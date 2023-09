Chakras na Primavera: aprenda a ativar os seus de acordo com a estação

O equinócio de primavera é uma oportunidade para regeneração, renascimento. É um convite para trazer mais equilíbrio à sua vida, para encontrar tempo para cuidar de você. Um bom exemplo desse cuidado é pensar em como cuidar dos chakras na primavera, e, assim, permitir que seus sonhos encontrem espaço para florescer.

Aproveite o momento favorável para investir num mergulho interno e reconhecer o que impede ou limita seus potenciais de vitalidade e felicidade.

Desse modo, o período para potencializar a intenção de equilíbrio e integração é facilitado durante o equinócio e início da primavera.

Sabe aquela parte em crise, incômodo ou desequilíbrio que pode ser encaminhada para ser resolvida, ressignificada e atualizada? Use esse momento para isso! Saber como cuidar dos chakras nos dá a vantagem de identificar mais facilmente estas questões.

Por que trabalhar os Chakras?

O chakra, por definição, é um portal interno de entrada e saída frequencial. Você pode entender mais sobre os chakras aqui.

Ou seja, para cada um dos chakras há uma frequência ou conceito específico relacionado com a nossa vida.

Assim, cada um indica a qualidade da energia trocada e como estamos lidando com a nossa própria régua, nosso conceito de certo e errado, limites, excessos e faltas.

O objetivo é que você possa conseguir se questionar ao ponto de identificar questões que precisam ser equilibradas na sua vida nesse momento, limpar tudo que for possível e ativar as potencialidades do chakra.

Ademais, cuidar dos chakras na primavera, especialmente no Equinócio, pode promover a elevação da consciência. Além de, claro, aprimorar e harmonizar suas questões pessoais relacionadas com os chakras.

Assim, um movimento energético coletivo como esse continua depois do dia do Equinócio e pode durar até 3 meses.

Você pode conhecer aqui a Jornada dos Chakras , um processo criado por mim especialmente para este período.

Benefícios de cuidar dos chakras na Primavera

Equilíbrio emocional

O equilíbrio emocional é um dos objetivos mais importantes de cuidar dos chakras na primavera. Significa ter a capacidade de gerir as emoções e de responder adequadamente a diferentes situações da vida.

Quando estamos em equilíbrio emocional, temos menos propensão a reagir de forma impulsiva, ou de uma explosão de emoções negativas como a raiva, ansiedade e tristeza. Desse modo, em vez disso, somos capazes de manter a calma interior e tomar decisões mais sensatas e conscientes.

O equilíbrio emocional é fundamental para a saúde mental e bem-estar – e conhecer os chakras é saber como nós funcionamos.

Portanto, isto diz respeito a perceber se a troca entre nosso interior e o exterior está em harmonia. Como exterior, entendam-se pessoas, ambientes, situações, natureza. Todos com quem convivemos e nos relacionamos.

Melhora da saúde física e mental

Desse modo, é possível experimentar uma melhora significativa na saúde física e mental.

A prática dos chakras pretende equilibrar os centros de energia do corpo, o que pode levar a muitos benefícios.

Assim, estes benefícios podem incluir o aumento da imunidade, a redução do estresse e ansiedade, melhora da função digestiva e da qualidade do sono, além de maior clareza mental e sensação de bem-estar.

Técnicas para cuidar dos chakras

Assim, todo o processo de aprendizado, mudança, autocura e aperfeiçoamento pode ser mais fácil, mais leve e amoroso, com apoio de ferramentas facilitadoras.

Como montar a sua Jornada dos Chakras

A Jornada dos Chakras é uma jornada de autoconhecimento e um processo facilitador para que você possa se abrir para o novo e para o fluxo de energia que inundará a Terra. Ela pode ser feita em grupo ou você pode montar a sua.

A ideia é que a cada dia você tenha uma pequena ação que eleve sua frequência energética.

Levando em conta a ordem dos chakras principais, de baixo para cima, focando, desse modo, no florescimento no Equinócio de Primavera funcionando com maior facilidade e leveza.

Este é um movimento em que, com conhecimento e estrutura, você pode se conectar com a sua essência, com o seu propósito de vida e começar a trabalhar para manifestar mais do seu Ser em equilíbrio.

Como fazer a sua própria Jornada dos Chakras?

Você pode fazer em grupo ( veja mais aqui ) ou montar as suas próprias ações. Veja o passo a passo para cada um dos chakras:

Primeiro dia: reconhecimento e percepção. Aqui você aprende a (re)conhecer a característica e energia chakra no seu cotidiano .

Segundo dia: faça uma limpeza utilizando respiração consciente .

Terceiro dia: energização, Respiração Consciente com afirmações relacionadas ao chakra trabalhado. Desse modo, essas práticas em conjunto tornam as afirmações mais poderosas e com intenção focada.

Dias especiais e potentes

Dia 20 de setembro, véspera do Equinócio : Ótimo dia para iniciar a Jornada dos Chakras com ancoramento das suas intenções e enraizamento.

: Ótimo dia para iniciar a Jornada dos Chakras com ancoramento das suas intenções e enraizamento. Dia 23 de setembro, no equinócio : intenção no equilíbrio, é o momento em que as forças da luz e da escuridão estão em harmonia e o mundo está em paz.

: intenção no equilíbrio, é o momento em que as forças da luz e da escuridão estão em harmonia e o mundo está em paz. Dia 23 de setembro em diante, início da primavera : representa um novo ciclo, a regeneração, a época de florescer. Esse período e a própria natureza, da qual somos parte, nos convida a acompanhar e fazer a nossa transformação, nos lembrando que também podemos florescer e nos renovar.

: representa um novo ciclo, a regeneração, a época de florescer. Esse período e a própria natureza, da qual somos parte, nos convida a acompanhar e fazer a nossa transformação, nos lembrando que também podemos florescer e nos renovar. Dia 29 de setembro, super Lua Cheia: Seguindo a programação com 3 dias para cada chakra, devemos trabalhar com o chakra cardíaco na Lua Cheia: um momento poderoso para trabalhar na abertura do chakra cardíaco. O chakra cardíaco é o nosso portal para nossas partes sutis superiores, o centro da energia do amor, da compaixão e da empatia. A Lua Cheia é um momento de alinhamento, equilíbrio e completude. É um momento de conexão com o próprio coração e com a energia do amor universal.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

O post Chakras na Primavera: aprenda a ativar os seus de acordo com a estação apareceu primeiro em Personare.