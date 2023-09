Rotina de autocuidado: veja qual é a ideal para seu signo

Você já ouviu falar sobre a importância da casa 6 no seu Mapa Astral? Essa área da Astrologia está relacionada ao seu dia a dia, hábitos de saúde e cuidados pessoais, como uma rotina de autocuidado.

Descobrir qual signo está presente na casa 6 pode fornecer insights valiosos sobre como você lida com sua saúde e bem-estar.

Neste artigo, exploraremos a rotina de autocuidado de cada signo com base no signo em que se encontra a sua Casa 6.

Como descobrir em qual signo está a sua Casa 6

Para descobrir em qual signo astrológico está a sua Casa 6, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o seu Mapa Astral de forma totalmente gratuita (se ainda não tiver cadastro, é super fácil de fazer!) Na lateral esquerda, logo abaixo de Perfil Astrológico, selecione Casas Astrológicas Confira onde está a sua Casa 6. No caso do exemplo acima, a Casa 6 está em Peixes

Rotina de autocuidado para cada signo na Casa 6

Confira abaixo o melhor para a sua rotina de autocuidado conforme o signo astrológico em que está a sua Casa 6:

Áries na Casa 6

Com Áries na casa 6, é provável que você tenha bastante vitalidade e energia. Raramente fica doente por muito tempo, mas pode ter propensão a pequenos acidentes devido à impaciência e pressa no dia a dia.

Sua inquietude impede uma rotina monótona, então tente variar suas atividades para evitar o tédio. Portanto, lembre-se de cuidar de sua saúde mental, evitando o estresse que pode levar a enxaquecas e insônia. Você também pode contar com os cristais para te ajudar, entenda melhor aqui.

Touro na Casa 6

Touro na casa 6 valoriza a estabilidade e a previsibilidade na rotina. Você provavelmente aprecia uma programação regular e pode até comer as mesmas refeições todos os dias.

Cuide de sua garganta e voz, pois tende a ser resistente ao estresse, mas pode ser sensível a hábitos alimentares não saudáveis.

Gêmeos na Casa 6

Pessoas com Gêmeos na casa 6 costumam ser criativas e ter mentes ágeis. No entanto, isso pode levá-las a problemas de ansiedade e insônia. Confira aqui dicas para lidar com a insônia.

Cuide de seus pulmões e evite o tabagismo, pois isso pode afetar sua saúde. Encontre maneiras criativas de incorporar sua mente acelerada em sua rotina de trabalho para evitar o estresse.

Câncer na Casa 6

Câncer na casa 6 costuma agir de forma dedicada e presente com sua rotina e trabalho. Você vê seus colegas como uma extensão de sua família e ama seus animais de estimação como se fossem membros da família.

No entanto, problemas não resolvidos com seus pais podem afetar sua saúde, portanto, esteja atento a isso.

Leão na Casa 6

Se Leão está presente na sua casa 6, você precisa de expressão e reconhecimento em sua rotina diária. Falta de criatividade e excessos podem afetar sua saúde. Preste atenção a alimentos que prejudicam seu coração e evite a sobrecarga de trabalho.

Virgem na Casa 6

Pessoas com Virgem na casa 6 são atentas aos detalhes e à organização. Podem ser perfeccionistas, o que pode afetar sua saúde emocional. Cuide de seus órgãos internos, como intestinos, fígado, pâncreas e vesícula. Lembre-se de que nem tudo precisa ser perfeito. Aqui você entender melhor como deixar o perfeccionismo de lado.

Libra na Casa 6

Libra na casa 6 requer atenção especial aos rins. Beba bastante água, já que você tende a consumir açúcar regularmente. Encontre atividades físicas que goste, como dança ou yoga em grupo. Evite ambientes de trabalho com conflitos e fofocas, pois isso pode causar estresse.

Escorpião na Casa 6

Escorpião na casa 6 pode criar rotinas destrutivas devido ao seu desejo de transformação. Evite excessos, como falta de sono ou hábitos prejudiciais. Terapias que ajudem a lidar melhor com o seu emocional podem ser benéficas para você, pois tende a interiorizar suas emoções. Aqui você pode conhecer algumas delas.

Sagitário na Casa 6

Se você tem Sagitário na casa 6, evite acumular muitos projetos e clientes, o que pode prejudicar sua saúde. Aprenda a equilibrar seu entusiasmo com hábitos saudáveis e evite sobrecarregar sua rotina. Preste atenção a problemas de fígado e vesícula.

Capricórnio na Casa 6

Capricórnio na casa 6 é responsável e exigente consigo. Aprenda a reconhecer seus limites e evite ambientes de trabalho excessivamente rígidos. Reserve tempo para o lazer e não se concentre apenas no trabalho e na rotina.

Aquário na Casa 6

Aquário na casa 6 pode se concentrar muito no aspecto mental e esquecer do físico. Encontre maneiras de equilibrar sua mente e corpo, incluindo atividades ao ar livre. Evite rotinas excessivamente repetitivas e monótonas.

Peixes na Casa 6

Peixes na casa 6 tende a se distrair facilmente, mas recarrega suas energias dormindo. Mantenha uma rotina de sono consistente. Trabalhar em ambientes criativos pode ser benéfico para sua saúde.

