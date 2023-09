Descubra qual signo combina com Libra no amor

Para saber qual signo combina com Libra é fundamental entender que esse signo valoriza profundamente a reciprocidade e o respeito em um relacionamento.

O idealismo excessivo pode às vezes levar à frustração em relacionamentos, pois Libra pode ter dificuldade em enxergar os aspectos positivos da realidade.

As pessoas do signo de Libra são conhecidas por sua busca incessante por equilíbrio, harmonia e justiça.

São regidas por Vênus, o planeta do amor e da beleza, o que as torna amantes dedicados e românticos. Por isso, gente de Libra são também é popular nas interações sociais.

Neste artigo, vamos explorar quais signos combinam com Libra e o que considerar ao avaliar a compatibilidade astrológica.

De Áries a Peixes, qual signo combina Libra no amor

Existem três formas de analisar qual signo combina com Libra:

Analisando o seu signo solar, para entender a combinação da sua essência com de outra pessoa, por o Sol no Mapa Astral é uma das peças centrais no quebra-cabeça astrológico, representando a essência do seu ser, sua individualidade e sua vitalidade. Ou seja, é aquele signo que todo mundo conhece fácil só de saber o dia e o mês que nasceu. Analisando o signo de Vênus, porque, afinal, esse é o planeta do amor. Assim, Vênus no Mapa Astral revela como você ama, mas também como você seduz. Fazendo uma Sinastria Amorosa, ou seja, um estudo muito mais profundo que não analisa signo, mas o Mapa inteiro de duas pessoas.

Aqui estão algumas combinações astrológicas com Libra

Áries + Libra: Áries é o oposto complementar de Libra, com elementos de fogo e ar. A diplomacia e sedução librianas podem atrair a espontaneidade e sinceridade de Áries, resultando em um relacionamento equilibrado com compreensão mútua. Touro + Libra: Essa combinação pode ser excelente, já que ambos apreciam a beleza e o conforto. No entanto, é importante encontrar equilíbrio entre a possessividade de Touro e a necessidade de contato social de Libra. Gêmeos + Libra: Ambos são sociáveis, mas para ter sucesso, Gêmeos precisa mostrar mais interesse no relacionamento, enquanto Libra deve ser mais compreensivo com a natureza desprendida de Gêmeos. Câncer + Libra: Essa combinação pode ser desafiadora, já que Câncer é mais emotivo e Libra tende a ser mais distante. A comunicação aberta e a compreensão mútua são essenciais. Leão + Libra: Há uma atração mútua nessa relação, mas Leão é mais ardente e egoísta, enquanto Libra valoriza a harmonia e o relacionamento prático. Virgem + Libra: Pode ser uma relação de aprendizado mútuo, com Virgem ensinando a Libra a ser mais prático e Libra ensinando a Virgem a lidar melhor com relacionamentos sociais. Libra + Libra: Essa combinação pode resultar em um relacionamento de respeito mútuo e afeto, desde que ambos busquem a criatividade para evitar a rotina. Libra + Escorpião: Existe uma forte atração aqui, com Libra sendo mais sociável e Escorpião mergulhando nas profundezas das emoções. Compreensão mútua é fundamental. Libra + Sagitário: A curiosidade compartilhada pode tornar esse relacionamento interessante, com Libra incentivando Sagitário a compartilhar mais e Sagitário ajudando Libra a buscar equilíbrio. Libra + Capricórnio: Pode ser complicado, mas também um relacionamento de aprendizado. Capricórnio pode se tornar mais sociável e flexível, enquanto Libra pode aprender a ser mais prático. Libra + Aquário: Essa combinação tende a ser duradoura, pois ambos valorizam a variedade de interesses e o estímulo intelectual. Libra + Peixes: É uma relação desafiadora. Para funcionar, Peixes deve entender a necessidade de Libra por contato social, e Libra deve compreender o lado mais solitário de Peixes.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Descubra qual signo combina com Libra no amor apareceu primeiro em Personare.