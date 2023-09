Confira as previsões astrológicas de 24 a 30 de setembro de 2023

As previsões de 24 a 30 de setembro de 2023 já chegam prometendo uma semana agitada!

Especialmente com Vênus quadrando Urano, podemos esperar muitas mudanças a caminho, além de novas possibilidades para acordos e relações.

Isto porque Vênus, para a Astrologia, é o planeta do amor e Urano, por sua vez, é o planeta das revoluções e grandes mudanças.

Os dois juntos, portanto, sugerem muitas transformações, especialmente nos relacionamentos, bem como em valores pessoais, regidos por Vênus.

E aí, bateu a curiosidade? Veja abaixo o resumo astrológico da semana:

Até quarta-feira (27), Mercúrio faz trígono com Júpiter

A partir de quinta-feira (28), Mercúrio faz trígono com Urano;

Lua Cheia na sexta-feira (29);

Vênus faz quadratura com Urano ao longo da semana;

Quarta-feira (27): Mercúrio faz trígono com Júpiter

Abrindo as previsões de 24 a 30 de setembro, temos Mercúrio em Virgem fazendo trígono com Júpiter em Áries até quarta-feira (27).

Devido à retrogradação de Mercúrio, ocorrida entre 23 de agosto e 15 de setembro, o planeta vem tendo uma longa temporada em Virgem.

Este trígono é um aspecto bastante positivo, que sugere a ampliação do desejo de aprender, especialmente em se tratando de coisas práticas, úteis para o dia a dia.

É aquele momento em que você tem vontade de expandir horizontes, mas focando na funcionalidade do que aquilo pode te trazer. Pode ter, ainda, picos de otimismo e bom humor no seu cotidiano e trabalho.

A partir de quinta-feira (28): Mercúrio faz trígono com Urano

A partir da quinta-feira (28), Mercúrio em Virgem faz trígono com Urano em Touro, indo até a próxima segunda-feira (02).

Este é um ótimo aspecto que favorece, especialmente, novidades. Sabe quando sentimos a cabeça fervilhando de ideias e de inventividade? Este trígono de Mercúrio com Urano tem tudo a ver com essa sensação e com a capacidade de encontrar soluções.

Em uma semana especialmente agitada, é excelente ter essa disposição. Também há no ar um senso maior de objetividade: as ideias que por acaso surgirem não vão ser só abstrações, mas, sim, vão ter uma grande conexão com a realidade.

Sexta-feira (29): Lua Cheia em Áries

Já na sexta-feira (29), vamos ter Lua cheia em Áries com a quadratura exata de Vênus com Urano e o Sol em Libra.

O grande desafio dessa lunação vai ser equacionar o que você, enquanto indivíduo, precisa e o que o outro precisa de você. As relações vão ser a grande questão desta Lua cheia em Áries.

Portanto, a tendência para este período, que vai até 14 de outubro (mês em que teremos dois eclipses) é a de um grande chacoalhão no âmbito dos relacionamentos: seja para juntar casais, romper relacionamentos, conhecer novas pessoas, etc.

O Sol, no mapa da Lua cheia, ocupa a Casa 12, que tem a ver com o entendimento do mundo interno.

Logo, em âmbito mundial, pode ser possível o agravamento de situações diplomáticas já complexas, especialmente quando pensamos que exercer a alteridade será mais complexo nesse período.

Portanto, estamos entrando em uma das fases mais agitadas do ano, tanto individual como coletivamente.

Individualmente, de agora em diante e ao longo de outubro, saber manter o equilíbrio será essencial, e, ao mesmo tempo, ter mais assertividade ao buscar o que você quer.

Vênus quadra Urano

A quadratura de Vênus em Leão com Urano em Touro se estende ao longo da semana e vai até 03 de outubro.

Este aspecto está ocorrendo pela terceira vez este ano, devido à retrogradação de Vênus. Esta quadratura sugere a sensação de que o ritmo da vida está muito acelerado, além de possíveis mudanças rápidas, momentos de turbulência e surpresas de todo tipo.

O foco está em rupturas e transformações de acordos, mas preste atenção para evitar mudanças impulsivas e não ter dor de cabeça depois. Importante também tomar cuidado com as finanças, pois podem surgir possíveis despesas inesperadas e instabilidade financeira.

Além disso, a expressão criativa e a libertação de condicionamentos mentais negativos entram em alta com esta quadratura. No amor, pode surgir aquele quê de impaciência com a rotina e mais notícias de polêmicas e rupturas entre famosos.

