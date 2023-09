Sol em Libra 2023: como cada signo pode aproveitar o período

Às 03h49 do dia 23 setembro de 2023, o Sol entra no signo de Libra, marcando o início da Primavera aqui no hemisfério sul. Independentemente de qual seja o seu signo solar, o Sol em Libra vai mexer com a sua vida, possivelmente trazendo um pouco da racionalização a serviço do equilíbrio e harmonia, pois este é o signo cardinal de Ar.

A temporada libriana sucede a virginiana, ou seja, após aprendermos a cuidar dos detalhes para aperfeiçoar nossas habilidades e colocá-las a serviço do mundo, chegou a hora de colocá-las também a serviço das nossas relações interpessoais, dando nosso melhor nas interações.

Se o seu signo solar é Libra, é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar, porque o Sol volta ao mesmo ponto do dia em que você nasceu. Faça a sua Revolução Solar aqui e veja as previsões e dicas para os próximos 12 meses.

O que significa Sol em Libra 2023

Ao contrário do seu oposto complementar Áries, o Signo de Libra nos ensina a tomar tempo, ponderar e analisar os dois lados da balança. Por isso, é um momento para entender o que pode estar por trás dos desafios nas nossas relações e dar tempo e espaço para o diálogo.

Socializar, debater, deliberar, negociar e internalizar justiça serão habilidades a serem trabalhadas.

O perigo nessa temporada é a codependência, que pode nos levar a anular certas coisas importantes para a gente apenas para nos encaixar e evitar o confronto (mesmo quando ele é necessário). Ou, por outro lado, uma certa autossabotagem nas relações, que vem do medo de rejeição.

O excesso de ponderação — o famoso overthinking — pode levar a uma constante espiral de dúvidas, e a vontade de agradar a todos ao mesmo tempo, pode levar a uma consequente insegurança.

A seguir, veremos como a temporada de Sol em Libra 2023, que vai até as 13h20 do dia 23 de outubro (veja aqui o calendário astrológico 2023 completo!), vai agir na sua vida, considerando o seu signo solar e ascendente, além de dicas de como todos podemos aproveitar este período.

Como aproveitar a temporada de Libra

Dicas gerais para todas as pessoas de todos os signos:

Faça um elogio por dia a alguém, ou sempre que possível! Mas não espere acontecer algo que te agrade ou que traga algum benefício. “Gentileza gera gentileza” e nossas palavras são cura. Um elogio pode ser a palavra de incentivo que alguém precisava. Porque a energia de gratidão, além de gerar relações muito melhores, sempre retorna para quem faz o bem. Faça algo que te auxilie a se sentir bem com sua aparência ou na decoração do seu lar. Você sabia que a poluição visual pode aumentar o estresse e o desconforto emocional? Isso acontece mesmo com o ambiente mais direto e próximo à nossa volta. Libra é um signo que gosta de coisas bonitas e agradáveis, por isso, aproveite essa temporada para fazer algo que te encante! Tente se expressar com mais delicadeza, mas sem guardar as coisas para si. Fale sobre fatos em vez de fazer julgamentos. Mas não deixe de dizer para as pessoas como você se sente, quais são as suas necessidades e as expresse com clareza!

Afinal, na temporada libriana, arriscamos falar de uma maneira tão indireta que não conseguimos expressar nossas intenções de verdade. Presenteie alguém que você ama sem nenhum motivo especial ou fale sobre o que as suas relações representam para você.

Mas não espere até a próxima data comemorativa para expressar seu amor. Deixe pequenos bilhetes ou fale sobre seus sentimentos. Afinal, nunca é demais dizer para as pessoas que são importantes o quanto elas o são. Quando nos distanciamos, sempre fica a vontade de termos nos expressado mais.

Como cada signo pode aproveitar Sol em Libra 2023

Mesmo que você não seja de Libra, o Sol no signo ilumina uma parte da sua vida. Ou seja, ele destaca questões diferentes na vida de cada um de nós. Para você saber qual é a parte da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personare . Lembre-se de que é personalizado, ou seja, você tem uma previsão baseada na combinação do céu de hoje com o seu mapa. Por isso, ele não vale para todas as pessoas do mesmo signo, apenas para você!).

. Lembre-se de que é personalizado, ou seja, você tem uma previsão baseada na combinação do céu de hoje com o seu mapa. Por isso, ele não vale para todas as pessoas do mesmo signo, apenas para você!). Veja os trânsitos que você tem ativos e então procure pelo “Sol na Casa… “. É esse trânsito que vai te dizer onde o astro está agora na sua vida.

Então, volte aqui e veja as previsões para a sua vida!

Trânsito de Sol na Casa 1

O Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o corpo físico, sua personalidade exterior, como as pessoas te percebem e sua autoimagem.

Coloque bastante foco em atividades e atitudes no seu dia a dia em que possa expressar seu lado equilibrado, harmônico e com facilidade de agradar.

Reflita sobre como sua imagem está alinhada com a energia de Libra, mas cuidado com excessos. Busque perceber se você não é uma pessoa que está se preocupando demais em agradar os outros.

Esse período pode ser interessante para fazer terapia ou cursos voltados para autoconhecimento e autoestima, ou buscar outras ferramentas focadas nessas áreas. Veja a lista de terapias do Personare aqui!

Cuide da sua saúde mental, emocional e física. Coloque seus check ups médicos em dia, leve para terapia os temas e pessoas que ressaltam as inseguranças que te conduzem à codependência ou ao excesso de preocupação com questões estéticas.

Cuidado com o dinheiro que você investe em procedimentos e looks para não aumentar a pressão em busca de uma beleza inatingível.

Sol passando pela Casa 2

O Sol em Libra 2023 ilumina a área da vida que fala sobre dinheiro, valor pessoal, bens materiais, conforto e investimentos.

Esse é um dos melhores momentos do ano para você buscar oportunidades abundantes e de expansão financeira.

Você também pode enviar seu currículo para locais em que sonha em trabalhar, buscar possibilidades de promoção onde está, ou um salário mais competitivo.

Foque sempre, claro, em um meio de trazer mais oportunidades de trabalhar com diplomacia, questões éticas e jurídicas, gerenciando relacionamentos e atendimento ao cliente. Analise o papel da harmonia na sua profissão!

Libra na Casa do dinheiro precisa ter cuidado para não gastar em excesso com questões estéticas ou para agradar os outros.

Que tal estudar mais sobre gestão financeira, poupança e investimentos? Ou buscar conhecimento sobre como perder crenças limitantes relacionadas a não conseguir ter uma relação saudável entre a precificação do seu trabalho segundo o que você?

Trânsito de Sol na Casa 3

O Sol em Libra ilumina a área da vida que fala sobre sua comunicação, pensamentos, irmãos, parentes, educação primária, pequenos trajetos e religiosidade.

Se você possui irmãos, reveja se não há comparação ou codependência na relação, ainda que inconsciente, e tente entender melhor esse sentimento. Tente celebrar a amizade e parceria na relação entre vocês.

Tente celebrar a amizade e parceria na relação entre vocês. É importante também avaliar sua comunicação e desempenho nas mídias sociais. Pense se você tem, de fato, usado esses canais para comunicar suas habilidades interpessoais de socialização e cativar o outro.

Você pode ter um talento especial para conquistar pessoas, negociar e dialogar, aproveite-o!

Se você depende das mídias sociais em algum nível, esse é um bom momento para rever sua identidade visual. Assim como fazer cursos sobre estratégias de marketing e comunicação, deixando tudo mais bonito, clean, e agradável para o público. Tente criar um ambiente mais convidativo.

Sol em trânsito pela Casa 4

O Sol em Libra 2023 ilumina a área da vida que fala sobre seus progenitores ou a pessoa que te nutriu, família, lar, terra natal, raízes psicológicas e ancestrais.

Esse pode ser um bom momento para focar na sua família . Entenda como você lida com as inseguranças, necessidade de se anular para se sentir uma pessoa querida e a codependência.

. Se os encontros com sua família te trazem alguma tensão, pode ser interessante deixá-los para o próximo mês se possível. Mas se não for, tente se posicionar mais e ser mais independente, mas evite conflitos.

Se houver alguma mudança ou reparos em casa, o tema fica em evidência. Por isso, pode ser um bom momento para cuidar de deixar tudo de um jeito que você sinta que é mais bonito e harmônico. Veja dicas do Feng Shui aqui!

Trânsito de Sol na Casa 5

O Sol em Libra ilumina a área da vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, filhos, lazer e prazer, criança interior. É super indicado, para você, fazer aqui o seu Mapa Sexual (faça a versão gratuita aqui!).

Esse é um ótimo momento para entender as situações na sua infância que afetaram sua criança interior no sentido de entender o que é se relacionar, agradar os outros e codependência.

Reveja fotos de quando você era criança, tente fazer as pazes com essa fase e tente se lembrar do que você conseguiu aprender com o passar dos anos para se relacionar de maneira mais equilibrada com as pessoas.

Sua relação com prazer e sua autoestima também se reforçam. Pode ser interessante parar para analisar o quanto a preocupação com a opinião dos outros e com as aparências podem estar te atrapalhando.

Se você deseja começar um projeto, fazer atividades que ressaltem sua criatividade e focar na relação com filhos (sem querer que eles se anulem para te agradar), esse é o momento! Aproveite para usar sua habilidade de socializar para correr atrás dos seus sonhos.

Sol transitando na Casa 6

O Sol em Libra ilumina a área da vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde.

Como Libra é o signo da estética e da ética, reveja se você tem colocado na sua rotina atividades e elementos que te inspiram e passam uma sensação de harmonia.

Talvez você não vá conseguir transformar a decoração dos locais que você habita por completo, mas às vezes um quadro ou uma planta vão chamar sua atenção e passar essa sensação de estar num ambiente mais agradável. Veja aqui algumas dicas de plantas do Feng Shui.

Como Libra fala sobre as relações, veja se você não está muito codependente das pessoas do seu convívio e, se esse for o caso, por que não experimentar ir ao cinema ou fazer algo só?

Reveja os contratos e acordos entre as pessoas que convivem com você e se a precificação e valorização do seu trabalho está justa para as pessoas envolvidas.

Cuide da sua saúde no geral, faça check ups (tenha atenção com as áreas representadas por Libra: rins, parte inferior da coluna e pele) e atividades físicas que estimulem sua harmonia. Talvez ter uma companhia ou optar por um ambiente de socialização possa fazer toda a diferença para você.

Trânsito de Sol na Casa 7

O Sol em Libra ilumina a área da vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias, e inimigos declarados. É super indicado para você fazer o seu Mapa Sexual (veja a versão gratuita aqui!).

Se você estiver em um relacionamento amoroso, planeje momentos em que vocês possam aprender mais sobre cada um , focando no prazer de passar tempo junto, dialogar e equilibrar prioridades.

, focando no prazer de passar tempo junto, dialogar e equilibrar prioridades. É importante definir quais são os desejos de cada pessoa, evitando, é claro, a codependência. Você pode ter uma certa tendência a se anular para evitar confrontos, pense se você não tem algum medo inconsciente de rejeição.

E se você não estiver em um relacionamento, é o melhor momento para entender o que essa área significa para você: o quanto a sua independência pode ser priorizada respeitando sua necessidade de harmonia, convívio e diplomacia, independente de relações.

o quanto a sua independência pode ser priorizada respeitando sua necessidade de harmonia, convívio e diplomacia, independente de relações. Se houver alguma relação com alguém no sentido de haver excesso de insegurança e preocupação com opiniões alheias, tente dar espaço para trabalhar isso.

Sol passando pela Casa 8

O Sol em Libra ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, transformações, heranças, morte, sombras, sexualidade como um valor compartilhado, poder ou um assunto tabu.

A sugestão é que você entenda o quanto pode estar agravando suas crises e inseguranças, entrando na energia de comparação e preocupação com a opinião dos outros.

Esse é um ótimo período para definir melhor os papéis nas relações interpessoais das quais você participa, rever a divisão de contas e lucros, etc. É importante ter justiça e equilíbrio na relação, sem que um dependa do outro.

Se você for uma pessoa que mora sozinha, pode ser interessante fazer um trabalho terapêutico sobre sua relação com suas sombras, e como você tem percebido sua habilidade de se relacionar.

Você pode passar por encerramentos e conclusões de ciclos, aproveite para refletir sobre como você tem feito isso de uma maneira equilibrada e como usar isso para renascer ainda melhor.

Trânsito de Sol na Casa 9

O Sol em Libra ilumina a área da vida que fala sobre ensino superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens.

Esse pode ser um ótimo período para fazer ou planejar uma viagem internacional. Se você conseguir ir para um lugar que te ajude a trabalhar sua socialização no geral ou a habilidade de se relacionar diretamente, estará mais alinhado ainda.

Se você conseguir ir para um lugar que te ajude a trabalhar sua socialização no geral ou a habilidade de se relacionar diretamente, estará mais alinhado ainda. De uma maneira geral, ter algum contato com manifestações de espiritualidade e filosofias de vida pode acrescentar muito.

Como Libra fala sobre estética e ética, aproveite para acessar meios que te auxiliem a se reconectar a elementos que te auxiliem a se sentir melhor com suas verdades e o que você entende como belo.

Se houver processos jurídicos agarrados, procure as partes envolvidas, pois as burocracias podem se adiantar: negocie.

E por fim, se você não estiver estudando no momento, esse é um ótimo período para voltar. E se você estiver, há uma grande abertura para colocar sua habilidade de socialização a favor dos seus conhecimentos.

Sol transitando na Casa 10

O Sol em Libra ilumina a área da vida que fala sobre seu propósito, carreira, posição social, autoridades e progenitor que ensinaram limites.

Fazer cursos ou treinamentos sobre carreiras, propósito e cura, gestão de carreiras e o papel da diplomacia e qualidade das relações no seu desenvolvimento será muito interessante.

As habilidades de Recursos Humanos podem te ajudar bastante. Fazer a leitura completa do seu mapa astral natal focando na sua carreira ou propósito ( faça aqui a versão gratuita do Mapa Profissional ) ou um teste vocacional será igualmente enriquecedor.

) ou um teste vocacional será igualmente enriquecedor. Sua carreira pode se impulsionar nesse período: fique de olho em oportunidades de se promover utilizando sua habilidade de agradar às pessoas e conquistar o que você deseja através da política da boa vizinhança e construir relações de qualidade.

A cura na relação com seu progenitores te ajuda a ter mais clareza no seu propósito.

Trânsito de Sol na Casa 11

O Sol em Libra ilumina a área da vida que fala sobre suas amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito.

Esse pode ser um ótimo momento para formar ou participar de grupos que se organizam no sentido de trazer algum impacto positivo para a sociedade. Você e seus amigos ou grupo do trabalho podem se organizar para apoiar o trabalho de ONGs e afins.

Você e seus amigos ou grupo do trabalho podem se organizar para apoiar o trabalho de ONGs e afins. Converse com seus amigos e peça dicas sobre como canalizar melhor sua habilidade de diplomacia e socializar.

Mas cuidado para não se perder em fofoca, e permitir que a codependência tome conta das suas amizades.

Entenda se você precisa mesmo de todas as pessoas com as quais você mantém amizade na sua vida, ou se você não está apenas buscando validação externa.

Sol passando na Casa 12

O Sol em Libra ilumina a área da vida que fala sobre seu inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem te trazer alguma perda ou limite, mesmo não intencional), possíveis vícios e empatia.

Essa pode ser uma ótima temporada para trabalhar a autossabotagem, que pode vir na forma de fazer com que você tenha medo de lidar com suas relações com equilíbrio .

. Você pode ter um receio, ainda que inconsciente, de se relacionar, indicando o medo de ter que negociar ou ainda de rejeição.

Terapias energéticas e alternativas, como a hipnoterapia, podem trazer efeitos positivos para melhorar esses medos. Conheça aqui terapias energéticas!

Fazer uma viagem solo, trabalho voluntário, e trazer mais o hábito da meditação pode auxiliar a se equilibrar e curar padrões inconscientes — essa temporada pede um tempo consigo para refletir.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com

