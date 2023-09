Astrologia explica término de Luísa e Chico

O romance entre a cantora Luísa Sonza e o influenciador Chico Veiga chegou ao fim. O anúncio do término de Luísa e Chico foi feito hoje no programa Mais Você, da Globo, e pegou muita gente de surpresa.

A gente analisou o momento astrológico de Luísa Sonsa para entender se haviam trânsitos que indicassem esse momento na vida dela. E, claro, a Astrologia é sempre um ótimo guia para entendermos nosso momento.

Vamos te explicar isso, mas para que você compreensa é preciso entender como as previsões funcionam. Todo mundo tem um Mapa Astral, que não muda, ou seja, dura a vida toda. O Mapa Astral é como uma fotografia do céu do exato momento em que você nasceu.

Mas acontece que os planetas continuam a se mover no céu. Esse movimento constante é conhecido como trânsito astrológico ou trânsito planetário. E o movimento dos planetas continua a “conversar” com o Mapa de uma pessoa. Isso se chama Horóscopo.

Ou seja, o Horóscopo que você lê para o seu signo pode não ser assim tão certeiro. Isso porque o Horóscopo verdadeiro analisa o movimento dos planetas em relação ao Mapa de uma pessoa. E você sabe que todo mundo tem Mapa diferente, mesmo que sejam do mesmo signo.

Analisamos, portanto, o Horóscopo da cantora ao fazer a relação entre os movimentos planetários que estão acontecendo neste momento e o Mapa Astral da Luísa Sonza.

O fim de Luísa e Chico segundo a Astrologia

Nesta semana, Luísa está vivendo um trânsito muito importante que é o do Sol na Casa 6 e Lua na Casa 8. Essa combinação mostra que é favorável para a cantora jogar fora o que não faz mais bem.

Ao mesmo tempo em que o recolhimento emocional é super recomendado. Era, de fato, portanto, hora de dar atenção ao que ela precisava terminar e renovar na vida.

Tudo isso acontece quando Marte está passando pela área dos relacionamentos. Marte é o planeta que dá ação à vida e, ao mesmo tempo, mostra nosso ímpeto e agressividade. Quando alguém vive esse trânsito de Marte na casa 7, ou seja, na área dos relacionamentos, brigas e conflitos podem ficar mais latentes no dia a dia.

Luísa vive uma tensão entre o planeta do amor e a Lua

Outro aspecto astrológico que chama a atenção nos trânsitos astrológicos da cantora e pode ajudar a entender o término de Luísa e Chico é a quadratura entre Vênus e a Lua. Quadratura significa uma tensão astrológica e, no caso, envolve o planeta do amor e o das emoções.

Novamente, assim como Marte pela Casa 7, temos um trânsito que sugere brigas e conflitos. Com esta quadratura, as discussões podem ocorrer em abundância e resultar em consequências sérias.

Vênus em conjunção a Mercúrio

Por fim, temos aqui mais uma vez Vênus, o planeta do amor: dessa vez, em uma conjunção com Mercúrio, o planeta do intelecto e da comunicação. Este trânsito astrológico diz a respeito a entender melhor a própria vida afetiva e o que Luísa busca para ela.

Com esta conjunção, a tendência é a de ter mais clareza e consciência na hora de compreender o que precisa melhorar e/ou ser deixado para trás nas relações. Quase como um momento de maior aceitação das próprias necessidades ao estar com alguém. Parece que foi isso mesmo que vimos acontecer!

Entenda a diferença entre Mapa Astral e os seus trânsitos pessoais

Se você já conferiu o Mapa Astral da Luísa Sonza (leia aqui), deve ter percebido que os trânsitos desse artigo são diferentes das informações do Mapa Astral de nascimento da cantora.

Isso acontece com todos nós! A explicação é que o Mapa Astral é um registro do Céu no momento exato do nosso nascimento.

Por outro lado, os trânsitos pessoais são registros de como o Céu está no dia de hoje e como ele se relaciona diretamente conosco a partir do nosso Mapa de nascimento.

Portanto, para saber tudo sobre as tendências da Astrologia para a sua vida todos os dias, não deixe de conferir aqui o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente no Personare.

