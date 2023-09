Confira as previsões de 17 a 23 de setembro de 2023

As previsões de 17 a 23 de setembro chegam com boas notícias: o Sol entra em Libra no sábado (23), coincidindo com o equinócio de primavera. Assim, vamos entrar coletivamente em um momento mais propício para o amor e para as relações.

Apesar de alguns trânsitos que sugerem confusão e a necessidade de se manter vigilante para não cometer erros, temos aqui uma semana cheia de otimismo e ótimas oportunidades.

Quer saber mais? Então é só conferir o resumo astrológico da semana:

Sol em oposição a Netuno até sexta-feira (22);

A partir de sexta-feira (22), Mercúrio começa um trígono com Júpiter;

Sol entra em Libra no sábado (23);

Sol faz trígono com Plutão;

Fim da quadratura de Vênus com Júpiter;

Vênus faz sextil com Marte

Se você quiser uma análise mais detalhada sobre como cada um desses trânsitos a sua vida pessoal, confira o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Até sexta-feira (22): Sol em oposição a Netuno

Já iniciado na semana passada, o Sol se opõe a Netuno até a sexta-feira (22).

Este é um aspecto que sugere a tendência a um aumento geral da vulnerabilidade: poderemos sentir uma baixa de vitalidade, além de momentos de indisposição e confusão. A sensação pode ser também a de absorvemos os problemas com mais facilidade.

Outra possibilidade com esta oposição é uma certa propensão a tentar fugir da realidade ou, ainda, de se distrair com muita facilidade. Portanto, é um bom momento para tentar manter a atenção em alta, já que a possibilidade de cair em golpes e enganos pode ser grande.

A partir de sexta-feira (22): Mercúrio faz trígono com Júpiter

A partir de sexta-feira (22), Mercúrio começa um trígono com Júpiter.

Este bom aspecto se estende até quarta-feira que vem (27), sugerindo boas doses de otimismo e o surgimento de boas notícias.

Podemos sentir mais ânimo no dia a dia, além de uma vontade de expandir, algo muito relacionado a Júpiter. Além disso, você pode sentir também que as ideias fluem de maneira mais livre e espontânea.

A partir de sábado (23): Sol entra em Libra

Temos uma nova temporada chegando por aí: o Sol entra em Libra no próximo sábado (23), após o período no signo de Virgem.

Coincidindo com o equinócio de primavera, que marca o início da estação das flores, podemos sentir uma expansão no nosso interesse por relacionamentos no geral.

Além disso, o foco se volta para a vida social e para o amor. É um momento excelente para socializar, participar de debates e ponderar questões. A busca por equilíbrio e comedimento também pode ser iluminada pelo Sol em Libra.

Sol faz trígono com Plutão

Um aspecto bastante positivo que surge na semana é o trígono do Sol com Plutão.

Este bom aspecto pode nos ajudar a ter mais força e mais clareza no dia a dia, quase como um contraponto à oposição do Sol com Netuno.

Com este trígono, podemos nos sentir mais à vontade para reagir diante de questões que nos incomodam, além de buscar respostas e correr atrás do que desejamos saber e/ou obter. O ato de exercitar a atenção também é favorecido por este aspecto.

Fim da quadratura de Vênus com Júpiter

Temos também a última semana de Vênus em Leão quadrando com Júpiter em Touro.

Este é um aspecto que começou em meados de agosto e sugere momento de mais empolgação, mas também uma tendência a excessos, especialmente ligada a Júpiter, o planeta do superlativo.

Além disso, é importante tomar cuidado, também, com a carência: quando nos sentimos carentes, mais vulneráveis, a tendência a cometer deslizes é grande. Cuidado, também, com as expectativas elevadas nas relações.

Vênus faz sextil com Marte

Por fim, nas previsões de 17 a 23 de setembro, temos vindo desde a semana passada, temos o bom aspecto de Vênus em Leão fazendo sextil com Marte em Libra nesta semana.

Este sextil sugere uma boa energia para as relações, cheia de chances excelentes. Podemos sentir uma maior disposição para o amor e para investir em nas relações. Isso está em sintonia, ainda, com a chegada da primavera: podemos sentir novas possibilidades florescendo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

