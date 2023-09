O signo de Libra é frequentemente associado à ideia de equilíbrio, conciliação e gentileza. Regido pelo planeta Vênus, o signo de Libra busca a harmonia nas relações interpessoais e valoriza a estética e a beleza em todas as formas. No entanto, como acontece com todos os signos, é importante conhecer o lado bom e o lado ruim do signo de Libra.

Afinal, todas as características de um signo podem ser manifestas de maneira positiva, mas também de maneira negativa.

Por exemplo, o equilíbrio característico de Libra pode aparecer em uma pessoa com capacidade de equilibrar diferentes pontos de vista. Além disso, considerar todas as opções antes de tomar decisões importantes é visto de maneira positiva.

Isso porque essa pessoa pesa os prós e os contras, considera as necessidades de todas as partes envolvidas e busca soluções que beneficiem a todos.

No entanto, o mesmo equilíbrio libriano pode ser manifesto com indecisão ao extremo, ou seja, a pessoa é incapaz de fazer escolhas simples. Isso pode levar à procrastinação e à perda de oportunidades.

Vamos conhecer, então, o lado bom e o lado ruim do signo de Libra:

O lado bom de Libra

O signo de Libra é representado pelo símbolo da balança, que reflete a busca constante por equilíbrio e harmonia. As pessoas nascidas sob esse signo têm talento especial para manter a paz e buscar soluções conciliatórias em situações conflituosas.

A gentileza e a diplomacia são dons naturais de Libra, sendo excelentes mediadores em suas relações pessoais e profissionais.

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, o egoísmo e o egocentrismo não têm lugar em Libra. As pessoas de Libra têm profunda percepção da existência do outro e valorizam os encontros e conexões humanas.

Essa capacidade de considerar as necessidades e perspectivas alheias é uma das principais características positivas desse signo.

A regência de Vênus, o planeta do amor e da beleza, torna as pessoas de Libra muito sensíveis à estética e à harmonia visual.

Isso é uma qualidade positiva, mas também pode gerar muita idealização em relação ao mundo ao seu redor, especialmente em relacionamentos.

Por isso, pessoas librianas podem criar expectativas irreais sobre como as coisas deveriam ser, o que pode levar à frustração quando a realidade não corresponde às suas expectativas.

O lado ruim do signo de Libra

No entanto, nem tudo são flores para as pessoas de Libra. Um dos aspectos negativos frequentemente associados a Libra é a indecisão.

Isso ocorre porque, diante da necessidade de fazer escolhas, Libra tende a ver intensamente os dois lados da moeda, tornando difícil a tomada de decisões.

A dualidade inerente a esse signo pode levar à paralisia diante de escolhas simples do dia a dia.

É importante ressaltar que a ideia de que a indecisão é a principal característica de Libra é um mito.

A astróloga Marcia Fervienza sugere que, às vezes, as pessoas interpretam mal a indecisão libriana, confundindo-a com preferência por deixar os outros tomarem decisões. No entanto, pode ser que a escolha final seja exatamente o que a pessoa libriana desejava desde o início.

Libra é um signo que valoriza as relações interpessoais, mas é importante que evitem cair na armadilha da codependência.

Essas pessoas podem ser tão dedicados aos relacionamentos que esquecem de cuidar de si. É fundamental encontrar equilíbrio saudável entre dar e receber nas relações.

Todo mundo tem um lado libriano

Como em todos os signos do Zodíaco, é importante lembrar que a Astrologia oferece uma visão geral das características de uma pessoa, mas cada indivíduo é único e complexo. Portanto, não se deve julgar alguém apenas com base em seu signo solar.

Todas as pessoas têm Libra no Mapa Astral e é fácil e gratuito encontrar seu lado libriano. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra o seu Mapa Astral Personare grátis aqui .

. No Menu Perfil Astrológico, escolha a opção Signo nas Casas

Procure na lista o signo de Libra e veja em qual casa ele está.

A área em que você tiver Libra significa que você manifesta as características de Libra nos temas dessa casa. No exemplo abaixo, a pessoa tem Libra na Casa 11, e, portanto, significa que ela manifesta características de Libra em seus grupos de amizade.

