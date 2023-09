Sua casa é seu lugar no mundo, seu porto seguro, seu local de recarga. Por isso, cuidar dela significa cuidar de você e da sua família. Pensando nisso, sugiro a seguir práticas para manter a energia da sua casa lá em cima.

Afinal, quando a energia da sua casa se desequilibra (veja aqui como saber), você e os demais moradores podem sofrer prejuízos em todas as áreas da vida, como amor, trabalho, saúde e finanças.

Ao manter as boas energias na sua casa, vocês podem ter melhora na própria energia, assim como impacto no sono (entenda melhor aqui), na saúde, nas relações entre si e com outras pessoas, nos projetos e desejos que cada um tem.

Então, se você não está sentindo seu lar como seu lugar de recarga, sente cansaço frequentemente ou bloqueios em alguma área, tente adotar as práticas a seguir.

No entanto, essas são ações para manter a boa energia que já existe. Caso a situação por aí esteja muito carregada, pode ser que seja a hora de fazer uma limpeza energética da sua casa.

5 práticas para manter a energia da sua casa

Abra as janelas e permita que o ar circule e a luz entre, afinal, a energia está diretamente ligada à natureza, ao sol e à renovação do ar. Mantenha a ordem e a organização. Não significa que sua cada precisa estar impecável sempre, mas mantê-la organizada e limpa é fundamental. Se desfaça daquilo que está quebrado ou sem uso, desde pequenos objetos até eletrônicos. Vale, ainda, doar aquilo que não te representa ou não faz mais sentido para você. Tenha o hábito da oração na sua casa. Oração, aqui, não está necessariamente ligado a alguma religião. Dependendo do que você acredita, pode ser a Oração do Ho’oponopono, mantras, meditação ou rezas. Sugiro uma meditação de limpeza energética como essa com regularidade. Mantenha objetos que ancorem a energia do que você busca: cristais, fotos, imagens, livros de prece, plantas e ervas (veja um guia delas aqui).

Lembre-se de adaptar essas práticas de acordo com suas próprias crenças e necessidades. Ao cuidar da energia da sua casa, você estará criando um ambiente propício para o bem-estar e o equilíbrio de todos que vivem nesse espaço.

Se precisar de ajuda, estou aqui.

Aline Lang

Aline Lang é especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional® Formada em Liberação Emocional, Curso de Magia, Theta Healing (DNA Básico, DNA Avançado e Aprofundando no Digging); especializações em Manifestação e Abundancia, Alma Gêmea, Ritmo e Peso Perfeito, Reiki nível I, II, III e mestre, Regressão terapêutica e Constelação Familiar.

alinelangterapias@hotmail.com

