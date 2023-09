Saiba como encontrar todos os signos no seu Mapa Astral

Você conhece seu signo solar, certo? Aquele signo que basta saber o dia, o horário e o mês que você nasceu. Mas você sabia que todo mundo tem todos os 12 signos no Mapa Astral. Sim, os 12, de Áries a Peixes, independentemente do seu.

Os 12 signos do Zodíaco desempenham um papel crucial na formação de nossa personalidade e na maneira como abordamos diferentes aspectos da vida.

Você pode aprender agora como encontrar todos os signos no Mapa Astral e entender melhor sua personalidade em diferentes assuntos, do amor à saúde mental.

A chave para encontrar todos os signos no Mapa Astral

Para entender como todos os 12 signos do zodíaco estão presentes em nosso Mapa Astral, precisamos dar uma olhada nas 12 Casas Astrológicas. Cada uma dessas casas representa uma área específica da vida e abrange um conjunto único de assuntos.

O que é importante notar é que cada Casa começa em um signo do zodíaco. Isso significa que, dependendo do signo em que uma Casa começa no seu Mapa Astral, você expressará características daquele signo em relação aos assuntos representados por essa casa.

Um exemplo prático: duas pessoas de Touro

Vamos considerar um exemplo para ilustrar como isso funciona na prática. Imagine três pessoas que são do signo de Touro. À primeira vista, pode-se pensar que elas são muito semelhantes em sua personalidade, pois compartilham o mesmo signo solar.

No entanto, quando examinamos seus Mapas Astrais mais detalhadamente, descobrimos nuances surpreendentes.

Vamos analisar a casa 7 dessas três pessoas taurinas. A Casa 7 no Mapa Astral trata dos relacionamentos e parcerias.

A primeira pessoa de Touro analisada tem Áries na Casa 7, ou seja, é alguém que costuma se relacionar com pessoas com muita coragem e determinação. A segunda pessoa de Touro analisada tem Câncer na Casa 7, ou seja, tende a adotar uma postura mais prática nas relações e, inclusive, assume as grandes responsabilidades da parceria. Já a terceira pessoa taurina tem Aquário na Casa 7, ou seja, é fundamental que seus relacionamentos tenham muita liberdade e amizade.

Ou seja, essencialmente, são três pessoas com características de Sol em Touro, mas que se relacionam de maneira distinta pois nessa área da vida manifestam outros signos.

Onde estão seus 12 signos?

Portanto, é importante lembrar que todos nós temos os 12 signos do zodíaco em nossas vidas, graças às 12 Casas Astrológicas presentes em nosso Mapa Astral.

Cada casa representa uma área distinta da vida, e o signo que a governa tem muito a ver com como lidamos com os assuntos relacionados a essa casa.

Se você deseja descobrir todos os signos presentes em seu Mapa Astral, você pode acessar ferramentas online, como o Mapa Astral Personare. Veja o passo a passo:

Acesse o Mapa Astral Personare

Preencha seus dados de nascimento

No Perfil Astrológico, que fica abaixo da mandala, procure por Signos nas Casas para ver os 12 signos e suas respectivas casas

Você pode escolher também Casas Astrológicas e ver na ordem de 1 a 12 qual signo está relacionada a cada área da sua vida

A imagem que vai aparecer para você é uma lista relacionando signos e Casas. Por exemplo, na imagem abaixo você percebe que a pessoa tem Áries na Casa 5 e Peixes na Casa 4, ou seja, o primeiro e o último signo em áreas bem diferentes.

Se você ainda não entendeu a relação entre Casas Astrológicas e áreas da vida, leia este guia aqui.

Explorar essa riqueza de informações pode ser uma jornada fascinante de autoconhecimento.

