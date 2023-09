Faça o teste: sua energia está boa ou negativa?

Este teste ajudará você a avaliar se a sua energia está boa ou negativa e o estado geral dela.

Portanto, responda às perguntas com sinceridade para obter uma ideia melhor de como está se sentindo energeticamente. Conheça aqui mais outras maneiras de compreender melhor seu estado energético.

Instruções:

Para cada pergunta, escolha a opção que melhor descreve a sua situação atual. Siga a pontuação conforme os seguintes valores:

0 pontos: não se aplica a mim ou não sinto isso.

1 ponto: sinto isso ocasionalmente ou em situações específicas.

2 pontos: sinto isso com frequência ou em várias situações.

3 pontos: sinto isso constantemente ou na maioria das situações.

Vamos começar:

1. Você está acordando sem vontade de levantar?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

2. Quando você acorda, você sente mais cansaço do que quando você foi deitar?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

3. Como estão seus pensamentos? Pesados e confusos?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

4. Você acumula objetos não utilizados, presentes indesejados, papéis antigos, roupas que não usa ou alimentos vencidos em sua casa?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

5. Você tem espelhos quebrados ou em locais inapropriados em sua casa?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

6. Você usa muitas cores escuras em sua decoração, como preto em excesso?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

7. Você mantém muitos dispositivos eletrônicos em uso constante em sua casa, incluindo no quarto?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

8. Você tem uma porta de entrada obstruída em sua casa ou janelas emperradas?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

9. Com que frequência você tem pensamentos negativos?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

10. Você sente que sua energia está frequentemente em baixa ou drenada?

0 pontos

1 ponto

2 pontos

3 pontos

Pontuação Total: Some os pontos de todas as perguntas para obter sua pontuação total.

Interpretação da Pontuação:

0-10 pontos: sua energia parece estar em um estado equilibrado e leve. Continue cuidando de sua energia para mantê-la assim.

11-20 pontos: você pode estar experimentando alguma energia negativa em sua vida, mas isso não é excessivamente preocupante. Considere adotar algumas práticas de autocuidado para melhorar seu bem-estar energético. Aqui você pode conferir algumas delas.

21-30 pontos: sua energia parece estar pesada em várias áreas da sua vida. É importante tomar medidas imediatas para proteger e restaurar sua energia. Considere buscar medidas para afastar a energia negativa e melhorar seu estado de ânimo. Veja aqui algumas dicas.

31-40 pontos: sua energia está em um estado preocupante de peso e negatividade. É crucial que você tome medidas significativas para proteger e purificar sua energia. Considere buscar orientação de um especialista em energia ou terapia energética para ajudá-lo a lidar com essa situação. Conheça aqui algumas possibilidades.

Lembre-se de que a energia é uma parte essencial do nosso bem-estar, e cuidar dela pode ter um impacto significativo em sua vida cotidiana.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Faça o teste: sua energia está boa ou negativa? apareceu primeiro em Personare.