Primavera 2023: data e dicas para cuidar da saúde nesta estação

A primavera 2023 começa no dia 23 de setembro às 03h49, junto com a entrada de Sol em Libra. A princípio, a primavera é considerada uma estação alegre, feliz, contagiante, especialmente para quem vive em locais onde o inverno é longo, frio e escuro.

A estação traz consigo dias mais longos, com mais sol e mais atividades. Para as plantas é a hora de renascer, de florir, de germinar.

No entanto, para algumas pessoas, esses meses da primavera também podem trazer irritabilidade, momentos de maior ansiedade, sinusites, crises alérgicas e até mesmo resfriados.

Como aproveitar a Primavera 2023

A Primavera é uma época de movimento expansivo e crescimento, de criatividade e planejamento. Na medicina oriental, a primavera está ligada ao elemento madeira, que rege fígado, vesícula biliar e tendões, ou seja, responsáveis ​​pelo fluxo suave de energia e sangue pelo corpo todo.

Ser uma pessoa mais ativa e passar mais tempo fora de casa podem ser ótimas maneiras de fortalecer as energias do fígado e da vesícula biliar durante a Primavera 2023.

Uma das orientações para essa estação é imitar as árvores e flores que brotam e emergem. Ou seja, permita-se germinar, crescer, florescer e alcançar objetivos maiores e melhores durante a primavera.

A importância do elemento madeira

O elemento madeira é suave, persistente e repleto de potencial criativo. Ou seja, super importante na nossa vida. Isso porque detém o poder de ser e de se tornar, de ser fiel à sua própria natureza e se tornar cada vez mais você mesmo, expressando de forma mais clara as suas necessidades e desejos.

Esse elemento penetra suavemente na terra para captar a água, a fonte de toda a vida. A partir das nossas raízes, encontramos a energia para seguir em frente com força e firmeza de propósito. E, dessa forma, permanecemos flexíveis e fiéis à nossa natureza.

Emoções e sentimentos associadas ao elemento madeira

raiva

frustração

irritabilidade

reatividade

Quando em equilíbrio, a raiva pode ser uma emoção saudável, pois pode te propor ao movimento, é uma reação natural ao estresse, frustração ou a injustiça.

Ao expressar a raiva em equilíbrio, essa emoção pode agir como uma tempestade que limpará o ar. Assim, dissipará a tensão e restaurará o equilíbrio.

Elemento madeira em desequilíbrio na vida

Em desequilíbrio, a madeira, frequentemente, resulta em excesso ou esgotamento. Quando está em deficiência, apresenta-se como dificuldade em lidar com a raiva e, dessa forma, a pessoa pode acabar:

engolindo suas emoções

sentindo ansiedade e irritabilidade

em estado de culpa constante

com frustrações corriqueiras

fazendo reclamação constante

cometendo desistências repetitivas

Alguns problemas associados a desequilíbrios do elemento madeira podem ser vistos como, por exemplo, tensão muscular, lesões nos tendões e ligamentos, dores ciáticas, dores de cabeça, enxaquecas, irritabilidade e explosões de raiva

Além disso, a pessoa também pode ter distúrbios visuais, irregularidades menstruais e miomas. Por vezes, também há distúrbios digestivos, incluindo azia, síndrome do intestino irritável, úlceras, hipertensão arterial, insônia e confusão mental.

Como ativar o elemento madeira na Primavera

No nosso dia a dia, o elemento madeira está no verde e no marrom. Ou seja, nas representações das árvores! Então, procure entrar em contato com essas cores, sejam em uma caminhada, seja na meditação. Você também pode usar essas cores nas suas roupas ou acessórios e até nas plantas em casa.

Além de deixar o elemento madeira mais presente na sua vida com as cores verde e marrom, você pode colocá-lo no seu dia a dia tomando água ou chás, como o manjericão, o boldo e o dente de leão, por exemplo.

Ao beber água, fazemos com que o elemento madeira seja alimentado e nutrido. Assim, ele nos ajuda a ter menos movimentos de irritabilidade, reatividade e frustração. A água nos ajuda a administrar nossas emoções.

Como se manter saudável e alegre durante a Primavera

Movimente-se

O fígado precisa de movimento e você também, então saia seguramente e faça longas caminhadas, se possível na natureza, observe as mudanças que acontecem ao seu redor e convide mudanças para entrar. Desafie-se e inicie exercícios ou yoga.

Aceite a beleza do caos

Organize sua casa, trabalho, escritório, home office e desfaça-se das coisas que você não precisa, daquelas que não conseguiu ou separou no inverno. Doe e crie o espaço para o novo entrar. Permita que coisas novas entrem em sua vida.

Eliminar toxinas e purificar

Na primavera é uma ótima época para começar uma dieta mais saudável e eliminar as toxinas para que o seu elemento madeira possa fazer seu trabalho com mais eficácia. Comece eliminando alimentos que estressam seu fígado e sua vesícula.

Não coma demais. Tente comer mais devagar, saboreando os sabores. Desfrute da abundância de alimentos frescos, e de coloração verde.

Flua com seus ressentimentos e comece de novo

Rancores, raivas, frustrações e ressentimentos são indigestos e podem causar danos à energia do fígado. Pratique o perdão através de práticas integrativas e meditações.

Respire e coragem, hora de tentar algo novo

Pense no que você gostaria de tentar, mesmo que pareça bobo ou assustador. O pequeno e delicado broto nunca saberia seu potencial se ficasse seguro dentro de sua semente. Comece a brotar, deixe-se florescer.

Cuide do seu corpo

Beba água diariamente. Use água filtrada, em temperatura ambiente, se possível não gaseificada. Além disso, você pode adicionar um pouco de suco de limão, folhas de hortelã, e outras ervas que nutram o fígado.

O sabor da Primavera é o ácido. Por isso, o excesso ou a falta de alimentos ácidos, como as frutas cítricas, podem desequilibrar a energia do fígado. Assim, use-os com equilíbrio.

Brotos, pequenas folhas verdes como salsa, coentro, cebolinha, manjericão e orégano são ótimos na Primavera. Alho poró, legumes, cebola, aipo, pães com farinha integral e espinafre, por exemplo, são muito bons nesse período.

Além disso, chás de dente de leão e boldo também são recomendados. Você também pode experimentar saladas temperadas com limão fresco e sopa de missô.

Algumas práticas terapêuticas integrativas como, por exemplo, Pranic Healing, Acupuntura, Reiki e florais são instrumentos maravilhosos nesse processo de se preparar para a Primavera. Além disso, respirações e meditações (como a dos corações gêmeos) para nos auxiliar na adaptação das mudanças de estação.

Eric Flor

Eric Flor é terapeuta integrativo formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos online e presenciais em João Pessoa com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e Pranic Healing (Cura Prânica) na promoção de saúde em todos níveis, equilíbrio e bem-estar.

eriflorfrancisco@gmail.com

