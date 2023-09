Lua Nova em Virgem 2023: aqui está o que cada signo pode esperar

A Lua Nova em Virgem 2023 começa às 22h39 do dia 14 de setembro. Trata-se de uma lunação em um signo de terra, voltado para a ordenação e organização de nosso mundo material.

Portanto, para aproveitar a Lua Nova em Virgem 2023 em todo o seu potencial, precisaremos de muito foco e energia de realização.

A Lua Nova em Virgem 2023 é marcada por um conjunto de trígonos em signos de terra, que sinalizam a materialização de algo que é ou foi muito desejado e sonhado. Porém, para isso acontecer, é preciso atenção. Não é hora de reclamar, é hora de fazer!

As previsões que você verá a seguir valem até 14 de outubro, quando começa outra Lua Nova. Confira aqui o Calendário Lunar 2023 completo.

Lembre-se de que as tendências expostas abaixo são coletivas. Mas você tem um Mapa Astral único, e os planetas no Céu conversam com os planetas do seu mapa.

Assim, o melhor é acompanhar aqui o seu Horóscopo Personare – grátis e muito fácil! – para saber como a Lua Nova e os demais Astros vão agir na sua vida.

Entenda a Lua Nova em Virgem 2023

Antes de mais nada, é importante analisarmos o contexto geral dessa Lua Nova. Temos Urano e Júpiter bem próximos ao ascendente da lunação, em Touro. Ou seja, há mudanças rápidas a caminho, propícias à expansão de questões financeiras e materiais.

Essa dupla de planetas forma trígonos com Plutão em Capricórnio e a Lua Nova em Virgem. Então, podemos intuir que essa expansão se dará com a reorganização de questões estruturais importantes, da correção de posturas e eventuais ajustes de contas.

Vale ressaltar que também temos os desafios da quadratura de Júpiter com Vênus, ou seja, não poderemos exagerar em vaidade, futilidades ou arrogância.

Além disso, temos Saturno e Netuno em Peixes fazendo oposição respectivamente a Mercúrio e à Lua Nova em Virgem. Dessa forma, ainda é difícil compreender o todo, tampouco enxergar muito à frente. Portanto, foque no presente.

Na vida pessoal, teremos que arrumar a casa e colocar a vida em ordem. Mais adiante neste texto, nas previsões para cada signo, você poderá saber em que área da vida essa organização se fará mais necessária.

Mas, de toda forma, existe uma vontade de mudar, de fazer algo diferente, e até um desejo de expansão e de ultrapassar limites.

Um dia após o início da Lua Nova, Mercúrio (planeta dispositor dessa lunação) volta ao movimento direto, também em Virgem. Isso nos dará um impulso ainda maior para colocarmos a mente, os planos e projetos em ação.

Também é preciso cuidar da saúde, do corpo e da rotina. Tenha em mente a necessidade da humildade e da clareza nas comunicações.

Além disso, é preciso ter consciência de que para sonhar grande precisamos começar de grão em grão, dando um passo de cada vez. Do micro você chegará ao macro.

5 dicas para aproveitar a Lua Nova em Virgem 2023

Organize sua rotina para obter mais qualidade de vida e saúde. Comece observando os ladrões de tempo e de foco que acabam não lhe permitindo cumprir o que você se propõe. Atenção total aos sinais do seu corpo. Quem não tiver disciplina pode acabar mais suscetível a doenças, perda energética e cansaço exagerado. Por isso, pode não conseguir acompanhar o ritmo necessário para materializar os sonhos. Não perca tempo com reclamações infundadas, dramas do ego, arrogância intelectual. Isso só vai servir para distrair você. Foque em cada dia e naquilo que é possível no momento e execute logo. Não fique olhando para o alto, distraindo-se em sonhos impossíveis. Eles só serão possíveis se você se organizar e executar o que precisa hoje. Em cada passo, pense em como uma ação pode beneficiar o máximo de pessoas. Você verá que aquilo que for pelo bem coletivo ganhará forma muito mais rápido.

Pontos fortes desta Lua Nova

Organização: é um ótimo momento para estruturar planos da vida material, organizar rotinas e colocar tudo que está bagunçado em ordem.

é um ótimo momento para estruturar planos da vida material, organizar rotinas e colocar tudo que está bagunçado em ordem. Autocuidado: hora de olhar como a desorganização está afetando a sua saúde. Pergunte-se: como posso melhorar minha rotina para obter o melhor para meu corpo, minhas emoções, minha mente e minha alma?

hora de olhar como a desorganização está afetando a sua saúde. Pergunte-se: como posso melhorar minha rotina para obter o melhor para meu corpo, minhas emoções, minha mente e minha alma? Cultivar sonhos: é possível começar grandes plantios de pequenas sementes. Mas, para elas brotarem, precisam de cuidado, atenção, rotina e disciplina.

Desafios desta Lua Nova

Orgulho e arrogância: evite essas emoções ao máximo. Isso porque é hora de tirar os olhos do próprio umbigo e olhar para fora com mais condescendência.

evite essas emoções ao máximo. Isso porque é hora de tirar os olhos do próprio umbigo e olhar para fora com mais condescendência. Praticidade: não caia no conto da autoindulgência: “eu mereço”, “só se vive uma vez”, etc. Foque no que é possível e prático. Afinal, o excesso de vaidade pode confundir você.

não caia no conto da autoindulgência: “eu mereço”, “só se vive uma vez”, etc. Foque no que é possível e prático. Afinal, o excesso de vaidade pode confundir você. Confusão: pode faltar clareza e atenção nas comunicações e nos sinais que você recebe. Existe algo que nubla a compreensão ou até deixa a realidade amarga. No entanto, não perca a fé. Em breve, tudo muda.

Como a Lua Nova em Virgem se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como a Lua Nova em Virgem 2023 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você!

— essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa.

Veja que, no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 2. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação virginiana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Virgem 2023:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

A Lua Nova está em seu ascendente, então é um bom momento para pensar no que você gostaria de plantar agora para colher mais adiante.

Ótimo momento para investir em sua rotina de dieta e exercícios, para cuidar da sua saúde em geral com bastante disciplina.

A expansão pode surgir a partir do conhecimento de novas culturas, estudos, filosofias.

Feridas emocionais do passado podem aparecer para serem curadas. Portanto, observe as mensagens inconscientes sobre traumas para tratá-los.

Casa 2 recebendo a Lua Nova

A vida material e financeira pode ser colocada em ordem com a entrada da Lua Nova em Virgem 2023 na sua segunda casa.

na sua segunda casa. Projetos e empreendimentos a serem lançados precisam ter sua estratégia definida em todos os detalhes.

Expansão e mudanças surgem por meio de contatos ou projetos profissionais e da abertura para o seu propósito de vida.

Não é hora de aparecer demais ou ser individualista. Por isso, ouça opiniões e seja mais humilde. Assim você conseguirá ir mais longe.

Lua Nova em destaque na Casa 3

A Lua Nova em Virgem ativa sua casa do mental inferior, das comunicações, das viagens curtas, vizinhos e irmãos. Ou seja, serão essas as áreas que terão novidades na sua vida.

Aproveite para organizar pensamentos, planos e estudos. Não seja muito exigente nem com você, nem com os demais.

A expansão e a mudança podem vir pelo contato com grupos de afinidade. Projetos para o futuro também ganham impulso importante.

Vale ter cuidado sobre como você se coloca nesses grupos. Não é momento para se impor demais. Observe.

Casa 4 com trânsito da Lua Nova

A Lua Nova ativa os assuntos domésticos e familiares, trazendo a vontade de renovar algo nessa área. Por exemplo, organizar e fazer uma grande limpeza em casa, limpar gavetas, etc.

Planos de moradia e com família: mantenha uma agenda bem ajustada e cumpra-a. Ou ainda observe o que pode ser feito da maneira mais simples e prática possível.

A expansão chega até você pela conexão com conhecimentos superiores, mentorias e acesso a terapias. Portanto, atenção para mensagens que vêm do inconsciente.

Cuidado com o excesso de gastos desnecessários (ou questões de autovalor). Sempre se pergunte se é mesmo necessário fazer cada compra.

Lua Nova em trânsito na Casa 5

Esta Lua Nova planta sementes na área social e de romances. Então, é hora de colocar em prática seus planos de lazer e diversão.

Você tem condições de colocar os seus dons a serviço de alguém ou de uma instituição. Fica mais fácil exercer quem você é com prazer.

A expansão parte do entendimento das suas próprias capacidades e valor. Você quer fazer diferente e vai conseguir.

Observe como suas vivências familiares podem afetar sua autoestima hoje em dia. É hora de curar isso.

Casa 6 recebendo a Lua Nova

Cuidar do seu corpo, nutrição e rotina vai ser o diferencial nesta lunação para você. Organize-se para pôr em prática os hábitos necessários.

Há a expectativa para novidades na sua área de trabalho, em que você pode precisar ter mais organização e disciplina.

A expansão vem da realização material e da consciência do seu autovalor e também do que você realmente valoriza.

Cuidado com distrações que podem tirar seu foco e estabilidade. Não é hora de brincar e dormir no ponto.

Lua Nova em destaque na Casa 7

Sua área dos relacionamentos será iluminada pela Lua Nova em Virgem 2023 , trazendo estabilidade a partir da dedicação a suas relações afetivas, de sociedade ou clientela.

, trazendo estabilidade a partir da dedicação a suas relações afetivas, de sociedade ou clientela. Observe o quanto o outro pode ser útil para você agora, trazendo novas oportunidades de relacionamento e/ou negócios.

A expansão vem de novos contatos, pequenas viagens, estudos, irmãos. A sua mente está cheia de ideias para pôr em prática. Organize-se.

Questões de reconhecimento no trabalho podem lhe preocupar. No entanto, você sabe que é capaz e é importante em outros setores. Portanto, tenha paciência.

Casa 8 com trânsito da Lua Nova

O seu significado de segurança emocional é renovado através da forma como você vivencia a intimidade de suas relações.

Também pode ser um momento de novidades em investimentos, ou sobre como as recompensas chegam a você através da sua disciplina e dedicação.

A expansão chega por familiares, mudanças domésticas ou da percepção de quem você é e de tudo que já passou para chegar até aqui.

Atenção para como as suas relações podem interferir nas expansões necessárias. É preciso se curar profundamente para começar a liberar também o lado afetivo.

Lua Nova passando pela Casa 9

Há uma renovação em sua área do conhecimento superior e aprofundado. Ideias se iluminam com a vontade de colocar em prática seus conhecimentos.

Você pode ter vontade de organizar uma viagem mais significativa, praticar uma nova filosofia ou surpreender-se com alguma novidade em assuntos jurídicos.

A expansão e as mudanças chegam até você por meio de filhos, romances, vida social ou em momentos de diversão.

Atenção a feridas emocionais e medos que podem atrapalhar a sua expressão por inteiro. Encare esses medos.

Casa 10 recebendo a Lua Nova

Bom momento para plantar sementes no campo profissional, dedicando-se com muita disciplina e foco.

Podem surgir novas oportunidades profissionais, novos propósitos e objetivos. Então, aproveite para pôr em prática o que você sabe que precisa fazer.

A expansão vem por uma rotina estabelecida em sua saúde, trabalho dedicado e por tudo que você coloca em prática com constância.

Cuidado com crenças equivocadas que podem ser passadas por pessoas que você considera superiores. Se você conhece a verdade na prática, não tema.

Lua Nova em destaque na Casa 11

Esta lunação faz você querer colocar em prática suas atividades entre amigos e grupos de interesse. Por isso, você pode precisar se dedicar mais a esses coletivos.

É um bom momento para você se perguntar como você pode realizar seus planos para o futuro. Como você pode chegar lá com disciplina constante? O que fazer?

A expansão e mudanças chegam por meio de relacionamentos, parcerias e sociedades que agregam valor.

Há desafios na área profissional ou em relação aos seus propósitos. Não deixe isso tirar o seu foco do que precisa ser realizado agora.

Casa 12 com trânsito da Lua Nova

Há um chamado a acionar na prática seu mundo inconsciente para obter respostas. Pode ser um lembrete para um trabalho terapêutico com constância e disciplina.

Seria ótimo colocar a sua espiritualidade em prática. Isto significa exercer os valores aprendidos, criar rotinas e estudos que ajudem a entender tudo isso melhor.

A expansão chega pela cura de seu mundo interior, entendendo que após vencer nossos maiores medos ganhamos toda a força de que precisamos.

Cuidado com a insegurança em relação a grupos e coletivos ou a planos para o futuro. Portanto, não foque muito nisso agora. Respeite seu tempo e faça o que é possível.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

