A sua TPM (Tensão Pré-Menstrual) costuma trazer problemas para sua vida? Neste artigo, você aprenderá 5 tratamentos naturais para melhorar o humor na TPM, reduzindo sintomas como agressividade, impulsividade, carência excessiva, etc.

No entanto, antes de buscar tratamentos, é fundamental compreender a mensagem por trás desses problemas.

Cada manifestação física possui uma causa emocional. Por isso, tratar apenas os sintomas visíveis pode até resolver o problema imediato, mas a causa emocional pode persistir, eventualmente resultando em recorrências ou até mesmo em outras doenças.

Portanto, uma abordagem integral que trate tanto os sintomas quanto as causas emocionais é recomendada. Veja aqui como funciona a relação entre doenças ginecológicas e emoções.

5 tratamentos naturais para melhorar o humor na TPM

1. Valeriana

Um dos sintomas mais comuns da TPM é a tristeza, associada à ansiedade, ao estresse e, em casos mais graves, a estados depressivos. Dois recursos naturais eficazes para atenuar essas emoções são a Valeriana.

A planta Valeriana é uma das melhores opções, pois é um excelente calmante e atua como facilitador do sono. Pode ser ministrado na forma de chá ou de tintura (que pode ser manipulada em farmácias). Aqui você pode conferir um guia com vários tipos de chá para diferentes questões.

Ambos podem começar a ser ministrados cerca de 3 dias antes de menstruar e até o fim da menstruação ou quando os sintomas desapareceram. No entanto, é importante lembrar sempre de respeitar as contraindicações, como pressão baixa e interações medicamentosas.

2. Chás de lavanda, camomila e folhas de Maracujá

Os chás de Lavanda, Camomila e Folhas de Maracujá também contribuem positivamente para amenizar tristeza, estresse e ansiedade. Outra maneira de lidar com estresse é usar cristais. Entenda mais sobre isso aqui.

Estes chás podem ser preparados a partir de 50g da planta para cada litro de água. Você pode consumir até três xícaras diárias desses chás nos três dias anteriores à menstruação ou ao surgimento dos sintomas, para acalmar as emoções.

Assim, mantenha o uso até sua menstruação ou os sintomas cessarem.

3. Chocolate para ajudar no humor

Se, por um lado, alimentos como café, chá-mate, refrigerantes e frituras podem contribuir para a irritação e a retenção de líquidos, há outros que podem ajudar na TPM.

É o caso do chocolate amargo, que contém mais cacau e pode proporcionar alívio instantâneo e liberar serotonina.

Saiba aqui como escolher o seu chocolate, pois alguns tipos possuem mais gordura e açúcar, aumentando o cansaço e a retenção de líquidos já típicas dessa fase.

4. Calendário Lunar

O estado emocional durante a ovulação pode influenciar os sintomas da próxima TPM.

A observação cuidadosa do próprio ciclo menstrual e dos comportamentos e emoções durante o período fértil pode trazer insights valiosos sobre as flutuações emocionais.

Uma das formas mais eficazes de acompanhar seu ciclo menstrual, humores e comportamentos, é por meio do acompanhamento do Calendário Lunar. Esta é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e tomada de decisões.

5. Limpeza do útero

Como disse no começo desse texto, os sintomas físicos têm ligação com o nosso emocional, ou seja, com as memórias que ficam registradas no útero e no canal vaginal.

Assim, experiências, medos e traumas podem favorecer o desequilíbrio fisiológico da nossa flora vaginal, o que pode aumentar as disfunções íntimas como a TPM.

A técnica da Reconsagração do Ventre é uma abordagem terapêutica poderosa para liberar emoções acumuladas no útero.

Desse modo, essa prática pode ajudar a limpar memórias emocionais que podem estar contribuindo para desequilíbrios físicos e emocionais. A técnica inclui exercícios de pompoarismo, respiração e meditação.

Se desejar, você pode entender melhor sobre como trabalhar questões de saúde íntima aqui.

