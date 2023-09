Teste do chakra cardíaco: como está sua capacidade de amar e de aceitação?

O Chakra Cardíaco, localizado no centro do peito na altura do coração, desempenha um papel fundamental em nossa capacidade de experimentar e compartilhar amor, compaixão e aceitação.

Este teste do chakra cardíaco ajudará você a entender como suas emoções, relacionamentos e saúde podem estar interligados com esse importante centro energético.

Responda com sinceridade às perguntas a seguir para descobrir como está o equilíbrio do seu Chakra Cardíaco e se há áreas que necessitam de atenção e cura.

Teste do chakra cardíaco

Este teste do Chakra Cardíaco vai ajudar você a conhecer melhor o quarto chakra. Anote suas respostas e veja, no final, sua pontuação:

Onde está localizado o Chakra Cardíaco?

a) No topo da cabeça

b) No meio do peito, na altura do coração

c) No abdômen

A cor associada ao Chakra Cardíaco é:

a) Azul

b) Verde com tons de rosa e dourado

c) Vermelho

Qual é a função principal do Chakra Cardíaco?

a) Metabolizar a energia da raiva

b) Metabolizar a energia do amor

c) Metabolizar a energia do medo

A glândula correspondente ao Chakra Cardíaco é:

a) Pâncreas

b) Timo

c) Tireoide

Qual é o sentido que corresponde diretamente ao Chakra Cardíaco?

a) Audição

b) Tato

c) Visão

Qual é a principal função do Chakra Cardíaco em termos de equilíbrio emocional?

a) Promover a raiva e o ressentimento

b) Promover o amor incondicional e a compaixão

c) Promover o medo e a desconfiança

Quais são os problemas de saúde relacionados ao Chakra Cardíaco desequilibrado?

a) Problemas de pele e cabelo

b) Problemas digestivos

c) Problemas respiratórios e cardíacos

O que você acredita que está limitando seu Chakra Cardíaco no momento?

a) Mágoas e ressentimentos passados

b) Falta de amor próprio

c) Desconfiança na vida

Você se sente capaz de perdoar facilmente as pessoas que o magoaram?

a) Sim

b) Às vezes

c) Não

Como você se sente em relação a si mesmo? Você se ama e se aceita como é?

a) Sim, totalmente

b) Um pouco

c) Não, não me amo e não me aceito

Calcule sua pontuação:

Some sua pontuação, sabendo que:

a) 2 pontos

b) 1 ponto

c) 0 pontos

Seu resultado no Teste do chakra cardíaco

0 a 11 pontos: Seu Chakra Cardíaco está em desequilíbrio significativo. Desse modo, é bom que você busque ajuda profissional e comece a jornada para liberar bloqueios e permitir o amor fluir em sua vida.

12 a 17 pontos: Seu Chakra Cardíaco está em desequilíbrio moderado. Portanto, é hora de trabalhar na cura emocional e no perdão.

18 a 20 pontos: Seu Chakra Cardíaco está em equilíbrio. Continue cultivando o amor e a compaixão em sua vida.

Terapia dos chakras

Lembre-se de que este teste é apenas uma ferramenta de autoavaliação e não substitui a orientação de um terapeuta.

Portanto, se você está enfrentando dificuldades significativas, é importante buscar ajuda para equilibrar seu Chakra Cardíaco e melhorar sua saúde emocional.

A Terapia dos Chakras é uma ferramenta que usa a Radiestesia para limpeza, autoconhecimento e harmonização dos Chakras. Você pode conhecer a Terapia dos Chakras aqui.

O post Teste do chakra cardíaco: como está sua capacidade de amar e de aceitação? apareceu primeiro em Personare.