutica que ajuda a limpar as memórias celulares nocivas que ficam registradas no útero e canal vaginal. Neste método, realizam-se práticas para melhorar a saúde genital e também “puxar” as memórias instaladas no útero e vagina. Ginástica íntima: são exercícios para a musculatura da vagina e dos órgãos reprodutores que ajuda a tratar e prevenir doenças, regularizar o fluxo e o ciclo menstrual e aumentar a libido. Vaporização do útero: é mais do que uma técnica natural, é um ritual energético. O processo consiste na utilização de ervas e em como seus benefícios podem beneficiar o canal vaginal. Esse vapor ajuda a umidificar a área, melhorando a lubrificação e a circulação sanguínea.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

fisioterapia.roberta@gmail.com

