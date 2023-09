Teste: você sente fome real ou fome emocional?

Este teste pretende ajudar você a identificar se está sentindo fome real ou fome emocional, relacionada, por exemplo, a sentimentos de estresse, tédio ou tristeza.

A importância de identificar o tipo de fome que uma pessoa está sentindo não pode ser subestimada, pois isso desempenha um papel fundamental na promoção de uma boa saúde física e mental.

Muitas vezes, as pessoas tendem a confundir fome física com fome emocional ou ansiedade, o que pode levar a escolhas alimentares inadequadas e a um ciclo de comportamento alimentar pouco saudável.

Por que saber o tipo de fome que você está sentindo?

Identificar se você está sentindo fome real ou fome emocional é crucial por várias razões:

Alimentação Saudável: Quando uma pessoa está verdadeiramente com fome física, o corpo precisa de nutrientes para funcionar adequadamente. Comer nesse estado garante que você forneça ao corpo os nutrientes necessários, contribuindo para a manutenção da saúde a longo prazo. Prevenção de Excesso de Calorias: A fome emocional muitas vezes leva ao consumo excessivo de calorias, especialmente alimentos ricos em açúcar e gordura. Isso pode contribuir para o ganho de peso não saudável e problemas relacionados à saúde. Bem-Estar Mental: A compreensão das reais necessidades do corpo ajuda a promover o bem-estar mental. Muitas vezes, as pessoas recorrem à comida como uma forma de lidar com o estresse, a tristeza ou a ansiedade. Identificar essas emoções e abordá-las de maneira adequada pode ser mais eficaz do que simplesmente comer. Autoconsciência: O ato de parar e avaliar os sinais que o corpo está enviando aumenta a autoconsciência. Desse modo, isso permite que você entenda melhor suas necessidades físicas e emocionais, capacitando-o a fazer escolhas mais informadas em relação à comida e ao autocuidado. Prevenção de Comportamento Alimentar Compulsivo: Reconhecer a fome emocional é um passo importante para prevenir comportamentos alimentares compulsivos, como a ingestão descontrolada de alimentos. Compreender por que você está comendo pode ajudar a interromper esse ciclo prejudicial.

Hora do teste: você sabe se é Fome Real ou Fome Emocional?

Responda às seguintes perguntas com sinceridade:

Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa?

Há menos de 2 horas

Há 2-4 horas

Há 4-6 horas

Mais de 6 horas atrás

Como está seu nível de estresse ou ansiedade no momento?

Muito alto

Moderado

Baixo

Não estou sentindo estresse ou ansiedade no momento

O que você está sentindo neste momento? (Marque todas as opções que se aplicam)

Tristeza

Tédio

Raiva

Solidão

Alegria

Nervosismo

Outro (especifique):

Você está com desejo de um alimento específico? Se sim, qual?

Você notou algum sinal físico de fome? (Marque todas as opções que se aplicam)

Dor de estômago

Garganta seca

Fraqueza Tontura

Nenhum sinal físico de fome

Confira como marcar a pontuação

Para a pergunta 1: Menos de 2 horas = 0 ponto | 2-4 horas = 1 ponto | 4-6 horas = 2 pontos | Mais de 6 horas = 3 pontos

Para a pergunta 2: Muito alto = 3 pontos |Moderado = 2 pontos |Baixo = 1 ponto |Não sentindo estresse ou ansiedade no momento = 0 ponto

Para a pergunta 3: Cada emoção negativa marcada (Tristeza, Tédio, Raiva, Solidão, Nervosismo) = 1 ponto | Cada emoção positiva marcada (Alegria) = -1 ponto | Outro (especifique): [pontuação de sua escolha]

Para a pergunta 5: Cada sinal físico marcado = 1 ponto | Nenhum sinal físico de fome = 0 ponto

Agora, some seus pontos totais. Se você tiver:

0-3 pontos: É mais provável que seja fome física genuína.

4-7 pontos: Pode haver uma mistura de fome física e emocional. Considere as emoções e os sinais físicos para entender melhor.

8 ou mais pontos: É mais provável que seja fome emocional. Tente identificar as emoções por trás da fome e encontrar maneiras saudáveis de lidar com elas, como meditação, exercício ou conversar com alguém.

O que fazer com a minha fome?

Este teste é apenas uma ferramenta de autoavaliação e não substitui o acompanhamento profissional de Nutrição que você precisa ter.

Se você acredita estar vivendo com fome emocional, é importante buscar apoio adequado para desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis.

Além disso, há algumas alternativas que podem apoiar seu acompanhamento:

